https://ria.ru/20240210/aviasoobschenie-1926548355.html

Посол анонсировал возобновление регулярных авиарейсов между Россией и КНДР

Посол анонсировал возобновление регулярных авиарейсов между Россией и КНДР - РИА Новости, 10.02.2024

Посол анонсировал возобновление регулярных авиарейсов между Россией и КНДР

Восстановление регулярного авиасообщения между Россией и КНДР планируется в ближайшее время, скоро поездки в Северную Корею для россиян станут проще, заявил в... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T09:31

2024-02-10T09:31

2024-02-10T11:01

туризм

новости - туризм

россия

александр мацегора

кндр (северная корея)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_c1f98ddb29ef0a4f9d49d5a5853fbe3c.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Восстановление регулярного авиасообщения между Россией и КНДР планируется в ближайшее время, скоро поездки в Северную Корею для россиян станут проще, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора. "Здесь пока сохраняются некоторые противоковидные ограничения, регулярное авиасообщение еще не возобновилось. Думаю, что в ближайшие месяцы этот вопрос будет решен и поездки в КНДР станут гораздо проще", - рассказал посол. Дипломат добавил, что у властей КНДР имеются планы по развитию туристических программ. "В КНДР очень много удивительных по красоте мест, которые наверняка привлекут внимание российских туристов", - отметил Мацегора. Представитель туроператора "Восток Интур" сообщил РИА Новости, что 9 февраля первая с начала пандемии группа почти из 100 российских туристов, в составе которой есть юные спортсмены из Приморья, отправилась на горнолыжный курорт в Северной Корее. В декабре 2023 года в КНДР побывала делегация из Приморья во главе с губернатором Олегом Кожемяко. В ходе поездки представители властей российского региона провели встречи для развития гуманитарных связей с этой страной, прежде всего - в области культуры, туризма и спорта. Кожемяко сообщал, что Северная Корея разработала ряд предложений для российских туроператоров. Читайте полный текст интервью Александра Мацегоры >>

https://ria.ru/20231019/kndr-1903743925.html

https://ria.ru/20231122/aviasoobschenie-1911062994.html

россия

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, россия, александр мацегора, кндр (северная корея)