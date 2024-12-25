https://ria.ru/20241225/sukhost-1821917421.html

Сухость кожи: причины, способы лечения и советы дерматологов

Сухость кожи: причины, симптомы, что делать, препараты, лечение

Сухость кожи: причины, способы лечения и советы дерматологов

Многих людей беспокоит сухость кожи рук, тела и лица, особенно с наступлением холодов. Существуют разные причины потери влаги в эпидермисе, от которых зависит... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T20:30:00+03:00

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Многих людей беспокоит сухость кожи рук, тела и лица, особенно с наступлением холодов. Существуют разные причины потери влаги в эпидермисе, от которых зависит решение проблемы. О том, как помочь сухой коже, что делать и какие использовать кремы, принимать витамины, кто больше всего подвержен кератозу: мужчины, женщины или дети, методы лечения, советы дерматологов, — в материале РИА Новости.Сухость кожиС сухостью кожи рук, тела или лица сталкивается почти каждый человек в разные периоды жизни. Такое состояние может иметь как хроническую, так и острую форму в зависимости от различных факторов — наследственности, условий труда, протекающих заболеваний, погоды и многого другого. В медицине такой недуг называют “ксероз”:“Ксероз — сухость кожи, вследствие нарушения гидролипидного баланса (своеобразной пленки на поверхности, которая состоит из кожного сала, пота, роговых чешуек эпидермиса и т.д.)”, — пояснила Дарья Смирнова, дерматовенеролог Европейского медицинского центра.ПричиныВызвать сухость кожи могут две основные причины: нехватка липидов и дефицит натуральных увлажняющих компонентов.“Кожа может стать сухой и поврежденной из-за дефицита липидов, которые создают защитный барьер на ее поверхности и связывают влагу. Кроме этого, возможен дефицит натуральных увлажняющих компонентов, которые содержит кожа: мочевина, лактат, пирролидонкарбоновая кислота, соли и сахара. Эти вещества притягивают влагу и связывают ее с роговым слоем, предотвращая сухость, шелушение и повреждение”, — добавила Дарья Смирнова.Вдобавок ухудшение состояния кожи может быть спровоцировано внешними и внутренними факторами.Внешние факторыК самым частым внешним факторам эксперт относит:“Влияние внешней среды, например, холода, далее слишком частый контакт с водой (как горячей, так и холодной); некоторые лекарственные препараты (например, диуретики), а также неправильно подобранная уходовая косметика и чрезмерная инсоляция (облучение солнцем)”, — перечислила Дарья Смирнова.Кроме этого, внешними факторами могут быть условия труда (например, регулярная работа со стройматериалами), воздействие бытовой химии, злоупотребление антисептическими гелями для рук, неправильное питание (чрезмерное употребление солений, кофе, фастфуда) и др.Внутренние факторыВнутренние факторы — совокупность причин, которые провоцируют сухость кожи “изнутри” в зависимости от разных параметров (возраста, пола, болезней и др.):“Сюда можно отнести возраст (после 50 лет сальные железы вырабатывают заметно меньше своего секрета, что способствует нарушению гидролипидного баланса кожи), кожные заболевания, такие как атопический дерматит, фолликулярный гиперкератоз, ихтиоз, псориаз, а также сахарный диабет и недостаток витаминов в организме”.К другим внутренним факторам врачи относят генетическую предрасположенность, гормональные нарушения, инфекционные заболевания, грибковые поражения кожи и ногтей, патологию почек или щитовидной железы, анемию и др.СимптомыСухость кожи проявляется характерными симптомами, такими как зуд, шелушение, покраснение, ощущение стянутости и трещины. Но при этом сам недуг может выступать признаком более серьезных заболеваний, например, патологии сосудов, нарушения мочевыделительной и нервной систем, интоксикации и др.