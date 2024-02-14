В Петербурге главарю банды треш-блогеров Мамедову продлили арест
В Петербурге главарю банды треш-блогеров Мамедову продлили арест до 15 апреля
Турал Мамедов этапирован в Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Обвиняемому в организации избиений прохожих в Санкт-Петербурге Туралу Мамедову продлили арест до 15 апреля, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
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"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления о продлении мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Турала Мамедова и еще 7 лиц сроком по 15.04.2024 года", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Мамедов обвиняется в совершении с особым цинизмом дерзких преступлений без повода. Ему вменяют часть 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц) и пункт "а" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности с применением насилия).
Мамедов был этапирован в Петербург из Азербайджана, где он скрывался от следствия и был объявлен в международный розыск. Об экстрадиции Азербайджаном Мамедова Генпрокуратура сообщала 15 ноября 2023 года, он был помещен в СИЗО в Дагестане, а 22 декабря этапирован в Петербург.
В октябре глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами избиений людей в Петербурге. На них группа молодых людей - выходцев из Азербайджана - нападала на прохожих, била и оскорбляла их. Инциденты в основном происходили у метро и в торговых центрах города. Злоумышленники снимали драки со случайными прохожими на телефон и выставляли их в социальные сети, в частности, в Telegram-канал "Жизнь бродяги". Жертвами нападений были подростки или нетрезвые люди.
Всего, как сообщали в СК РФ, к уголовной ответственности по этому делу привлекаются 15 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана, всем предъявлены обвинения, 14 из них арестованы. Следствием установлено, что организатором преступлений является Турал Мамедов 2005 года рождения.