https://ria.ru/20240129/finlyandiya-1924040824.html

Стубб и Хаависто вышли во второй тур выборов президента Финляндии

Стубб и Хаависто вышли во второй тур выборов президента Финляндии - РИА Новости, 29.01.2024

Стубб и Хаависто вышли во второй тур выборов президента Финляндии

Во второй тур выборов президента Финляндии выходят экс-премьер Александр Стубб и бывший глава финского МИД Пекка Хаависто, свидетельствуют данные министерства... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T00:32

2024-01-29T00:32

2024-01-29T00:37

финляндия

в мире

александр стубб

пекка хаависто

юсси халла-ахо

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Во второй тур выборов президента Финляндии выходят экс-премьер Александр Стубб и бывший глава финского МИД Пекка Хаависто, свидетельствуют данные министерства юстиции страны после подсчета всех голосов.Стубб набирает 27,2% голосов, Хаависто — 25,8%, спикер парламента Юсси Халла-ахо — 19%. Второй тур выборов пройдет 11 февраля, так как ни один из кандидатов не получил поддержки более половины проголосовавших.Президентские выборы в Финляндии прошли в воскресенье. Досрочное голосование проводилось с 17 по 23 января.В первом туре выборов проголосовали 3,2 миллиона избирателей из 4,2 миллиона граждан, обладающих правом голоса. Явка составила 79,4%.Минюст оглашает официальные результаты первого тура не позднее 30 января, результаты второго тура должны быть представлены не позднее 14 февраля.В выборах участвуют девять кандидатов, однако основная борьба разворачивается между бывшим премьер-министром Александром Стуббом и экс-главой МИД Пеккой Хаависто. Президент Финляндии избирается сроком на шесть лет. Полномочия действующего главы государства Саули Ниинистё истекают в феврале. Он занимал пост максимально возможные два срока подряд.

https://ria.ru/20240128/partiya-1924004215.html

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финляндия, в мире, александр стубб, пекка хаависто, юсси халла-ахо