https://ria.ru/20240212/uksus-1926960228.html

Во Владикавказе мужчина купил уксус под видом минеральной воды

Во Владикавказе мужчина купил уксус под видом минеральной воды - РИА Новости, 12.02.2024

Во Владикавказе мужчина купил уксус под видом минеральной воды

Житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как выпил уксус из нераскрытой бутылки минеральной воды "Джермук", её продажу рекомендовано приостановить... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T21:30

2024-02-12T21:30

2024-02-12T21:30

владикавказ

армения

сергей меняйло

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

евросоюз

происшествия

здоровье - общество

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ПЯТИГОРСК, 12 фев – РИА Новости. Житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как выпил уксус из нераскрытой бутылки минеральной воды "Джермук", её продажу рекомендовано приостановить на территории республики, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале."Сегодня появилась информация, что житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук". Вместо воды в новой закрытой бутылке оказался уксус. Знаю о ситуации. К выяснению обстоятельств привлечены МВД, прокуратура, Роспотребнадзор", – написал Меняйло. По его словам, уже изъято 24 упаковки минеральной воды "Джермук", в настоящий момент проводятся необходимые оперативные мероприятия. Кроме того, "предпринимателям, реализующим эту минеральную воду, рекомендовано приостановить продажу". "Обращаюсь также к жителям республики: до выяснения всех обстоятельств не употребляйте продукцию торговой марки "Джермук". Берегите себя", – добавил Меняйло. "Джермук" - минеральная вода Джермукского месторождения, расположенного на территории Армении, в окрестностях одноименного города Джермук. Вода природной газации разливается в стеклянную и пластмассовую тару армянской компанией "Jermuk Group" и поставляется в более чем 40 стран мира, в том числе США, страны ЕС, Ближнего Востока и ЮАР.

https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html

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владикавказ, армения, сергей меняйло, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), евросоюз, происшествия, здоровье - общество