ЗудЕсли развивается сухость кожи, то об этом будет сигнализировать либо локальный зуд в той области, которая подвержена внешним воздействиям, либо распространенный зуд, если причина недуга “внутри”. Неприятные ощущения могут усиливаться к вечеру — это связано с тем, что кровеносные сосуды расширяются, а температура тела немного повышается.ШелушениеШелушение кожи возникает после раздражения и зуда — на эпидермисе можно заметить сухие чешуйки, которые после регулярных расчесываний начинают отслаиваться.ПокраснениеЭтот симптом напрямую связан с раздражением кожи, которое возникает после зуда или внешних воздействий, например, после принятия горячей ванны.Ощущение стянутостиСтянутость кожи — еще один симптом, который возникает практически сразу. Именно он в первую очередь сигнализирует о том, что коже недостаточно влаги.ТрещиныКогда сухость кожи не проходит, а провоцирующие факторы все так же воздействуют на эпидермис, возрастает риск трещин. Кожа буквально лопается и образуются мелкие ссадины, которые вызывают еще больший дискомфорт и зуд. В итоге поверхность грубеет, болит, кровит и ситуация только усугубляется без лечения.ТипыСухость кожи бывает разных типов в зависимости от характера и течения ксероза.АтопическаяАтопическая сухость кожи может возникать в раннем детском возрасте, передаваясь по наследству (чаще всего от матери) и не поддается лечению, однако периодически проходит самостоятельно. Эта патология не заразна, но доставляет существенный дискомфорт своему носителю, вызывая красные пятна, папулы, сильный зуд и впоследствии раны и язвы в местах расчесов.Хотя полностью избавиться от недуга нельзя, возможно добиться стойкой ремиссии комплексным лечением, которое включает медикаменты, наружные средства, диету и психологическую помощь.ПриобретеннаяТакой тип сухости появляется из-за внешних и внутренних факторов в процессе жизни. Например, человек часто моет руки, неправильно ухаживает за кожей, увлекается загаром или любит долгие зимние прогулки. Кроме этого, приобретенный ксероз выступает симптомом заболеваний крови, кожи или центральной нервной системы, отчего важно обращать внимание на общее состояние здоровья.СенильнаяСенильная или возрастная сухость кожи встречается у людей после 50 лет в связи с естественной потерей влаги в организме. Это происходит из-за снижения синтеза гиалуроновой кислоты и, как итог, — на теле появляются сухие участки эпидермиса. Возрастная потеря влаги неразрывно связана с засушливым климатом и ультрафиолетовым излучением, которые только ускоряют процесс.“Здесь, скорее, главная причина — гормональная, следствием которой является уменьшение выработки секрета сальных желез, что способствует нарушению гидролипидного баланса кожи”, — добавила Дарья Смирнова.Степени развитияКожа может шелушиться с разной степенью выраженности.На первой стадии эпидермис только начинает терять влагу: появляется ощущение стянутости и небольшой сухости, которые не причиняют особого дискомфорта и легко устраняются с помощью косметических средств.Вторая стадия сопровождается истончением кожи, покраснением и появлением мелких морщинок. Крема и мази уже не помогают, человек начинает испытывать зуд.На третьей стадии изменения затрагивают уже более глубокие слои эпидермиса: сильное шелушение, многочисленные морщины, трещины, кожа грубеет.Признаки четвертой стадии: атрофия, выраженные признаки старения, язвы.ОсобенностиРазные группы людей имеют свои особенности кожи, которые зависят от пола и возраста.У женщинТак как у женщин кожа тоньше, чем у мужчин, она сильнее подвержена внешним факторам, но при этом лучше поддается уходу. Сальные железы работают менее активно, чем у лиц мужского пола, поэтому риск возникновения сухости гораздо выше.У мужчинУ мужчин сухость кожи возникает реже, так как эпидермис дольше сохраняет влагу — это связано с тем, что уровень тестостерона у лиц мужского пола выше, по этой причине кожа толще, плотнее на 30% и богаче коллагеном на 22%. В целом, кожа мужчин меньше реагирует на внешние воздействия, будь это низкая температура или травма.