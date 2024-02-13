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Умер генерал Валерий Востротин

Умер генерал Валерий Востротин - РИА Новости, 13.02.2024

Умер генерал Валерий Востротин

Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин умер на 72-м году жизни, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на общероссийскую организацию военных... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T13:36

2024-02-13T13:36

2024-02-13T14:17

ссср

афганистан

россия

сергей шойгу

валерий востротин

федор бондарчук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин умер на 72-м году жизни, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на общероссийскую организацию военных инвалидов "Воин"."Востротин скончался сегодня, 13 февраля, в загородном доме. Причиной смерти стало тяжелое заболевание, с которым он боролся два года", — говорится в публикации.Валерий Востротин родился 20 ноября 1952 года в городе Касли Челябинской области. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.С 1986 года по 1989 годы командовал 345-м гвардейским полком в Афганистане. В его состав входила девятая парашютно-десантная рота, вступившая в неравный бой за высоту 3234. Позднее по его мотивам Федор Бондарчук снял фильм "Девятая рота".В 1988 году Востротин получил звание Героя СССР.С 1994 по 2003 годы работал замглавы МЧС России, а затем был депутатом Государственной Думы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ссср, афганистан, россия, сергей шойгу, валерий востротин, федор бондарчук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, общество