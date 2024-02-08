https://ria.ru/20240208/intervyu-1926058614.html

Кирби усомнился в необходимости выхода интервью Путина Карлсону

Кирби усомнился в необходимости выхода интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 08.02.2024

Кирби усомнился в необходимости выхода интервью Путина Карлсону

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби на фоне всплеска интереса американских СМИ и общества к... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T03:42

2024-02-08T03:42

2024-02-08T03:42

россия

украина

владимир путин

сша

такер карлсон

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби на фоне всплеска интереса американских СМИ и общества к предстоящему выходу интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону усомнился в необходимости выхода этого интервью. "Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным", - сказал он журналистам на вопрос о том, беспокоится ли американская администрация из-за предстоящей публикации. "Я бы не забегал вперед интервью, которое еще не случилось", - добавил он. Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он намеревался взять интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста. Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона, за ночь превысило 50 миллионов, а на данный момент составляет 91 миллион. В среду факт того, что интервью Карлсона с Путиным состоялось, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По информации газеты Wall Street Journal, интервью будет опубликовано в четверг, 8 февраля.

https://ria.ru/20240208/filippo-1926055430.html

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россия, украина, владимир путин, сша, такер карлсон, джон кирби