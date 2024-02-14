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Минздрав подготовил рекомендации по внедрению медизделий с ИИ - РИА Новости, 14.02.2024
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16:55 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/minzdrav-1927382425.html
Минздрав подготовил рекомендации по внедрению медизделий с ИИ
Минздрав подготовил рекомендации по внедрению медизделий с ИИ - РИА Новости, 14.02.2024
Минздрав подготовил рекомендации по внедрению медизделий с ИИ
Минздрав России подготовил методические рекомендации для регионов по приобретению и внедрению медицинских изделий с искусственным интеллектом, сообщила... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:55
2024-02-14T16:55
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Минздрав России подготовил методические рекомендации для регионов по приобретению и внедрению медицинских изделий с искусственным интеллектом, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ. "Минздрав России опубликовал методические рекомендации по приобретению и внедрению медицинских изделий с технологией искусственного интеллекта в подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации",- говорится в сообщении. Согласно рекомендациям, следует приобретать медицинские изделия с искусственным интеллектом, которые интерпретируют данные лучевых, лабораторных или инструментальных методов диагностики, а также медизделия, которые интерпретируют данные электронной медицинской карты. Рекомендуется выбирать продукты с наибольшим количеством модальностей, помогающие в диагностике наибольшего числа заболеваний, отмечается в документе. Кроме того, следует приобретать медизделия с ИИ, направленные на анализ маммографии, рентгенографии или флюорографии, компьютерной томографии органов грудной клетки и головного мозга.
https://ria.ru/20240214/tekhnologii-1927368196.html
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здоровье - общество, россия
Здоровье - Общество, Россия
Минздрав подготовил рекомендации по внедрению медизделий с ИИ

Минздрав подготовил рекомендации для регионов по внедрению медизделий с ИИ

© iStock.com / Arkadiusz WargułaЭкран компьютера
Экран компьютера - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© iStock.com / Arkadiusz Warguła
Экран компьютера . Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Минздрав России подготовил методические рекомендации для регионов по приобретению и внедрению медицинских изделий с искусственным интеллектом, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
"Минздрав России опубликовал методические рекомендации по приобретению и внедрению медицинских изделий с технологией искусственного интеллекта в подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации",- говорится в сообщении.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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Вчера, 16:09
Согласно рекомендациям, следует приобретать медицинские изделия с искусственным интеллектом, которые интерпретируют данные лучевых, лабораторных или инструментальных методов диагностики, а также медизделия, которые интерпретируют данные электронной медицинской карты.
Рекомендуется выбирать продукты с наибольшим количеством модальностей, помогающие в диагностике наибольшего числа заболеваний, отмечается в документе.
Кроме того, следует приобретать медизделия с ИИ, направленные на анализ маммографии, рентгенографии или флюорографии, компьютерной томографии органов грудной клетки и головного мозга.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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25 января, 14:45
 
Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
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