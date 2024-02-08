Кирби усомнился в необходимости выхода интервью Путина Карлсону
Кирби заявил, что в интервью Путина Карлсону нет необходимости
© AP Photo / Patrick SemanskyКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
© AP Photo / Patrick Semansky
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби на фоне всплеска интереса американских СМИ и общества к предстоящему выходу интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону усомнился в необходимости выхода этого интервью.
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"Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным", - сказал он журналистам на вопрос о том, беспокоится ли американская администрация из-за предстоящей публикации.
"Я бы не забегал вперед интервью, которое еще не случилось", - добавил он.
Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он намеревался взять интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.
Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона, за ночь превысило 50 миллионов, а на данный момент составляет 91 миллион.
В среду факт того, что интервью Карлсона с Путиным состоялось, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По информации газеты Wall Street Journal, интервью будет опубликовано в четверг, 8 февраля.