У детейУ детей наиболее тонкая кожа, которая в случае “неполадок” сразу сигнализирует сухостью. Так, наиболее часто у малышей встречается атопический дерматит, который вызывает сухость и шелушение эпидермиса.Последствия и осложненияХотя на первый взгляд сухость кожи — безобидный недуг, однако запущенный недостаток влаги в эпидермисе грозит трещинами и ранами. Повышается риск возникновения экземы — воспалительного заболевания кожи, которое может усугубится инфицированием и гнойными осложнениями. Такое повреждение дополняется сильным зудом, болью и стягиванием покровов, что влечет за собой и психологический дискомфорт. Запущенное состояние может стать причиной депрессий, недосыпов и неврозов.Когда обращаться к врачуЛечение каждой стадии заболевания подбирается индивидуально, поэтому, при первых признаках сухости кожи важно обратиться к дерматологу, чтобы не допустить развития ксероза и ухудшения состояния.ДиагностикаКсероз имеет специфические признаки, поэтому врачу не составит труда поставить правильный диагноз при внешнем осмотре. Если доктор заподозрит, что сухость кожи вызвана внутренними заболеваниями, он может назначить дополнительные исследования и направить к другим специалистам. На приеме необходимо обязательно рассказать о том, какие лекарства принимает пациент, работает ли на вредном производстве, чем недавно переболел, получал ли интенсивное лечение и менял ли климат.ЛечениеПатологически сухая кожа — это повод серьезно задуматься о лечении и профилактике недуга:“В первую очередь, необходимо обратиться к дерматологу для подробного сбора анамнеза, выявления причин ксероза и подбора адекватной терапии”, — утверждает Дарья Смирнова.По словам эксперта, также следует соблюдать и другие важные меры:На рукахЕсли причина сухости кожи рук кроется в каком-либо заболевании, то в первую очередь необходимо вылечить патологию, и далее дополнительно увлажнять эпидермис. Из магазинных или аптечных средств подбирают косметику с питательными, заживляющими и восстанавливающими свойствами.На ногахЧтобы убрать сухость с кожи ног важно после приема душа или ванны смягчать эпидермис лосьонами или кремами для тела. Причем стоит наносить средства массажными восходящими (снизу вверх) движениями — это улучшит лимфоток и кровоток.На стопахСтопы чаще всего подвержены сухости, так как в этой зоне кожа более грубая из-за постоянного ношения обуви и давления.Самый простой способ убрать сухость — бережно очистить стопы после теплой ванны и увлажнить специальным кремом для ног. Однако многие допускают ошибку, используя слишком абразивные щетки или пемзу. Размягченный верхний слой снимается довольно легко, поэтому жесткие средства убирают больше эпидермиса, чем нужно, отчего кожа “включает” свой защитный механизм — разрастается еще больше, грубеет и становится сухой.Для лечения сухости стоп можно также приобрести нетканые носочки со специальным составом. Их необходимо носить в течение часа (зависит от бренда) и спустя несколько дней отмершая кожа начнет отшелушиваться.“В случае сухости на стопах рекомендуется обратиться к врачу дерматологу-подологу, который исключит патологии кожи (например, грибковую инфекцию, взяв соскоб), обработает стопы фрезами (медицинского процедура), назначит правильный уход (или лечение)”, — поделилась Дарья Смирнова.На головеСухость кожи головы выражается перхотью — отпавшими чешуйками эпителия, который обновляется быстрее обычного — две недели, вместо месяца. Причина перхоти может заключаться в чем угодно, но первое, что важно исключить — это неподходящие средства по уходу за волосами.Необходимо подбирать качественный шампунь, который будет эффективно очищать и при этом не пересушивать кожу головы. В его составе стоит искать:Вдобавок стоит пересмотреть уход за волосами — реже пользоваться горячим режимом фена, меньше чесать голову, применять более мягкую щетку и не перетягивать кожу и волосы тугими прическами.