https://ria.ru/20240213/puteshestviya-1926474715.html

Составлен рейтинг самых популярных у туристов регионов России

Составлен рейтинг самых популярных у туристов регионов России - РИА Новости, 13.02.2024

Составлен рейтинг самых популярных у туристов регионов России

Сервис для планирования путешествий провел исследование среди своих клиентов и назвал самые посещаемые регионы России, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T01:35

2024-02-13T01:35

2024-02-13T02:04

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

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ленинградская область

отдых в россии

санкт-петербург

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий провел исследование среди своих клиентов и назвал самые посещаемые регионы России, сообщает OneTwoTrip.Первое место занял Краснодарский край — его посетили 53,5 процента опрошенных путешественников. Именно там находятся основные южные города и черноморские курорты, на которых часто отдыхают россияне.На второй строчке оказалась Ленинградская область. Санкт-Петербург и его окрестности посетили 51,7 процента респондентов. Северная столица многих привлекает широкими возможностями экскурсионного и культурного отдыха, а в области можно отдохнуть на Финском заливе или покататься зимой на лыжах.Столица и окрестности заняли третье место: Москву и область отметили 42,8 процента опрошенных. В город приезжают в основном для посещения достопримечательностей, походов по музеям и театрам. В области можно отдохнуть в одном из многочисленных загородных отелей. К тому же мегаполис является отправной точкой для путешествий за границу для многих жителей регионов.Также в пятерку вошли Республика Татарстан (28,1 процента), привлекающая своей культурой, и Калининградская область (24,1 процента), куда едут изучать достопримечательности самого западного города России и купаться в Балтийском море.В десятке оказались Республика Карелия (19,3 процента), интересная в первую очередь отдыхом на природе, Нижегородская область (15,6 процента), ставшая новым молодежным центром, Свердловская область (14,6 процента), Ставропольский край (14,2 процента) и Иркутская область (13,7 процента), куда едут за природными красотами, свежим воздухом и активными выходными.Помимо этого, многие путешественники отмечали Новосибирскую, Ярославскую, Волгоградскую и Владимирскую области. Также многие россияне уже открыли для себя Республику Дагестан, Самарскую и Ростовскую области, Горный Алтай, Тульскую и Мурманскую области.

https://ria.ru/20240203/puteshestviya-1925043445.html

краснодарский край

ленинградская область

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

республика татарстан (татарстан)

калининградская область

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