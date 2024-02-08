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Кирби усомнился в необходимости выхода интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 08.02.2024
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03:42 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/intervyu-1926058614.html
Кирби усомнился в необходимости выхода интервью Путина Карлсону
Кирби усомнился в необходимости выхода интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 08.02.2024
Кирби усомнился в необходимости выхода интервью Путина Карлсону
Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби на фоне всплеска интереса американских СМИ и общества к... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T03:42
2024-02-08T03:42
россия
украина
владимир путин
сша
такер карлсон
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби на фоне всплеска интереса американских СМИ и общества к предстоящему выходу интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону усомнился в необходимости выхода этого интервью. "Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным", - сказал он журналистам на вопрос о том, беспокоится ли американская администрация из-за предстоящей публикации. "Я бы не забегал вперед интервью, которое еще не случилось", - добавил он. Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он намеревался взять интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста. Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона, за ночь превысило 50 миллионов, а на данный момент составляет 91 миллион. В среду факт того, что интервью Карлсона с Путиным состоялось, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По информации газеты Wall Street Journal, интервью будет опубликовано в четверг, 8 февраля.
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россия, украина, владимир путин, сша, такер карлсон, джон кирби
Россия, Украина, Владимир Путин, США, Такер Карлсон, Джон Кирби
Кирби усомнился в необходимости выхода интервью Путина Карлсону

Кирби заявил, что в интервью Путина Карлсону нет необходимости

© AP Photo / Patrick SemanskyКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби на фоне всплеска интереса американских СМИ и общества к предстоящему выходу интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону усомнился в необходимости выхода этого интервью.
«
"Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным", - сказал он журналистам на вопрос о том, беспокоится ли американская администрация из-за предстоящей публикации.
"Я бы не забегал вперед интервью, которое еще не случилось", - добавил он.
Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он намеревался взять интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.
Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона, за ночь превысило 50 миллионов, а на данный момент составляет 91 миллион.
В среду факт того, что интервью Карлсона с Путиным состоялось, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По информации газеты Wall Street Journal, интервью будет опубликовано в четверг, 8 февраля.
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
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РоссияУкраинаВладимир ПутинСШАТакер КарлсонДжон Кирби
 
 
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