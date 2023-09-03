https://ria.ru/20230903/peregovory-1893921986.html
Экс-премьер Финляндии призвал надавить на Россию и Украину для переговоров
Экс-премьер Финляндии призвал надавить на Россию и Украину для переговоров - РИА Новости, 03.09.2023
Экс-премьер Финляндии призвал надавить на Россию и Украину для переговоров
Придется оказывать сильное давление на Россию и Украину, чтобы они сели за стол переговоров, заявил в интервью испанской газете 20minutos бывший премьер-министр РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T13:02
2023-09-03T13:02
2023-09-03T15:12
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россия
украина
москва
александр стубб
финляндия
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Придется оказывать сильное давление на Россию и Украину, чтобы они сели за стол переговоров, заявил в интервью испанской газете 20minutos бывший премьер-министр Финляндии, член правоцентристской Коалиционной партии Александр Стубб, которые выдвинул свою кандидатуру в президенты на выборах в 2024 году. "Должно произойти так, чтобы такие державы, как Китай и крупные страны на Востоке и Юге, оказали давление на Москву, чтобы заставить её сесть за стол переговоров. Если это случится, то, несомненно, США и Брюссель должны будут сделать то же самое с (Владимиром) Зеленским, чтобы убедить его в том, что настало время для переговоров. Придется оказывать сильное давление на обе стороны", - сказал Стубб в интервью испанской газете 20minutos. Первый тур президентских выборов в Финляндии состоится 28 января, второй тур возможен 11 февраля 2024 года. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230830/peregovory-1893111444.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, москва, александр стубб, финляндия
В мире, Россия, Украина, Москва, Александр Стубб, Финляндия
Экс-премьер Финляндии призвал надавить на Россию и Украину для переговоров
Экс-премьер Финляндии Стубб призвал надавить на Россию и Украину для переговоров
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.
Придется оказывать сильное давление на Россию и Украину, чтобы они сели за стол переговоров, заявил в интервью испанской газете 20minutos
бывший премьер-министр Финляндии, член правоцентристской Коалиционной партии Александр Стубб, которые выдвинул свою кандидатуру в президенты на выборах в 2024 году.
"Должно произойти так, чтобы такие державы, как Китай и крупные страны на Востоке и Юге, оказали давление на Москву, чтобы заставить её сесть за стол переговоров. Если это случится, то, несомненно, США и Брюссель должны будут сделать то же самое с (Владимиром) Зеленским, чтобы убедить его в том, что настало время для переговоров. Придется оказывать сильное давление на обе стороны", - сказал Стубб в интервью испанской газете 20minutos.
Первый тур президентских выборов в Финляндии состоится 28 января, второй тур возможен 11 февраля 2024 года.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
В Киеве заявили, что о переговорах с Москвой сейчас не может быть и речи