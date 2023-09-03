Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Финляндии призвал надавить на Россию и Украину для переговоров - РИА Новости, 03.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 03.09.2023 (обновлено: 15:12 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/peregovory-1893921986.html
Экс-премьер Финляндии призвал надавить на Россию и Украину для переговоров
Экс-премьер Финляндии призвал надавить на Россию и Украину для переговоров - РИА Новости, 03.09.2023
Экс-премьер Финляндии призвал надавить на Россию и Украину для переговоров
Придется оказывать сильное давление на Россию и Украину, чтобы они сели за стол переговоров, заявил в интервью испанской газете 20minutos бывший премьер-министр РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T13:02
2023-09-03T15:12
в мире
россия
украина
москва
александр стубб
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039045_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_126b750fbf68676b4dec49f0e7850555.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Придется оказывать сильное давление на Россию и Украину, чтобы они сели за стол переговоров, заявил в интервью испанской газете 20minutos бывший премьер-министр Финляндии, член правоцентристской Коалиционной партии Александр Стубб, которые выдвинул свою кандидатуру в президенты на выборах в 2024 году. "Должно произойти так, чтобы такие державы, как Китай и крупные страны на Востоке и Юге, оказали давление на Москву, чтобы заставить её сесть за стол переговоров. Если это случится, то, несомненно, США и Брюссель должны будут сделать то же самое с (Владимиром) Зеленским, чтобы убедить его в том, что настало время для переговоров. Придется оказывать сильное давление на обе стороны", - сказал Стубб в интервью испанской газете 20minutos. Первый тур президентских выборов в Финляндии состоится 28 января, второй тур возможен 11 февраля 2024 года. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230830/peregovory-1893111444.html
россия
украина
москва
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039045_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_87ea512ad175900acec705482cce3b9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, александр стубб, финляндия
В мире, Россия, Украина, Москва, Александр Стубб, Финляндия
Экс-премьер Финляндии призвал надавить на Россию и Украину для переговоров

Экс-премьер Финляндии Стубб призвал надавить на Россию и Украину для переговоров

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг у здания посольства Финляндии в Москве
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Придется оказывать сильное давление на Россию и Украину, чтобы они сели за стол переговоров, заявил в интервью испанской газете 20minutos бывший премьер-министр Финляндии, член правоцентристской Коалиционной партии Александр Стубб, которые выдвинул свою кандидатуру в президенты на выборах в 2024 году.
"Должно произойти так, чтобы такие державы, как Китай и крупные страны на Востоке и Юге, оказали давление на Москву, чтобы заставить её сесть за стол переговоров. Если это случится, то, несомненно, США и Брюссель должны будут сделать то же самое с (Владимиром) Зеленским, чтобы убедить его в том, что настало время для переговоров. Придется оказывать сильное давление на обе стороны", - сказал Стубб в интервью испанской газете 20minutos.
Первый тур президентских выборов в Финляндии состоится 28 января, второй тур возможен 11 февраля 2024 года.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
В Киеве заявили, что о переговорах с Москвой сейчас не может быть и речи
30 августа, 11:38
 
В миреРоссияУкраинаМоскваАлександр СтуббФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала