https://ria.ru/20240213/virus-1926911692.html

Смерть от царапины. Врачи исследуют загадочную инфекцию

Смерть от царапины. Врачи исследуют загадочную инфекцию - РИА Новости, 13.02.2024

Смерть от царапины. Врачи исследуют загадочную инфекцию

Сообщение о первой смерти человека от недавно открытого вируса аляскапокс, распространяемого мелкими грызунами, вызвало большую тревогу во всем мире. Патоген... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T08:00

2024-02-13T08:00

2024-02-13T11:11

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вирусы

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эпидемия

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Сообщение о первой смерти человека от недавно открытого вируса аляскапокс, распространяемого мелкими грызунами, вызвало большую тревогу во всем мире. Патоген принадлежит к роду ортопоксвирусов, куда входят натуральная оспа и несколько зоонозных линий, вызывающих вспышки в разных частях света.Что известно о смертельном случае от оспы с АляскиВ середине сентября пожилой житель полуострова Кенай на Аляске, лечившийся от рака, заметил красную сыпь на коже правой подмышки. Как сообщает Эпидемиологическая служба Аляски, пациент несколько раз обращался к своему врачу и в скорую по этому поводу. Те прописывали курсы антибиотиков. Биопсия пораженных тканей не выявила злокачественных клеток или бактериальной инфекции.Лечение не давало результатов. Появились уплотнения, мужчина чувствовал слабость, боль в подмышечной впадине и плече. Рука потеряла подвижность, 17 ноября его положили в стационар, затем перевезли в клинику в Анкоридже — крупнейшем городе штата.Больному становилось все хуже. Сыпь превратилась в ранки с серыми коростами, из которых сочилась жидкость. КТ и МРТ выявили несколько повреждений в теле, характерных для натуральной оспы — смертельно опасного вирусного заболевания, искорененного в 1980-е.Провели тестирование, чтобы установить возбудитель. Предварительный результат указывал на схожесть с вирусом коровьей оспы, но последующие анализы это опровергли. Не подтвердились также вирусы осповакцины и обезьяньей оспы. Образец отправили в Центры по контролю и профилактике заболеваний США, где тесты показали родство с открытым в 2015-м вирусом Alaskapox.Пациенту назначили лечение против оспы, а также иммуноглобулины. Через неделю состояние улучшилось, однако затем он начал быстро терять силы, раны не заживали, развилась острая почечная недостаточность, проблемы с дыханием. В конце января больной скончался.Неясно, как он мог заразиться. Жил один в удаленной местности, не путешествовал, не контактировал с приезжими или инфекционными больными. Подозрение пока падает на бездомного кота, о котором заботился покойный, не раз получавший царапины. Одну из них — на правой руке — за месяц до болезни. Однако тесты на странный вирус у животного отрицательные. Возможно также, что мужчина мог подхватить инфекцию, копаясь в земле, загрязненной отходами жизнедеятельности диких млекопитающих.Кто и как открыл аляскапокс-вирусВ июле 2015-го в клинику в Фэрбанксе на полуострове Аляска поступила женщина средних лет с подозрением на укус паука на правом плече. Лимфоузлы у нее были болезненные и припухшие, в течение пяти дней держалась высокая температура, пациентка жаловалась на слабость.Серьезных хронических болезней, в том числе инфекционных, ранее не фиксировали. Однако на коже была красная сыпь с коростами и эритема — длинная красная полоска. Терапевт заподозрил вирус и отправил мазки в лабораторию. Оттуда изоляты переслали в оспенную лабораторию в США, где в конце августа установили принадлежность к роду ортопоксвирусов. Секвенирование генома показало, что это далекий родственник вируса оспы из Старого Света. Его обозначили как AK2015_poxvirus, а позже назвали Alaskapox ("оспа с Аляски").Эпидемиологи отправились к месту жительства нулевой пациентки (которое не раскрывается), чтобы установить источник болезни. Взяли мазки у тех, с кем она общалась, а также отловили мелких животных вокруг дома и отобрали образцы фекалий. Все пробы оказались отрицательными, пишут авторы открытия в специализированном научном журнале.