https://ria.ru/20240212/operatsiya-1926888037.html

В Кабардино-Балкарии впервые прооперировали пациента с донорским сердцем

В Кабардино-Балкарии впервые прооперировали пациента с донорским сердцем - РИА Новости, 12.02.2024

В Кабардино-Балкарии впервые прооперировали пациента с донорским сердцем

Врачи в Кабардино-Балкарии впервые прооперировали пациента с донорским сердцем, такие операции в мире проводятся очень редко, пациент чувствует себя хорошо,... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T16:15

2024-02-12T16:15

2024-02-12T16:15

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НАЛЬЧИК, 12 фев – РИА Новости. Врачи в Кабардино-Балкарии впервые прооперировали пациента с донорским сердцем, такие операции в мире проводятся очень редко, пациент чувствует себя хорошо, сообщил региональный Минздрав. По данным министерства, пациент поступил в кардиодиспансер республики 1 февраля с жалобами на боли в сердце, у него диагностировали прогрессирующую стенокардию. В 2017 году мужчина перенес операцию по пересадке донорского сердца, этот факт осложнял клинический случай. Было принято решение о проведении коронарографии со стентированием. "В ходе проведения коронарографии хирурги обнаружили локальный стеноз передней нисходящей артерии, после были проведены ангиопластика и стентирование с установкой стента, покрытого лекарственным веществом. Уникальность операции заключается в том, что в мировой практике хирургические вмешательства на донорском сердце проводятся исключительно редко", — говорится в сообщении. Отмечается, что после операции мужчина чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.

https://ria.ru/20240117/operatsiya-1921817758.html

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