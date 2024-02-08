https://ria.ru/20240208/klinton-1926128021.html

Клинтон допустила, что Такер Карлсон заключит контракт с российским СМИ

Клинтон допустила, что Такер Карлсон заключит контракт с российским СМИ - РИА Новости, 08.02.2024

Клинтон допустила, что Такер Карлсон заключит контракт с российским СМИ

Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон заявила, что не удивится, если американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью и президента РФ Владимира Путина,... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:19

2024-02-08T12:19

2024-02-08T12:19

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такер карлсон

сша

хиллари клинтон

россия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон заявила, что не удивится, если американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью и президента РФ Владимира Путина, заключит контракт с российским СМИ. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин дал интервью Карлсону. Он пояснил, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская". По мнению Пескова, позиция Карлсона контрастно отличается от позиции традиционных англо-саксонских СМИ. "Я не удивлюсь, если у него появится контракт с российским СМИ", - заявила Клинтон в интервью телеканалу MSNBC. При этом она считает, что в российских СМИ смеются над Карлсоном, и назвала его "щеночком" и "полезным идиотом" – клише, которое приписывалось советским функционерам для описания агентов влияния на общественное мнение в других странах. Сам Карлсон ранее рассказал, что намеревался взять интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по его словам, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста. Клинтон на выборах президента США в 2016 году проиграла Дональду Трампу, которого Карлсон намерен поддержать на предстоящих в ноябре 2024 года выборах главы государства.

https://ria.ru/20240208/intervyu-1926069550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, такер карлсон, сша, хиллари клинтон, россия