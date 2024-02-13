https://ria.ru/20240213/turtsiya-1926987883.html
В Турции выразили надежду на визит Путина после выборов, сообщил источник
В Турции выразили надежду на визит Путина после выборов, сообщил источник - РИА Новости, 13.02.2024
В Турции выразили надежду на визит Путина после выборов, сообщил источник
Анкара рассчитывает, что визит президента России Владимира Путина в Турцию состоится сразу после выборного цикла в обеих странах, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T07:08
2024-02-13T07:08
2024-02-13T09:06
турция
россия
владимир путин
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894074697_0:145:3158:1921_1920x0_80_0_0_aa37a5c211c34b4a46d200eb5658e126.jpg
АНКАРА, 13 фев — РИА Новости. Анкара рассчитывает, что визит президента России Владимира Путина в Турцию состоится сразу после выборного цикла в обеих странах, сообщил РИА Новости источник в администрации главы республики. "Визит готовится, пока конкретных сроков нет", — уточнил собеседник агентства. В России 15–17 марта пройдут выборы президента, а в Турции 31 марта проведут выборы в местные органы самоуправления. На прошлой неделе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что дату визита Путина в Турцию определят с учетом электорального цикла в России и президентского графика Реджепа Тайипа Эрдогана в Турции. Помощник президента Юрий Ушаков заявлял, что визит занимает приоритетное место в повестке международных контактов российского лидера.Дипломатический источник РИА Новости в Анкаре сообщал, что визит Путина в Турцию может состояться в конце апреля — начале мая.
https://ria.ru/20240212/alternativy-1926770282.html
https://ria.ru/20240212/turtsiya-1926769547.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894074697_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_e6ceaea736c178fdc1ee213fd23e289a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
В Турции выразили надежду на визит Путина после выборов, сообщил источник
Анкара выразила надежду на визит Путина после выборов в России и Турции