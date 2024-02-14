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Выписавшийся из больницы шеф Пентагона рассказал о самочувствии - РИА Новости, 14.02.2024
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16:49 14.02.2024 (обновлено: 17:06 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/ostin-1927381229.html
Выписавшийся из больницы шеф Пентагона рассказал о самочувствии
Выписавшийся из больницы шеф Пентагона рассказал о самочувствии - РИА Новости, 14.02.2024
Выписавшийся из больницы шеф Пентагона рассказал о самочувствии
Шеф Пентагона Ллойд Остин впервые предстал на публике после очередной госпитализации, сообщив, что чувствует себя хорошо, а прогноз лечения рака остается... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:49
2024-02-14T17:06
в мире
украина
министерство обороны сша
ллойд остин
брюссель
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин впервые предстал на публике после очередной госпитализации, сообщив, что чувствует себя хорошо, а прогноз лечения рака остается "отличным".Министр, отпущенный накануне из больницы домой, проводит в среду виртуальную встречу представителей стран, оказывающих военную помощь Украине."Я планировал быть сегодня с вами в Брюсселе, но пришлось вернуться в больницу для нехирургических процедур. Я в хорошем состоянии, прогноз рака остается отличным. Я по-настоящему признателен за все добрые пожелания", - сказал Остин.В больницу, где его лечили под общим наркозом, Остин попал в воскресенье в связи с проблемами мочевого пузыря.Шеф Пентагона 22 декабря перенес "малоинвазивную" операцию по поводу рака простаты, а в первый день нового года вернулся на две недели в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.
https://ria.ru/20240212/austen-1926959767.html
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в мире, украина, министерство обороны сша, ллойд остин, брюссель
В мире, Украина, Министерство обороны США, Ллойд Остин, Брюссель
Выписавшийся из больницы шеф Пентагона рассказал о самочувствии

Выписавшийся из больницы шеф Пентагона проводит встречу по помощи Украине

© AP Photo / Matthias SchraderМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин впервые предстал на публике после очередной госпитализации, сообщив, что чувствует себя хорошо, а прогноз лечения рака остается "отличным".
Министр, отпущенный накануне из больницы домой, проводит в среду виртуальную встречу представителей стран, оказывающих военную помощь Украине.
"Я планировал быть сегодня с вами в Брюсселе, но пришлось вернуться в больницу для нехирургических процедур. Я в хорошем состоянии, прогноз рака остается отличным. Я по-настоящему признателен за все добрые пожелания", - сказал Остин.
В больницу, где его лечили под общим наркозом, Остин попал в воскресенье в связи с проблемами мочевого пузыря.
Шеф Пентагона 22 декабря перенес "малоинвазивную" операцию по поводу рака простаты, а в первый день нового года вернулся на две недели в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.
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В миреУкраинаМинистерство обороны СШАЛлойд ОстинБрюссель
 
 
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