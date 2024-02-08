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Клинтон допустила, что Такер Карлсон заключит контракт с российским СМИ - РИА Новости, 08.02.2024
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12:19 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/klinton-1926128021.html
Клинтон допустила, что Такер Карлсон заключит контракт с российским СМИ
Клинтон допустила, что Такер Карлсон заключит контракт с российским СМИ - РИА Новости, 08.02.2024
Клинтон допустила, что Такер Карлсон заключит контракт с российским СМИ
Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон заявила, что не удивится, если американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью и президента РФ Владимира Путина,... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:19
2024-02-08T12:19
в мире
такер карлсон
сша
хиллари клинтон
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон заявила, что не удивится, если американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью и президента РФ Владимира Путина, заключит контракт с российским СМИ. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин дал интервью Карлсону. Он пояснил, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская". По мнению Пескова, позиция Карлсона контрастно отличается от позиции традиционных англо-саксонских СМИ. "Я не удивлюсь, если у него появится контракт с российским СМИ", - заявила Клинтон в интервью телеканалу MSNBC. При этом она считает, что в российских СМИ смеются над Карлсоном, и назвала его "щеночком" и "полезным идиотом" – клише, которое приписывалось советским функционерам для описания агентов влияния на общественное мнение в других странах. Сам Карлсон ранее рассказал, что намеревался взять интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по его словам, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста. Клинтон на выборах президента США в 2016 году проиграла Дональду Трампу, которого Карлсон намерен поддержать на предстоящих в ноябре 2024 года выборах главы государства.
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в мире, такер карлсон, сша, хиллари клинтон, россия
В мире, Такер Карлсон, США, Хиллари Клинтон, Россия
Клинтон допустила, что Такер Карлсон заключит контракт с российским СМИ

Клинтон заявила, что не удивится контракту Карлсона с российским СМИ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Американский журналист Такер Карлсон в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон заявила, что не удивится, если американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью и президента РФ Владимира Путина, заключит контракт с российским СМИ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин дал интервью Карлсону. Он пояснил, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская". По мнению Пескова, позиция Карлсона контрастно отличается от позиции традиционных англо-саксонских СМИ.
"Я не удивлюсь, если у него появится контракт с российским СМИ", - заявила Клинтон в интервью телеканалу MSNBC.
При этом она считает, что в российских СМИ смеются над Карлсоном, и назвала его "щеночком" и "полезным идиотом" – клише, которое приписывалось советским функционерам для описания агентов влияния на общественное мнение в других странах.
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Карлсон рассказал, когда выйдет интервью с Путиным
Вчера, 07:14
Сам Карлсон ранее рассказал, что намеревался взять интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по его словам, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.
Клинтон на выборах президента США в 2016 году проиграла Дональду Трампу, которого Карлсон намерен поддержать на предстоящих в ноябре 2024 года выборах главы государства.
 
В миреТакер КарлсонСШАХиллари КлинтонРоссия
 
 
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