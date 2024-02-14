https://ria.ru/20240214/minzdrav-1927382425.html

Минздрав подготовил рекомендации по внедрению медизделий с ИИ

Минздрав подготовил рекомендации по внедрению медизделий с ИИ - РИА Новости, 14.02.2024

Минздрав подготовил рекомендации по внедрению медизделий с ИИ

Минздрав России подготовил методические рекомендации для регионов по приобретению и внедрению медицинских изделий с искусственным интеллектом, сообщила... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T16:55

2024-02-14T16:55

2024-02-14T16:55

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Минздрав России подготовил методические рекомендации для регионов по приобретению и внедрению медицинских изделий с искусственным интеллектом, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ. "Минздрав России опубликовал методические рекомендации по приобретению и внедрению медицинских изделий с технологией искусственного интеллекта в подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации",- говорится в сообщении. Согласно рекомендациям, следует приобретать медицинские изделия с искусственным интеллектом, которые интерпретируют данные лучевых, лабораторных или инструментальных методов диагностики, а также медизделия, которые интерпретируют данные электронной медицинской карты. Рекомендуется выбирать продукты с наибольшим количеством модальностей, помогающие в диагностике наибольшего числа заболеваний, отмечается в документе. Кроме того, следует приобретать медизделия с ИИ, направленные на анализ маммографии, рентгенографии или флюорографии, компьютерной томографии органов грудной клетки и головного мозга.

https://ria.ru/20240214/tekhnologii-1927368196.html

https://ria.ru/20240125/meditsina-1923429264.html

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здоровье - общество, россия