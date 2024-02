https://ria.ru/20240212/rossiya-1926711803.html

Запад лихорадочно пытается заделать брешь в информационной блокаде России

Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, безусловно, пробило невероятного размера брешь в информационном железном занавесе, который Запад выстраивал вокруг России на протяжении последних двух лет. И теперь тамошняя пропаганда лихорадочно пытается хотя бы немного подлатать эту пробоину. Первая реакция была эмоциональной, а на выходных подтянулись уже материалы, претендующие на "аналитичность" — эдакое "разоблачение сеанса черной магии".Забавнее всего, что одновременно высшие чиновники Белого дома совсем в духе известного фильма "Не смотрите наверх" призывают не смотреть интервью Путина и не принимать его во внимание, но при этом масса комментаторов вовсю пытается объяснять зрителям и читателям, в чем Путин якобы неправ. То есть формула проста: мы сами объясним вам, что хотел сказать президент России, только вы не сверяйтесь с первоисточником.Одним из основных приемов этих пропагандистских потуг является попытка дискредитировать интервьюера. "Полезный идиот Путина" — это самая распространенная формулировка. Сначала, даже не дожидаясь интервью, его так обозвала Хиллари Клинтон. А затем подтянулись остальные. Например, ведущий колумнист Financial Times Гидеон Рахман даже назвал свою статью "Как Такер Карлсон стал полезным идиотом Путина". Причем в начале колонки Рахман признал, что интервьюируемый не дал втянуть себя во внутриполитическую борьбу Америки, а в конце, похоже, автор забыл о том, что писал вначале, и заверил, что слова Путина о Ярославе Мудром не повлияют на голосование в конгрессе США по поставкам оружия Украине. Как будто кто-то ставил себе такую цель.Подтянулся и еще один "моральный авторитет" англосаксонского мира — погрязший в скандалах по поводу своих беспробудных пьянок и беспросветной лжи Борис Джонсон. Он опубликовал колонку в газете Daily Mail, в которой вообще обозвал Такера Карлсона "предателем журналистики". При этом, как верно подметил популярный американский блогер Джек Пособец, бывший премьер Британии не опроверг ни единого утверждения самого интервьюера.Вместо этого Джонсон провел странную параллель между Карлсоном и американскими журналистами, которые прославляли Гитлера в 1930-е годы. Странно, что он решил использовать американский пример. Поскольку та самая Daily Mail, на страницах которой теперь выступает британский экс-премьер, является самым ярким образчиком коллаборационистской прессы — эта газета последовательно в 1920-30-е годы прославляла итальянский фашизм и германский нацизм, а ее владелец и главный редактор печатал за своей подписью статьи под заголовками "Ура чернорубашечникам!".Почему-то Джонсон этот момент не вспомнил. А что так? Не потому ли, что вспомни об этом — и проявится иная, куда более обоснованная параллель между газетами Daily Mail и другими образчиками западной пропаганды разных эпох. Окажется, что и тогда в нацистском угаре, и сейчас их всех объединяет ненависть к России и русским. Ведь и тогда, поддерживая Гитлера, джонсоны той эпохи обосновывали свой идеологический выбор необходимостью бороться с "русской угрозой". Практически ничего не изменилось за сто лет.Об этом, кстати, Путин и говорил в своем интервью, указав на овации, которые канадский парламент и лично Владимир Зеленский устроили не так давно ветерану дивизии "Ваффен-СС" Ярославу Гуньке. Наш президент ведь задал логичный вопрос: эти люди должны же были понимать, на стороне кого воевал этот "герой", если он воевал против русских, как было объявлено в парламенте?Кстати, премьера Канады Трюдо попросили отреагировать на эти слова Путина. На что последовал поразительный ответ: "Путин, конечно, будет использовать любую пропаганду, которую сможет использовать, но я могу вам сказать, что канадцев не обмануть". Трюдо как будто не услышал слов об овациях нацисту. Причем сейчас выяснилось, что сам премьер лично приглашал Гуньку на правительственный прием в честь приезда Зеленского. И кто же тут занимается пропагандой?Еще одна страна, где данное интервью наделало шума, это Польша, которую Путин упомянул несколько раз. МИД Польши даже выпустил на нескольких языках мира специальное заявление с "опровержением" слов российского президента. Например, Варшава гневно заявила, что поляки не сотрудничали с Гитлером до 1939 года. Хотя Путин в интервью сослался на архивные документы. И поляки прекрасно знают, о каких документах он говорил, поскольку наш президент уже их обнародовал ранее. В частности, заявление польского посла Юзефа Липского о том, что в Варшаве поставят памятник Гитлеру за "решение еврейского вопроса". А теперь польский МИД делает вид, что не понимает, о чем речь.Примерно так и строятся все эти "опровержения" в устах многочисленных западных толкователей слов Путина. Например, Associated Press комментирует слова президента о целях денацификации Украины: "Российские пропагандисты неоднократно пытались изобразить президента Украины Владимира Зеленского как неонациста или сторонника нацизма, хотя он еврей и утверждает, что трое его родственников погибли во время холокоста". Как это связано с фактами, приведенными Путиным, по поводу героизации Бандеры, Шухевича и их нацистской идеологии? Да никак не связано! Именно потому западную аудиторию просят читать "опровержение" слов Путина, а не сами его слова.Или вот еще один пример такой же бездарной работы от Politico, в котором приводятся слова Путина о том, что Зеленский "подписал декрет, запрещающий всем вести переговоры с Россией". Цитирую "опровержение": "Президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете переговоров именно с Путиным, а не с Россией как страной". Простите, что? Процитирую слова самого Зеленского, сказанные им в день подписания данного указа: "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России". То есть речь о диалоге именно с державой, а не с конкретным человеком, как врет Politico. И соответственно, Зеленский исключает переговоры с Россией в целом, пока президентом является Владимир Путин. Так наш действующий президент о том и говорит!И эдакой вишенкой на торте в этом хоре неумных (это очень мягко говоря) и неуклюжих "опровержений" стала статья в The Sunday Times модного в Британии эксперта и автора мотивирующих книг Мэттью Сайда, который наехал на Карлсона за непонимание причин войны на Украине. Британец уверен, что история и идеология тут ни при чем, а кровь льется в борьбе за украинские ископаемые, необходимые для возобновляемой энергии, — литий, кобальт, никель, которые он называет "новым золотом".Что ж, довольно откровенно! Вот и сравним эти доводы со словами Путина об историческом и культурном коде наших народов, об "элементе гражданской войны", о том, что воссоединение народов неизбежно произойдет. Действительно, у нас с Западом разные цели. Они сражаются за "новое золотое", а потому им не жалко украинцев — чем больше их погибнет, тем легче будет затем осваивать выжженную территорию. Мы же сражаемся за нашу общую душу, которую, как сказал Путин, "никому не удастся разделить". И этого на Западе никогда не понять!

