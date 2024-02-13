https://ria.ru/20240213/kndr-1927118967.html

Российский блогер поделился впечатлениями от тура по Северной Корее

Российский блогер поделился впечатлениями от тура по Северной Корее - РИА Новости, 13.02.2024

Российский блогер поделился впечатлениями от тура по Северной Корее

Первая группа российских туристов вернулась из путешествия по Северной Корее 12 февраля, один из участников поделился с РИА Новости впечатлениями. В будущем... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T16:55

2024-02-13T16:55

2024-02-13T17:12

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Первая группа российских туристов вернулась из путешествия по Северной Корее 12 февраля, один из участников поделился с РИА Новости впечатлениями. В будущем планируются еще две организованные поездки — с 8 по 11 и с 11 по 15 марта. Параллельная вселеннаяТургруппа из РФ стала самой большой в Северной Корее за последние 50 лет: около 100 путешественников, представителей турбизнеса, СМИ из разных регионов. До этого в основном россияне отдыхали индивидуально или небольшими компаниями до десяти человек.Гости посетили Пхеньян и один северокорейский курорт. В понедельник они вернулись в Приморье."Решение поехать в Северную Корею появилось в тот же момент, когда увидел новость, что начинаются туры, открывается страна после долгого ковидного перерыва, — рассказал РИА Новости тревел-блогер Илия Воскресенский. — Я не мог упустить этот шанс — побывать в интересном и закрытом государстве".По его словам, были опасения, что не получится снять фильм для канала. "Ведь основная цель посещения — поделиться с моей аудиторией эмоциями, — пояснил блогер. — Представление о том, что эта страна — параллельная вселенная, возникли после прочтения статей, просмотра фильмов о Северной Корее".Также, по его словам, хотелось узнать, что изменилось за время пандемии, стала ли страна либеральнее. "Было интересно проверить мифы и факты", — добавил Илия Воскресенский.Не разочаровалиСеверная Корея, по его словам, не разочаровала. "Я не могу сказать, что меня что-то напрягало, — рассказал путешественник. — Слежка, контроль, запреты — все это не смущало меня, я же готовился. Наоборот, даже подстегивало, когда не позволяли что-то снимать".По его словам, впечатлила пустынность Пхеньяна, который блогер даже назвал "театральным" городом. "Население — три миллиона человек, а ты едешь в автобусе, никого нет, — поделился собеседник агентства. — Это поражает, ты не понимаешь, а где же жители? То ли их заставили сидеть дома, то ли график работы такой".Еще он отметил, что поразила бедность там, где запрещали снимать. "Например, во время пути до аэропорта и горнолыжного курорта мы ехали через обычный городок. Он был очень бедный, у людей совсем нет личных автомобилей, — отметил Илия Воскресенский. — Да и в Пхеньян мы прибыли ранним утром, дороги пустые, машин нет. Люди пользуются китайскими электровелосипедами или ходят пешком".Он подчеркнул, что поездка в Северную Корею — это "больше экзотика, а не классический туризм". "Ты получаешь там другие эмоции, не такие, как в том же Сочи или в Альпах. В частности, это проявляется и в том, как организован сервис, — добавил путешественник. — Видно, что страна не работает с туристами, не готова к их большому потоку. Но это все нравится! Такой детский взгляд на сервис".Кухня и сувениры"К сожалению, про кухню я не могу сказать ничего хорошего. Я люблю корейские блюда. Но в КНДР — не то, — пожаловался блогер. — Даже в ресторанах очень скудно кормят".По его словам, была проблема со шведским столом и при обслуживании а-ля карт. "Например, известный пибимпап: в КНДР называют его на русский манер — плов. Но это не то, что я много раз ел. Качество продуктов плохое".По словам блогера, что касается сувениров, то в магазинах можно купить небольшую брошюру с основами истории чучхе, значки с флагом Северной Кореи, открытки с коммунистическими лозунгами. "Я купил сыну местный аналог конструктора "Лего", он похож на классический, даже логотип, — рассказал Илия Воскресенский. — Но все надписи на северокорейском и все милитаризировано. Баллистические ракеты, танки… Дочери я взял маленькую куклу северокорейской девушки с флагом КНДР".Туристы довольныВ целом, как рассказала РИА Новости генеральный директор компании "Восток-Интур" Инна Мухина, все туристы остались довольны. "Кто-то поехал посмотреть Пхеньян, кто-то — покататься на горных лыжах, — пояснила эксперт. — Но все отметили, что получили больше, чем ожидали. Там хорошо принимают, нормально кормят, есть что посмотреть".По ее словам, мобильные телефоны у туристов не отбирали. Более того, Инна Мухина подчеркнула, что в КНДР сняли запрет на ввоз смартфонов, ноутбуков, планшетов, видеокамер. Но на съемку ограничения есть — и серьезные. Например, нельзя снимать военные объекты, людей в форме и многое другое.До встречи в марте"Мы соблюдали все запреты и, как итог поездки, нам подтвердили еще две группы", — пояснила Инна Мухина.Запланировано два тура: с 8 по 11 и с 11 по 15 марта. Стоимость первой поездки была 750 долларов, следующие дороже — 850 и 950 долларов соответственно. "Мы включили в программу трехразовое питание и дополнительную ночь в Пхеньяне", — отметила представитель туроператора."По поручению губернатора Приморского края мы продолжили переговоры о последующих поездках российских туристов в КНДР. Это будут две группы, каждая в пределах 100 человек, которые приедут в Пхеньян и на горнолыжный курорт Масик. Протяженность визита и программа визита изменится только для одной группы — на одни сутки. Они проведут еще один день в Пхеньяне", — ранее сообщал глава Агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков."Мы постарались обеспечить удобство для первой группы туристов из России и приветствуем гостей второй и третьей групп, которые будут в марте", — отметил глава департамента развития туризма Национального агентства по туризму КНДР на встрече с делегацией из Приморья.Власти КНДР планируют и дальше принимать россиян. Так, в Северной Корее строят новую Вонсан-Кальмаскую туристическую зону с 17 отелями и 37 гостиницами для гостей из нашей страны. Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора отмечал, что в ближайшее время планируется возобновление регулярного авиасообщения между Россией и КНДР.

https://ria.ru/20231011/kndr-1901067673.html

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Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, пхеньян, кндр (северная корея)