https://ria.ru/20240213/turtsiya-1926987883.html

В Турции выразили надежду на визит Путина после выборов, сообщил источник

В Турции выразили надежду на визит Путина после выборов, сообщил источник - РИА Новости, 13.02.2024

В Турции выразили надежду на визит Путина после выборов, сообщил источник

Анкара рассчитывает, что визит президента России Владимира Путина в Турцию состоится сразу после выборного цикла в обеих странах, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T07:08

2024-02-13T07:08

2024-02-13T09:06

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АНКАРА, 13 фев — РИА Новости. Анкара рассчитывает, что визит президента России Владимира Путина в Турцию состоится сразу после выборного цикла в обеих странах, сообщил РИА Новости источник в администрации главы республики. "Визит готовится, пока конкретных сроков нет", — уточнил собеседник агентства. В России 15–17 марта пройдут выборы президента, а в Турции 31 марта проведут выборы в местные органы самоуправления. На прошлой неделе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что дату визита Путина в Турцию определят с учетом электорального цикла в России и президентского графика Реджепа Тайипа Эрдогана в Турции. Помощник президента Юрий Ушаков заявлял, что визит занимает приоритетное место в повестке международных контактов российского лидера.Дипломатический источник РИА Новости в Анкаре сообщал, что визит Путина в Турцию может состояться в конце апреля — начале мая.

https://ria.ru/20240212/alternativy-1926770282.html

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турция, россия, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, в мире