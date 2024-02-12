https://ria.ru/20240212/stubb-1923599480.html
Биография Александра Стубба
Биография Александра Стубба - РИА Новости, 12.02.2024
Биография Александра Стубба
Финский политик Александр Стубб (Alexander Stubb) родился 1 апреля 1968 года в Хельсинки (Финляндия). Его отец был профессиональным хоккеистом, возглавлял... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T04:19
2024-02-12T04:19
2024-02-12T04:19
справки
александр стубб
финляндия
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Финский политик Александр Стубб (Alexander Stubb) родился 1 апреля 1968 года в Хельсинки (Финляндия). Его отец был профессиональным хоккеистом, возглавлял хоккейную ассоциацию Финляндии, а также европейский офис Национальной хоккейной лиги США (NHL).Александр Стубб в 1986 году окончил школу в городе Дейтона-Бич (штат Флорида, США), в 1988 году – гимназию Larkan в Хельсинки. Прошел службу в вооруженных силах Финляндии.В 1993 году окончил факультет политологии в Университете Фурмана (штат Южная Каролина, США). В 1994 году получил диплом Сорбонны по истории Франции и французскому языку, в 1995 году – степень магистра по проблемам Евросоюза в Европейском колледже в Брюгге (Бельгия), в 1999 году – степень доктора философии Лондонской школы экономики.В 1995-1997 годах Стубб работал советником в министерстве иностранных дел Финляндии.В 1997-1998 годах занимался исследованиями в Финской академии наук.В 1999-2004 годах работал в постоянном представительстве Финляндии при ЕС, в 2001-2003 годах был советником председателя Европейской комиссии Романо Проди.В 2000-2007 годах – приглашенный профессор в Европейском колледже в Брюгге.В 2004-2008 годах был депутатом Европейского парламента, входил в комитет по бюджетному контролю, участвовал в работе конституционного комитета, был заместителем председателя комитета по защите потребителей и внутреннего рынка.В 2008-2010 годах занимал пост министра иностранных дел в правительстве Матти Ванханена. В 2008 году был председателем ОБСЕ. Во время грузино-югоосетинского конфликта в августе 2008 года был одним из авторов плана мирного урегулирования. Решение России о признании Южной Осетии и Абхазии назвал противоречащим принципам ОБСЕ. В 2011-2014 годах – член парламента Финляндии.В 2011-2014 годах был министром по делам ЕС и внешней торговли в правительствах Мари Кивиниеми и Юрки Катайнена.В 2014-2016 годах был председателем Финской национальной коалиционной партии.В 2014-2015 годах возглавлял правительство Финляндии.В 2015-2016 годах занимал пост министра финансов в правительстве Юха Сипиля.С 2017 по 2020 год был вице-президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).С 2020 года возглавляет Школу транснационального управления при Европейском университетском институте во Флоренции (Италия).В августе 2023 года Александр Стубб объявил о намерении баллотироваться на пост президента Финляндии. 28 октября 2023 года Александр Стубб был официально выдвинут кандидатом в президенты Финляндии от Коалиционной партии.28 января 2024 года по итогам первого тура выборов президента Финляндии Александр Стубб набрал 27,2% голосов избирателей и вышел во второй тур.В одном из интервью Александр Стубб назвал своими ошибками во время работы в правительстве стремление к безвизовому режиму с Россией, одобрение газопровода "Северный поток ", а также включение "Росатома" в проект атомной электростанции Fennovoima. В сентябре 2023 года в интервью испанской газете 20minutos Александр Стубб призвать оказать сильное давление на Россию и Украину, чтобы они сели за стол переговоров.Стубб – автор 16 книг и десятков научных статей.Александр Стубб женат, у него двое взрослых детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, александр стубб, финляндия
Справки, Александр Стубб, Финляндия
Финский политик Александр Стубб (Alexander Stubb) родился 1 апреля 1968 года
в Хельсинки (Финляндия). Его отец был профессиональным хоккеистом, возглавлял хоккейную ассоциацию Финляндии, а также европейский офис Национальной хоккейной лиги США (NHL).
Александр Стубб в 1986 году окончил
школу в городе Дейтона-Бич (штат Флорида, США), в 1988 году – гимназию Larkan в Хельсинки. Прошел службу в вооруженных силах Финляндии.
В 1993 году окончил факультет
политологии в Университете Фурмана (штат Южная Каролина, США). В 1994 году получил диплом Сорбонны по истории Франции и французскому языку, в 1995 году – степень магистра по проблемам Евросоюза в Европейском колледже в Брюгге (Бельгия), в 1999 году – степень доктора философии Лондонской школы экономики.
В 1995-1997 годах Стубб работал советником в министерстве иностранных дел Финляндии.
В 1997-1998 годах занимался исследованиями в Финской академии наук.
В 1999-2004 годах работал в постоянном представительстве Финляндии при ЕС, в 2001-2003 годах был советником председателя Европейской комиссии Романо Проди.
В 2000-2007 годах – приглашенный профессор в Европейском колледже в Брюгге.
В 2004-2008 годах был депутатом Европейского парламента, входил в комитет по бюджетному контролю, участвовал в работе конституционного комитета, был заместителем председателя комитета по защите потребителей и внутреннего рынка.
В 2008-2010 годах занимал пост
министра иностранных дел в правительстве Матти Ванханена. В 2008 году был председателем ОБСЕ. Во время грузино-югоосетинского конфликта в августе 2008 года
был одним из авторов плана мирного урегулирования. Решение России о признании Южной Осетии и Абхазии назвал
противоречащим принципам ОБСЕ.
В 2011-2014 годах
– член парламента Финляндии.
В 2011-2014 годах был министром по делам ЕС и внешней торговли в правительствах Мари Кивиниеми и Юрки Катайнена.
В 2014-2016 годах был председателем Финской национальной коалиционной партии.
В 2014-2015 годах возглавлял
правительство Финляндии.
В 2015-2016 годах занимал пост министра финансов в правительстве Юха Сипиля.
С 2017 по 2020 год был вице-президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).
С 2020 года возглавляет Школу транснационального управления при Европейском университетском институте во Флоренции (Италия).
В августе 2023 года Александр Стубб объявил о намерении баллотироваться на пост президента Финляндии.
28 октября 2023 года Александр Стубб был официально выдвинут кандидатом
в президенты Финляндии от Коалиционной партии.
28 января 2024 года по итогам первого тура выборов президента Финляндии Александр Стубб набрал 27,2% голосов избирателей и вышел во второй тур
.
В одном из интервью Александр Стубб назвал
своими ошибками во время работы в правительстве стремление к безвизовому режиму с Россией, одобрение газопровода "Северный поток ", а также включение "Росатома" в проект атомной электростанции Fennovoima.
В сентябре 2023 года в интервью
испанской газете 20minutos Александр Стубб призвать оказать сильное давление на Россию и Украину, чтобы они сели за стол переговоров.
Стубб – автор 16 книг и десятков научных статей.
Александр Стубб женат, у него двое взрослых детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников