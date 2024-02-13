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В Турции выразили надежду на визит Путина после выборов, сообщил источник - РИА Новости, 13.02.2024
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07:08 13.02.2024 (обновлено: 09:06 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/turtsiya-1926987883.html
В Турции выразили надежду на визит Путина после выборов, сообщил источник
В Турции выразили надежду на визит Путина после выборов, сообщил источник - РИА Новости, 13.02.2024
В Турции выразили надежду на визит Путина после выборов, сообщил источник
Анкара рассчитывает, что визит президента России Владимира Путина в Турцию состоится сразу после выборного цикла в обеих странах, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T07:08
2024-02-13T09:06
турция
россия
владимир путин
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 13 фев — РИА Новости. Анкара рассчитывает, что визит президента России Владимира Путина в Турцию состоится сразу после выборного цикла в обеих странах, сообщил РИА Новости источник в администрации главы республики. "Визит готовится, пока конкретных сроков нет", — уточнил собеседник агентства. В России 15–17 марта пройдут выборы президента, а в Турции 31 марта проведут выборы в местные органы самоуправления. На прошлой неделе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что дату визита Путина в Турцию определят с учетом электорального цикла в России и президентского графика Реджепа Тайипа Эрдогана в Турции. Помощник президента Юрий Ушаков заявлял, что визит занимает приоритетное место в повестке международных контактов российского лидера.Дипломатический источник РИА Новости в Анкаре сообщал, что визит Путина в Турцию может состояться в конце апреля — начале мая.
https://ria.ru/20240212/alternativy-1926770282.html
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турция, россия, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
В Турции выразили надежду на визит Путина после выборов, сообщил источник

Анкара выразила надежду на визит Путина после выборов в России и Турции

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 13 фев — РИА Новости. Анкара рассчитывает, что визит президента России Владимира Путина в Турцию состоится сразу после выборного цикла в обеих странах, сообщил РИА Новости источник в администрации главы республики.
"Визит готовится, пока конкретных сроков нет", — уточнил собеседник агентства.
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В России 15–17 марта пройдут выборы президента, а в Турции 31 марта проведут выборы в местные органы самоуправления.
На прошлой неделе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что дату визита Путина в Турцию определят с учетом электорального цикла в России и президентского графика Реджепа Тайипа Эрдогана в Турции. Помощник президента Юрий Ушаков заявлял, что визит занимает приоритетное место в повестке международных контактов российского лидера.
Дипломатический источник РИА Новости в Анкаре сообщал, что визит Путина в Турцию может состояться в конце апреля — начале мая.
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ТурцияРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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