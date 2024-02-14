https://ria.ru/20240214/putin-1927398416.html

Путин призвал продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения

Путин призвал продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 14.02.2024

Путин призвал продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения

Проект модернизации первичного звена здравоохранения будет продолжен, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:44

2024-02-14T17:44

2024-02-14T18:01

владимир путин

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Проект модернизации первичного звена здравоохранения будет продолжен, сообщил президент России Владимир Путин.В ходе пленарного заседания Форума будущих технологий президент рассказал, что за последние годы удалось существенно укрепить первичное звено здравоохранения."Были построены новые и оснащены существующие поликлиники и районные больницы, в малых городах и сельских территориях открываются фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. Для совсем небольших населенных пунктов организуется работа мобильных медицинских комплексов с необходимым диагностическим оборудованием. За счет телемедицины увеличивается доступность качественной медицинской помощи в малых городах, селах, поселках и в труднодоступных территориях", - сказал Путин."Коллеги из регионов, граждане постоянно спрашивают, конечно, в том числе это было, если вы обратили внимание, и на прямой линии, что будет дальше с проектом по модернизации первичного звена здравоохранения. Ответ здесь очевиден. Обязательно будем эту работу продолжать", - подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20240214/putin-1927403127.html

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владимир путин, здоровье - общество, россия