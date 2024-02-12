https://ria.ru/20240212/vatikan-1926885188.html

История договора Ватикана с Италией может повториться, заявил ватиканист

История договора Ватикана с Италией может повториться, заявил ватиканист - РИА Новости, 12.02.2024

История договора Ватикана с Италией может повториться, заявил ватиканист

В будущем конкордат — договор о положении Римско-католической церкви — между Италией и Ватиканом может быть в очередной раз пересмотрен, как это уже происходило РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T16:04

2024-02-12T16:04

2024-02-12T16:04

религия

италия

ватикан

рим

бенито муссолини

папа римский

римско-католическая церковь

религия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В будущем конкордат — договор о положении Римско-католической церкви — между Италией и Ватиканом может быть в очередной раз пересмотрен, как это уже происходило в прошлом, сказал РИА Новости в годовщину заключения Латеранских соглашений историк-ватиканист Алексей Юдин.Отношения между Святым престолом и Италией были урегулированы Латеранскими соглашениями, определившими границы Ватикана. Они были заключены в Латеранском апостольском дворце 95 лет назад, 11 февраля 1929 года, во времена господства фашистского режима Бенито Муссолини, который подписался под ними с итальянской стороны."Нормы урегулирования отношений с итальянским государством остаются прежними и незыблемыми с учетом пересмотра 1984 года и возобновленного конкордата. Меняются формы, условия жизни церкви — это очень важно. Может быть, будет новый какой-то конкордат через некоторое время — кто знает. "Драматургия" взаимодействия церковной светской власти в Италии продолжается", — рассказал ватиканист. Тем не менее, пока специалисты не видят "жестких" условий для пересмотра конкордата, отмечает Юдин.Ватикан наследует существовавшей до XIX века Папской области со столицей в Риме. После того, как объединение Италии завершилось включением Рима в состав Итальянского королевства по референдуму 2 октября 1870 года, светская власть папы была ликвидирована. Однако папа Пий IX не признал этого и гарантий личной безопасности и суверенитета, а в знак протеста объявил себя пленником в Ватиканском дворце.Соглашения, рассказал Юдин, представляли собой совокупность трактата из 27 статей и конкордата из 45 статей. Трактат устанавливает отношения двух государств: по нему Итальянское королевство выплатило значительную компенсацию новому церковному государству за утраченный доход с земель. Конкордат же, отметил историк, урегулировал отношения папы Римского и града-государства Ватикан с Католической церковью в Италии, в том числе вопросы недвижимости и епархиальных границ, а также другие чувствительные аспекты."Смысл был именно в границах итальянского государства, то есть епископы извне не могут управлять этими епархиями", — пояснил Юдин.Он добавил, что по конкордату церковь предоставляла церковные должности на рассмотрение итальянского государства, таким образом, епископы, которые назначались на территории Италии, должны были приносить политическую присягу итальянскому государству. Религия большинства итальянцев - католичество - объявлялась государственной, школы вводили уроки религии (соответствующий экзамен, однако, существовал только в церковных школах). Церковный брак был уравнен с гражданским браком.В 1948 году Латеранские соглашения были признаны новым итальянским государством. Впоследствии договор пересматривался - был изменен и дополнен — в 1984 году: тогда католицизм перестал быть государственной религией и единственным получателем "религиозного" налога, а государство отказалось от политического контроля за епископами.Город-государство Ватикан является административным центром Римско-католической церкви, там расположены резиденция папы Римского и органы церковного управления — Римская курия. Папа Римский обладает в нем всей полнотой законодательной, исполнительной и судебной власти.

https://ria.ru/20240128/muzhchina-1923993587.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923126753.html

https://ria.ru/20240128/papa-1923983980.html

https://radiosputnik.ru/20231224/vatikan-1917785691.html

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Никита Бизин

италия, ватикан, рим, бенито муссолини, папа римский, римско-католическая церковь, религия