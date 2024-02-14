https://ria.ru/20240214/ostin-1927381229.html

Выписавшийся из больницы шеф Пентагона рассказал о самочувствии

Выписавшийся из больницы шеф Пентагона рассказал о самочувствии - РИА Новости, 14.02.2024

Выписавшийся из больницы шеф Пентагона рассказал о самочувствии

Шеф Пентагона Ллойд Остин впервые предстал на публике после очередной госпитализации, сообщив, что чувствует себя хорошо, а прогноз лечения рака остается... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T16:49

2024-02-14T16:49

2024-02-14T17:06

в мире

украина

министерство обороны сша

ллойд остин

брюссель

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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин впервые предстал на публике после очередной госпитализации, сообщив, что чувствует себя хорошо, а прогноз лечения рака остается "отличным".Министр, отпущенный накануне из больницы домой, проводит в среду виртуальную встречу представителей стран, оказывающих военную помощь Украине."Я планировал быть сегодня с вами в Брюсселе, но пришлось вернуться в больницу для нехирургических процедур. Я в хорошем состоянии, прогноз рака остается отличным. Я по-настоящему признателен за все добрые пожелания", - сказал Остин.В больницу, где его лечили под общим наркозом, Остин попал в воскресенье в связи с проблемами мочевого пузыря.Шеф Пентагона 22 декабря перенес "малоинвазивную" операцию по поводу рака простаты, а в первый день нового года вернулся на две недели в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.

https://ria.ru/20240212/austen-1926959767.html

украина

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, министерство обороны сша, ллойд остин, брюссель