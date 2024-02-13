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Эксперт объяснил, почему вспышка кори произошла среди баптистов - РИА Новости, 13.02.2024
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Религия
 
11:42 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/kor-1927025831.html
Эксперт объяснил, почему вспышка кори произошла среди баптистов
Эксперт объяснил, почему вспышка кори произошла среди баптистов - РИА Новости, 13.02.2024
Эксперт объяснил, почему вспышка кори произошла среди баптистов
Вероучение баптистов не призывает к отказу от прививок, но ранее в протестантских общинах уже были случаи распространения опасных заболеваний, сказал РИА... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T11:42
2024-02-13T11:42
религия
курская область
россия
пензенская область
религия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вероучение баптистов не призывает к отказу от прививок, но ранее в протестантских общинах уже были случаи распространения опасных заболеваний, сказал РИА Новости президент Института религии и политики Антон Игнатенко.Вспышка кори была выявлена среди баптистов в Курской области, зафиксировано 18 случаев, все заболевшие оказались непривитыми, сообщил ранее заместитель губернатора Андрей Белостоцкий."Вероучение и социальная позиция евангельских христиан – баптистов в мире и в России – не призывает к отказу от прививок. Верующим оставляют на их свободное решение – прививаться или нет. И по российскому законодательству граждане вправе принять решение не прививаться от "рутинных" инфекций, а родители или иные законные представители несовершеннолетних – так решить за них. Эти права необходимо соблюдать. Но с другой стороны – за рубежом ранее уже отмечались совпадения зон инфекционных заболеваний с местами расселения протестантов, в основном фундаменталистов, которые не лечатся и выздоровление человека препоручают воле Божией", – сказал Игнатенко.По его мнению, было бы полезным для всех, "и прежде всего для здоровья самих баптистов, чтобы Российский союз евангельских христиан – баптистов проявил активную позицию и нашел баланс между идеалами и правами своих верующих и их здоровьем, разъяснил бы благотворность прививок от кори".Он отметил, что баптистов уже обвиняли в распространении кори в той же Курской области, когда случаи заражения произошли в их общинах в 2014 и 2023 годах."Властям Курской области (стоит – ред.) прямо заложить в ежегодный план медицинских мероприятий на осень мягкую агитационную кампанию за прививки и на январь-февраль – локализацию очагов кори. Все это с прицелом на конкретные, уже известные религиозные общины, с привлечением их пасторов. Уважать верующих в их выборе – и потом лечить их. Принуждение неуместно и может только создать еще большие проблемы. Специалисты помнят трагический случай с около-православной общиной в Пензенской области, которая в 2007–2008 годах ушла от мира и буквально закопалась под землю. Они никого к себе не пускали, в том числе врачей, и два человека умерли в подземном "затворе", – заключил он.
https://ria.ru/20240208/kor-1926163527.html
https://ria.ru/20240122/kor-1922824048.html
https://ria.ru/20231207/kor-1914495068.html
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курская область, россия, пензенская область, религия
Религия, Курская область, Россия, Пензенская область, Религия
Эксперт объяснил, почему вспышка кори произошла среди баптистов

Эксперт Игнатенко: выздоровление человека нередко препоручают воле Божией

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЖенщина прививается от COVID-19
Женщина прививается от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вероучение баптистов не призывает к отказу от прививок, но ранее в протестантских общинах уже были случаи распространения опасных заболеваний, сказал РИА Новости президент Института религии и политики Антон Игнатенко.
Вспышка кори была выявлена среди баптистов в Курской области, зафиксировано 18 случаев, все заболевшие оказались непривитыми, сообщил ранее заместитель губернатора Андрей Белостоцкий.
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"Вероучение и социальная позиция евангельских христиан – баптистов в мире и в России – не призывает к отказу от прививок. Верующим оставляют на их свободное решение – прививаться или нет. И по российскому законодательству граждане вправе принять решение не прививаться от "рутинных" инфекций, а родители или иные законные представители несовершеннолетних – так решить за них. Эти права необходимо соблюдать. Но с другой стороны – за рубежом ранее уже отмечались совпадения зон инфекционных заболеваний с местами расселения протестантов, в основном фундаменталистов, которые не лечатся и выздоровление человека препоручают воле Божией", – сказал Игнатенко.
По его мнению, было бы полезным для всех, "и прежде всего для здоровья самих баптистов, чтобы Российский союз евангельских христиан – баптистов проявил активную позицию и нашел баланс между идеалами и правами своих верующих и их здоровьем, разъяснил бы благотворность прививок от кори".
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Он отметил, что баптистов уже обвиняли в распространении кори в той же Курской области, когда случаи заражения произошли в их общинах в 2014 и 2023 годах.
"Властям Курской области (стоит – ред.) прямо заложить в ежегодный план медицинских мероприятий на осень мягкую агитационную кампанию за прививки и на январь-февраль – локализацию очагов кори. Все это с прицелом на конкретные, уже известные религиозные общины, с привлечением их пасторов. Уважать верующих в их выборе – и потом лечить их. Принуждение неуместно и может только создать еще большие проблемы. Специалисты помнят трагический случай с около-православной общиной в Пензенской области, которая в 2007–2008 годах ушла от мира и буквально закопалась под землю. Они никого к себе не пускали, в том числе врачей, и два человека умерли в подземном "затворе", – заключил он.
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