“Если вышеуказанные методы не помогают, нужно обратиться к дерматологу. Перхоть чаще всего является следствием себорейного дерматита. Это хроническое заболевание, но при соответствующей терапии можно добиться длительной ремиссиии”, — добавила Дарья Смирнова.На лицеКожа лица — наиболее чувствительная, для нее особенно необходим правильный уход. Если сухость сильная, то нужно в первую очередь обращаться к дерматологу для назначения профессиональных средств, медикаментов и коррекции питания.В других случаях можно попробовать самостоятельно решить проблему, пересмотрев свой уход. Правильный алгоритм действий выглядит следующим образом:К наиболее важным ингредиентам в средствах для ухода за кожей лица относят глицерин, антиоксиданты, гиалуроновую кислоту, растительные экстракты (масла), витамин Е, пептиды, фосфолипиды, керамиды, термальную воду, экстракты водорослей и др.Вредными компонентами для кожи считают спирт, фруктовые и гликолевые кислоты, парабены, вазелин, пропиленгликоль, ароматические добавки, минеральное масло и др.На губахГубы особенно часто подвергаются обветриванию в холодное время. Самый простой и экономичный способ избежать сухости чувствительной зоны — регулярно пользоваться гигиенической помадой. Желательно, чтобы в составе был пантенол (декспантенол) — вещество, которое регенерирует кожные покровы, заживляет раны, снимает воспаления и устраняет сухость.Сухость кожи зимойЗимой кожа наиболее подвержена сухости из-за резких перепадов температуры, холодного ветра и недостатка тепла.Мороз провоцирует усиленное отмирание чешуек эпидермиса — кожа становится плотнее, от чего хуже пропускает кислород. Без специальной защиты и ухода потеря влаги ускоряется и поверхность становится сухой. По этой причине дерматологи рекомендуют выполнять несколько важных процедур в зимнее время года:ПрофилактикаПрофилактическими мерами поделилась Дарья Смирнова:Кроме этого, стоит регулярно пить чистую негазированную воду — 2,5-3 литра в день и полноценно питаться, чтобы в организм поступали нужные витамины и минералы. Особенно полезны для кожи оранжевые фрукты и овощи (благодаря наличию бета-каротина, который используется для синтеза витамина А), яйца, льняное масло, сельдь и скумбрия, листовая зелень, а также орехи.К дополнительным мерам профилактики также относят применение более бережных косметических средств (мыла, гелей для умывания и душа, шампуней, кремов и т.д.), прохождение курсов озонотерапии или кислородотерапии, минимальное количество стресса, полноценный сон и отдых, а также прогулки на свежем воздухе в комфортную температуру (для доступа кислорода к коже).Рекомендации врачей“Проблема недостаточной увлажненности в холодное время года — прямое следствие дефицита липидов, отвечающих за удержание влаги, а также недостатка компонентов натурального увлажняющего фактора, отвечающих за ее наличие в коже в принципе”, — рассказала Алла Файнштейн, дерматолог, медицинский директор компании “Фармтек”.По словам эксперта, под воздействием климатических условий на улице и сухого воздуха в отапливаемых помещениях естественный липидный слой кожи становится более уязвимым. Поэтому, в средствах для регулярного ухода за сухой кожей должны быть, во-первых, компоненты NMF (натурального увлажняющего фактора) — мочевина, молочная кислота, гиалуроновая кислота, а во-вторых — так называемые барьерные компоненты — липиды, церамиды, фитостеролы.Что касается, витаминов, то среди них есть те, которые особенно важны для нормального функционирования эпидермиса — это в первую очередь, витамины А, Е, группы В. Они являются важными элементами сложного процесса урегулирования состояния и функций кожи.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, здоровье, красота, кожа