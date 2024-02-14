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Путин призвал продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 14.02.2024
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17:44 14.02.2024 (обновлено: 18:01 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/putin-1927398416.html
Путин призвал продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения
Путин призвал продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 14.02.2024
Путин призвал продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения
Проект модернизации первичного звена здравоохранения будет продолжен, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:44
2024-02-14T18:01
владимир путин
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Проект модернизации первичного звена здравоохранения будет продолжен, сообщил президент России Владимир Путин.В ходе пленарного заседания Форума будущих технологий президент рассказал, что за последние годы удалось существенно укрепить первичное звено здравоохранения."Были построены новые и оснащены существующие поликлиники и районные больницы, в малых городах и сельских территориях открываются фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. Для совсем небольших населенных пунктов организуется работа мобильных медицинских комплексов с необходимым диагностическим оборудованием. За счет телемедицины увеличивается доступность качественной медицинской помощи в малых городах, селах, поселках и в труднодоступных территориях", - сказал Путин."Коллеги из регионов, граждане постоянно спрашивают, конечно, в том числе это было, если вы обратили внимание, и на прямой линии, что будет дальше с проектом по модернизации первичного звена здравоохранения. Ответ здесь очевиден. Обязательно будем эту работу продолжать", - подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20240214/putin-1927403127.html
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владимир путин, здоровье - общество, россия
Владимир Путин, Здоровье - Общество, Россия
Путин призвал продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения

Путин: проект модернизации первичного звена здравоохранения будет продолжен

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Проект модернизации первичного звена здравоохранения будет продолжен, сообщил президент России Владимир Путин.
В ходе пленарного заседания Форума будущих технологий президент рассказал, что за последние годы удалось существенно укрепить первичное звено здравоохранения.
"Были построены новые и оснащены существующие поликлиники и районные больницы, в малых городах и сельских территориях открываются фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. Для совсем небольших населенных пунктов организуется работа мобильных медицинских комплексов с необходимым диагностическим оборудованием. За счет телемедицины увеличивается доступность качественной медицинской помощи в малых городах, селах, поселках и в труднодоступных территориях", - сказал Путин.
"Коллеги из регионов, граждане постоянно спрашивают, конечно, в том числе это было, если вы обратили внимание, и на прямой линии, что будет дальше с проектом по модернизации первичного звена здравоохранения. Ответ здесь очевиден. Обязательно будем эту работу продолжать", - подчеркнул глава государства.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения ГБУЗ Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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