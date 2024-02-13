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Составлен рейтинг самых популярных у туристов регионов России - РИА Новости, 13.02.2024
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Туризм
 
01:35 13.02.2024 (обновлено: 02:04 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/puteshestviya-1926474715.html
Составлен рейтинг самых популярных у туристов регионов России
Составлен рейтинг самых популярных у туристов регионов России - РИА Новости, 13.02.2024
Составлен рейтинг самых популярных у туристов регионов России
Сервис для планирования путешествий провел исследование среди своих клиентов и назвал самые посещаемые регионы России, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T01:35
2024-02-13T02:04
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
краснодарский край
ленинградская область
отдых в россии
санкт-петербург
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий провел исследование среди своих клиентов и назвал самые посещаемые регионы России, сообщает OneTwoTrip.Первое место занял Краснодарский край — его посетили 53,5 процента опрошенных путешественников. Именно там находятся основные южные города и черноморские курорты, на которых часто отдыхают россияне.На второй строчке оказалась Ленинградская область. Санкт-Петербург и его окрестности посетили 51,7 процента респондентов. Северная столица многих привлекает широкими возможностями экскурсионного и культурного отдыха, а в области можно отдохнуть на Финском заливе или покататься зимой на лыжах.Столица и окрестности заняли третье место: Москву и область отметили 42,8 процента опрошенных. В город приезжают в основном для посещения достопримечательностей, походов по музеям и театрам. В области можно отдохнуть в одном из многочисленных загородных отелей. К тому же мегаполис является отправной точкой для путешествий за границу для многих жителей регионов.Также в пятерку вошли Республика Татарстан (28,1 процента), привлекающая своей культурой, и Калининградская область (24,1 процента), куда едут изучать достопримечательности самого западного города России и купаться в Балтийском море.В десятке оказались Республика Карелия (19,3 процента), интересная в первую очередь отдыхом на природе, Нижегородская область (15,6 процента), ставшая новым молодежным центром, Свердловская область (14,6 процента), Ставропольский край (14,2 процента) и Иркутская область (13,7 процента), куда едут за природными красотами, свежим воздухом и активными выходными.Помимо этого, многие путешественники отмечали Новосибирскую, Ярославскую, Волгоградскую и Владимирскую области. Также многие россияне уже открыли для себя Республику Дагестан, Самарскую и Ростовскую области, Горный Алтай, Тульскую и Мурманскую области.
https://ria.ru/20240203/puteshestviya-1925043445.html
краснодарский край
ленинградская область
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
республика татарстан (татарстан)
калининградская область
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новости - туризм, туризм, туристы, краснодарский край, ленинградская область, отдых в россии, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, республика татарстан (татарстан), калининградская область, куда поехать, куда можно лететь, куда поехать в выходные, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Краснодарский край, Ленинградская область, отдых в России, Санкт-Петербург, Московская область (Подмосковье), Москва, Республика Татарстан (Татарстан), Калининградская область, куда поехать, куда можно лететь, куда поехать в выходные, Отдых на море
Составлен рейтинг самых популярных у туристов регионов России

Среди популярных у туристов мест РФ – Кубань, Петербург и Москва с областью

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкЛюди гуляют на пляже в Сочи
Люди гуляют на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий провел исследование среди своих клиентов и назвал самые посещаемые регионы России, сообщает OneTwoTrip.
Первое место занял Краснодарский край — его посетили 53,5 процента опрошенных путешественников. Именно там находятся основные южные города и черноморские курорты, на которых часто отдыхают россияне.
На второй строчке оказалась Ленинградская область. Санкт-Петербург и его окрестности посетили 51,7 процента респондентов. Северная столица многих привлекает широкими возможностями экскурсионного и культурного отдыха, а в области можно отдохнуть на Финском заливе или покататься зимой на лыжах.
Столица и окрестности заняли третье место: Москву и область отметили 42,8 процента опрошенных. В город приезжают в основном для посещения достопримечательностей, походов по музеям и театрам. В области можно отдохнуть в одном из многочисленных загородных отелей. К тому же мегаполис является отправной точкой для путешествий за границу для многих жителей регионов.
Также в пятерку вошли Республика Татарстан (28,1 процента), привлекающая своей культурой, и Калининградская область (24,1 процента), куда едут изучать достопримечательности самого западного города России и купаться в Балтийском море.
В десятке оказались Республика Карелия (19,3 процента), интересная в первую очередь отдыхом на природе, Нижегородская область (15,6 процента), ставшая новым молодежным центром, Свердловская область (14,6 процента), Ставропольский край (14,2 процента) и Иркутская область (13,7 процента), куда едут за природными красотами, свежим воздухом и активными выходными.
Помимо этого, многие путешественники отмечали Новосибирскую, Ярославскую, Волгоградскую и Владимирскую области. Также многие россияне уже открыли для себя Республику Дагестан, Самарскую и Ростовскую области, Горный Алтай, Тульскую и Мурманскую области.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыКраснодарский крайЛенинградская областьотдых в РоссииСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)МоскваРеспублика Татарстан (Татарстан)Калининградская областькуда поехатькуда можно лететькуда поехать в выходныеОтдых на море
 
 
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