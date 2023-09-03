https://ria.ru/20230903/peregovory-1893921986.html

Экс-премьер Финляндии призвал надавить на Россию и Украину для переговоров

Экс-премьер Финляндии призвал надавить на Россию и Украину для переговоров - РИА Новости, 03.09.2023

Экс-премьер Финляндии призвал надавить на Россию и Украину для переговоров

Придется оказывать сильное давление на Россию и Украину, чтобы они сели за стол переговоров, заявил в интервью испанской газете 20minutos бывший премьер-министр РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T13:02

2023-09-03T13:02

2023-09-03T15:12

в мире

россия

украина

москва

александр стубб

финляндия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039045_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_126b750fbf68676b4dec49f0e7850555.jpg

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Придется оказывать сильное давление на Россию и Украину, чтобы они сели за стол переговоров, заявил в интервью испанской газете 20minutos бывший премьер-министр Финляндии, член правоцентристской Коалиционной партии Александр Стубб, которые выдвинул свою кандидатуру в президенты на выборах в 2024 году. "Должно произойти так, чтобы такие державы, как Китай и крупные страны на Востоке и Юге, оказали давление на Москву, чтобы заставить её сесть за стол переговоров. Если это случится, то, несомненно, США и Брюссель должны будут сделать то же самое с (Владимиром) Зеленским, чтобы убедить его в том, что настало время для переговоров. Придется оказывать сильное давление на обе стороны", - сказал Стубб в интервью испанской газете 20minutos. Первый тур президентских выборов в Финляндии состоится 28 января, второй тур возможен 11 февраля 2024 года. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230830/peregovory-1893111444.html

россия

украина

москва

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, москва, александр стубб, финляндия