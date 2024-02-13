https://ria.ru/20240213/proekty-1927006832.html

Путин: Россия открыта к проектам в здравоохранении с зарубежными партнерами

Путин: Россия открыта к проектам в здравоохранении с зарубежными партнерами - РИА Новости, 13.02.2024

Путин: Россия открыта к проектам в здравоохранении с зарубежными партнерами

Россия всегда открыта для сотрудничества и реализации совместных проектов в здравоохранении с зарубежными партнёрами, заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T10:10

2024-02-13T10:10

2024-02-13T10:29

владимир путин

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия всегда открыта для сотрудничества и реализации совместных проектов в здравоохранении с зарубежными партнёрами, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам, организаторам и гостям Второго форума будущих технологий, который посвящен инновационному развитию медицины.В своем обращении, опубликованном во вторник на сайте Кремля, Путин подчеркнул, что бурный научный прогресс открывает колоссальные перспективы в таких сферах, как биомедицина, генетические, геномные и нейротехнологии, в технологиях искусственного интеллекта. Президент РФ отметил, что именно на передовой технологической базе в РФ будут развивать все уровни отечественного здравоохранения: от первичного звена до крупных федеральных центров."И ключевой приоритет здесь ‒ выстроить систему медицинской помощи вокруг человека, конкретного пациента. Это позволит повысить эффективность профилактики, диагностики и лечения опасных заболеваний, а значит, качество и продолжительность жизни людей. Такая комплексная, масштабная задача требует консолидации усилий государства, медицинских, научных организаций, технологических компаний. И конечно, мы всегда открыты для сотрудничества и реализации совместных проектов с зарубежными партнёрами", - говорится в приветственном слове Путина.Глава государства поблагодарил всех представителей медицинского сообщества за труд и пожелал успехов участникам форума.

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россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, здоровье - общество, россия