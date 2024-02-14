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В Петербурге главарю банды треш-блогеров Мамедову продлили арест - РИА Новости, 14.02.2024
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21:39 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/bloger-1927445923.html
В Петербурге главарю банды треш-блогеров Мамедову продлили арест
В Петербурге главарю банды треш-блогеров Мамедову продлили арест - РИА Новости, 14.02.2024
В Петербурге главарю банды треш-блогеров Мамедову продлили арест
Обвиняемому в организации избиений прохожих в Санкт-Петербурге Туралу Мамедову продлили арест до 15 апреля, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T21:39
2024-02-14T21:39
происшествия
санкт-петербург
россия
азербайджан
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Обвиняемому в организации избиений прохожих в Санкт-Петербурге Туралу Мамедову продлили арест до 15 апреля, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления о продлении мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Турала Мамедова и еще 7 лиц сроком по 15.04.2024 года", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что Мамедов обвиняется в совершении с особым цинизмом дерзких преступлений без повода. Ему вменяют часть 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц) и пункт "а" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности с применением насилия). Мамедов был этапирован в Петербург из Азербайджана, где он скрывался от следствия и был объявлен в международный розыск. Об экстрадиции Азербайджаном Мамедова Генпрокуратура сообщала 15 ноября 2023 года, он был помещен в СИЗО в Дагестане, а 22 декабря этапирован в Петербург. В октябре глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами избиений людей в Петербурге. На них группа молодых людей - выходцев из Азербайджана - нападала на прохожих, била и оскорбляла их. Инциденты в основном происходили у метро и в торговых центрах города. Злоумышленники снимали драки со случайными прохожими на телефон и выставляли их в социальные сети, в частности, в Telegram-канал "Жизнь бродяги". Жертвами нападений были подростки или нетрезвые люди. Всего, как сообщали в СК РФ, к уголовной ответственности по этому делу привлекаются 15 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана, всем предъявлены обвинения, 14 из них арестованы. Следствием установлено, что организатором преступлений является Турал Мамедов 2005 года рождения.
https://ria.ru/20240214/tresh-strim-1927417161.html
https://ria.ru/20240208/bloger-1926202332.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, азербайджан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Азербайджан, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ
В Петербурге главарю банды треш-блогеров Мамедову продлили арест

В Петербурге главарю банды треш-блогеров Мамедову продлили арест до 15 апреля

© Следком/TelegramТурал Мамедов этапирован в Санкт-Петербург
Турал Мамедов этапирован в Санкт-Петербург
© Следком/Telegram
Турал Мамедов этапирован в Санкт-Петербург. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Обвиняемому в организации избиений прохожих в Санкт-Петербурге Туралу Мамедову продлили арест до 15 апреля, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«
"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления о продлении мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Турала Мамедова и еще 7 лиц сроком по 15.04.2024 года", - говорится в сообщении.
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В Ярославле арестовали треш-стримера, избивавшего людей на видео
Вчера, 18:34
Ранее сообщалось, что Мамедов обвиняется в совершении с особым цинизмом дерзких преступлений без повода. Ему вменяют часть 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц) и пункт "а" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности с применением насилия).
Мамедов был этапирован в Петербург из Азербайджана, где он скрывался от следствия и был объявлен в международный розыск. Об экстрадиции Азербайджаном Мамедова Генпрокуратура сообщала 15 ноября 2023 года, он был помещен в СИЗО в Дагестане, а 22 декабря этапирован в Петербург.
В октябре глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами избиений людей в Петербурге. На них группа молодых людей - выходцев из Азербайджана - нападала на прохожих, била и оскорбляла их. Инциденты в основном происходили у метро и в торговых центрах города. Злоумышленники снимали драки со случайными прохожими на телефон и выставляли их в социальные сети, в частности, в Telegram-канал "Жизнь бродяги". Жертвами нападений были подростки или нетрезвые люди.
Всего, как сообщали в СК РФ, к уголовной ответственности по этому делу привлекаются 15 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана, всем предъявлены обвинения, 14 из них арестованы. Следствием установлено, что организатором преступлений является Турал Мамедов 2005 года рождения.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияАзербайджанАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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