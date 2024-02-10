https://ria.ru/20240210/aviasoobschenie-1926548355.html
Посол анонсировал возобновление регулярных авиарейсов между Россией и КНДР
Посол анонсировал возобновление регулярных авиарейсов между Россией и КНДР - РИА Новости, 10.02.2024
Посол анонсировал возобновление регулярных авиарейсов между Россией и КНДР
Восстановление регулярного авиасообщения между Россией и КНДР планируется в ближайшее время, скоро поездки в Северную Корею для россиян станут проще, заявил в... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T09:31
2024-02-10T09:31
2024-02-10T11:01
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россия
александр мацегора
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Восстановление регулярного авиасообщения между Россией и КНДР планируется в ближайшее время, скоро поездки в Северную Корею для россиян станут проще, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора. "Здесь пока сохраняются некоторые противоковидные ограничения, регулярное авиасообщение еще не возобновилось. Думаю, что в ближайшие месяцы этот вопрос будет решен и поездки в КНДР станут гораздо проще", - рассказал посол. Дипломат добавил, что у властей КНДР имеются планы по развитию туристических программ. "В КНДР очень много удивительных по красоте мест, которые наверняка привлекут внимание российских туристов", - отметил Мацегора. Представитель туроператора "Восток Интур" сообщил РИА Новости, что 9 февраля первая с начала пандемии группа почти из 100 российских туристов, в составе которой есть юные спортсмены из Приморья, отправилась на горнолыжный курорт в Северной Корее. В декабре 2023 года в КНДР побывала делегация из Приморья во главе с губернатором Олегом Кожемяко. В ходе поездки представители властей российского региона провели встречи для развития гуманитарных связей с этой страной, прежде всего - в области культуры, туризма и спорта. Кожемяко сообщал, что Северная Корея разработала ряд предложений для российских туроператоров. Читайте полный текст интервью Александра Мацегоры >>
https://ria.ru/20231019/kndr-1903743925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, александр мацегора, кндр (северная корея)
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Александр Мацегора, КНДР (Северная Корея)
Посол анонсировал возобновление регулярных авиарейсов между Россией и КНДР
Мацегора: регулярные авиарейсы из РФ в КНДР могут восстановить в ближайшее время
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Восстановление регулярного авиасообщения между Россией и КНДР планируется в ближайшее время, скоро поездки в Северную Корею для россиян станут проще, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
"Здесь пока сохраняются некоторые противоковидные ограничения, регулярное авиасообщение еще не возобновилось. Думаю, что в ближайшие месяцы этот вопрос будет решен и поездки в КНДР станут гораздо проще", - рассказал посол.
Лавров отметил, что рекомендовал бы КНДР российским туристам
Дипломат добавил, что у властей КНДР имеются планы по развитию туристических программ.
"В КНДР очень много удивительных по красоте мест, которые наверняка привлекут внимание российских туристов", - отметил Мацегора.
Представитель туроператора "Восток Интур" сообщил РИА Новости, что 9 февраля первая с начала пандемии группа почти из 100 российских туристов, в составе которой есть юные спортсмены из Приморья, отправилась на горнолыжный курорт в Северной Корее.
В декабре 2023 года в КНДР побывала делегация из Приморья во главе с губернатором Олегом Кожемяко
. В ходе поездки представители властей российского региона провели встречи для развития гуманитарных связей с этой страной, прежде всего - в области культуры, туризма и спорта. Кожемяко сообщал, что Северная Корея разработала ряд предложений для российских туроператоров.
Авиакомпания "Аврора" прорабатывает вопрос авиасообщения с КНДР