https://ria.ru/20240214/ostin-1927381229.html
Выписавшийся из больницы шеф Пентагона рассказал о самочувствии
Выписавшийся из больницы шеф Пентагона рассказал о самочувствии - РИА Новости, 14.02.2024
Выписавшийся из больницы шеф Пентагона рассказал о самочувствии
Шеф Пентагона Ллойд Остин впервые предстал на публике после очередной госпитализации, сообщив, что чувствует себя хорошо, а прогноз лечения рака остается... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:49
2024-02-14T16:49
2024-02-14T17:06
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин впервые предстал на публике после очередной госпитализации, сообщив, что чувствует себя хорошо, а прогноз лечения рака остается "отличным".Министр, отпущенный накануне из больницы домой, проводит в среду виртуальную встречу представителей стран, оказывающих военную помощь Украине."Я планировал быть сегодня с вами в Брюсселе, но пришлось вернуться в больницу для нехирургических процедур. Я в хорошем состоянии, прогноз рака остается отличным. Я по-настоящему признателен за все добрые пожелания", - сказал Остин.В больницу, где его лечили под общим наркозом, Остин попал в воскресенье в связи с проблемами мочевого пузыря.Шеф Пентагона 22 декабря перенес "малоинвазивную" операцию по поводу рака простаты, а в первый день нового года вернулся на две недели в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство обороны сша, ллойд остин, брюссель
В мире, Украина, Министерство обороны США, Ллойд Остин, Брюссель
Выписавшийся из больницы шеф Пентагона рассказал о самочувствии
Выписавшийся из больницы шеф Пентагона проводит встречу по помощи Украине
ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин впервые предстал на публике после очередной госпитализации, сообщив, что чувствует себя хорошо, а прогноз лечения рака остается "отличным".
Министр, отпущенный накануне из больницы домой, проводит в среду виртуальную встречу представителей стран, оказывающих военную помощь Украине
.
"Я планировал быть сегодня с вами в Брюсселе
, но пришлось вернуться в больницу для нехирургических процедур. Я в хорошем состоянии, прогноз рака остается отличным. Я по-настоящему признателен за все добрые пожелания", - сказал Остин.
В больницу, где его лечили под общим наркозом, Остин попал в воскресенье в связи с проблемами мочевого пузыря.
Шеф Пентагона 22 декабря перенес "малоинвазивную" операцию по поводу рака простаты, а в первый день нового года вернулся на две недели в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.
Байден не поддерживает идею отставки главы Пентагона