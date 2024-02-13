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Умер генерал Валерий Востротин
Умер генерал Валерий Востротин - РИА Новости, 13.02.2024
Умер генерал Валерий Востротин
Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин умер на 72-м году жизни, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на общероссийскую организацию военных... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T13:36
2024-02-13T13:36
2024-02-13T14:17
ссср
афганистан
россия
сергей шойгу
валерий востротин
федор бондарчук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин умер на 72-м году жизни, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на общероссийскую организацию военных инвалидов "Воин"."Востротин скончался сегодня, 13 февраля, в загородном доме. Причиной смерти стало тяжелое заболевание, с которым он боролся два года", — говорится в публикации.Валерий Востротин родился 20 ноября 1952 года в городе Касли Челябинской области. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.С 1986 года по 1989 годы командовал 345-м гвардейским полком в Афганистане. В его состав входила девятая парашютно-десантная рота, вступившая в неравный бой за высоту 3234. Позднее по его мотивам Федор Бондарчук снял фильм "Девятая рота".В 1988 году Востротин получил звание Героя СССР.С 1994 по 2003 годы работал замглавы МЧС России, а затем был депутатом Государственной Думы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, афганистан, россия, сергей шойгу, валерий востротин, федор бондарчук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, общество
СССР, Афганистан, Россия, Сергей Шойгу, Валерий Востротин, Федор Бондарчук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность, Общество
Умер генерал Валерий Востротин
Умер Герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин