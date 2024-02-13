Эксперт объяснил, почему вспышка кори произошла среди баптистов
Эксперт Игнатенко: выздоровление человека нередко препоручают воле Божией
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вероучение баптистов не призывает к отказу от прививок, но ранее в протестантских общинах уже были случаи распространения опасных заболеваний, сказал РИА Новости президент Института религии и политики Антон Игнатенко.
Вспышка кори была выявлена среди баптистов в Курской области, зафиксировано 18 случаев, все заболевшие оказались непривитыми, сообщил ранее заместитель губернатора Андрей Белостоцкий.
"Вероучение и социальная позиция евангельских христиан – баптистов в мире и в России – не призывает к отказу от прививок. Верующим оставляют на их свободное решение – прививаться или нет. И по российскому законодательству граждане вправе принять решение не прививаться от "рутинных" инфекций, а родители или иные законные представители несовершеннолетних – так решить за них. Эти права необходимо соблюдать. Но с другой стороны – за рубежом ранее уже отмечались совпадения зон инфекционных заболеваний с местами расселения протестантов, в основном фундаменталистов, которые не лечатся и выздоровление человека препоручают воле Божией", – сказал Игнатенко.
По его мнению, было бы полезным для всех, "и прежде всего для здоровья самих баптистов, чтобы Российский союз евангельских христиан – баптистов проявил активную позицию и нашел баланс между идеалами и правами своих верующих и их здоровьем, разъяснил бы благотворность прививок от кори".
Он отметил, что баптистов уже обвиняли в распространении кори в той же Курской области, когда случаи заражения произошли в их общинах в 2014 и 2023 годах.
"Властям Курской области (стоит – ред.) прямо заложить в ежегодный план медицинских мероприятий на осень мягкую агитационную кампанию за прививки и на январь-февраль – локализацию очагов кори. Все это с прицелом на конкретные, уже известные религиозные общины, с привлечением их пасторов. Уважать верующих в их выборе – и потом лечить их. Принуждение неуместно и может только создать еще большие проблемы. Специалисты помнят трагический случай с около-православной общиной в Пензенской области, которая в 2007–2008 годах ушла от мира и буквально закопалась под землю. Они никого к себе не пускали, в том числе врачей, и два человека умерли в подземном "затворе", – заключил он.