Женщина поправилась. Хотя даже спустя 45 дней после появления симптомов красная сыпь все еще была заметна. Полное выздоровление наступило спустя полгода.Второй случай Alaskapox наблюдал в 2021-м тот же врач. Пациентка страдала похожими симптомами и выздоровела через шесть недель. Она не контактировала с дикими млекопитающими, но у нее было две кошки, одна из которых охотилась на мелких грызунов.Ученые протестировали диких мелких млекопитающих в окрестностях ее жилища и обнаружили вирус у красных полевок, а также части его генома у белок и белок-летяг.Гипотезы происхожденияПолногеномный анализ показал, что аляскапокс ближе к ортопоксвирусам Старого Света. Его мог кто-то завезти в США, либо заражение произошло через цепочку предметов. Возможно, что передаточным звеном послужил сожитель нулевой пациентки, который работает в нефтяной отрасли и бывал, в частности, в Азербайджане.В этом регионе ранее обнаруживали неизвестные науке ортопоксвирусы (вирус Ахмета в Грузии в 2010-м). Однако, учитывая, что между поездкой в Закавказье и симптомами инфекции прошло много времени, вариант маловероятный. Впрочем, срок, в течение которого вирус сохраняет жизнеспособность на неживых предметах, неизвестен.Новый вирус может быть эндемичным для полуострова, циркулируя в одном-двух природных резервуарах. Женщина жила в собственном доме в лесу и могла заразиться от какого-то животного.В Северной Америке известны родственные вирусы у енотов, скунсов, полевок. Однако на Аляске всегда занимались крупными млекопитающими, не уделяя должного внимания мелким — они явно недостаточно охвачены тестированием.Чем опасны ортопоксвирусыОртопоксвирусы относят к ДНК-содержащим. Всего известно 12 видов, включая смертельную в прошлом натуральную оспу и вновь открытый аляскапокс. Большинство — зоонозные, то есть циркулируют в популяциях диких животных.Настораживает, что ортопоксвирусы все чаще пытаются перейти межвидовой барьер, перескочив на человека. Самый яркий пример — оспа обезьян в Центральной Африке. В 2011-м в Индии три человека заразились оспой верблюдов, отмечены случаи в Северном Судане. Клиническая картина очень похожа на натуральную оспу. Ученые подчеркивают, что у этих вирусов на 99 процентов совпадают геномы. Отличия — всего в нескольких нуклеотидах.Вакцина от натуральной оспы помогает от всех ортопоксвирусов. Однако прививки не делают с 1980-го — тогда объявили об уничтожении вируса в человеческой популяции. С тех пор коллективный иммунитет стал ослабевать, и теперь люди беззащитны перед новыми возбудителями этого рода. Эпидемиологи предупреждают, что вспышки станут чаще.Аляскапокс-вирус пока мало изучен. Зарегистрировали всего семь случаев, включая смертельный. Остальные вызывали болезнь средней степени тяжести. Длительность инкубационного периода неизвестна.По-прежнему неясен природный резервуар. Пока его выделили у четырех видов красных полевок и у домашнего питомца одного из пациентов.Территория распространения нового вируса также под вопросом. До сих пор он встречался только в районе Фэрбанкса, но нынешний случай произошел в другой местности. Значит, ареал шире, чем думали. Сейчас на Аляске идет масштабное тестирование диких животных, чтобы определить носителей вируса за пределами региона, где он был открыт.Роспотребнадзор исключает завоз аляскапокс-вируса в Россию и заражение им. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства. Для выявления людей с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, задействовали АИС "Периметр". Специалисты отмечают: ни одного случая передачи вируса от человека к человеку не зарегистрировано.

https://ria.ru/20240212/virus-1926799893.html

https://ria.ru/20211101/koronavirus-1756932499.html

https://ria.ru/20210804/ospa-1744160177.html

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2024

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

биология, вирусы, оспа, оспа обезьян, инфекции, здоровье, эпидемия