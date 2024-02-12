https://ria.ru/20240212/operatsiya-1926888037.html
В Кабардино-Балкарии впервые прооперировали пациента с донорским сердцем
В Кабардино-Балкарии впервые прооперировали пациента с донорским сердцем - РИА Новости, 12.02.2024
В Кабардино-Балкарии впервые прооперировали пациента с донорским сердцем
Врачи в Кабардино-Балкарии впервые прооперировали пациента с донорским сердцем, такие операции в мире проводятся очень редко, пациент чувствует себя хорошо,... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:15
2024-02-12T16:15
2024-02-12T16:15
хорошие новости
общество
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862184277_0:211:3049:1926_1920x0_80_0_0_6e4d75771b50910203e2edc071f1820e.jpg
НАЛЬЧИК, 12 фев – РИА Новости. Врачи в Кабардино-Балкарии впервые прооперировали пациента с донорским сердцем, такие операции в мире проводятся очень редко, пациент чувствует себя хорошо, сообщил региональный Минздрав. По данным министерства, пациент поступил в кардиодиспансер республики 1 февраля с жалобами на боли в сердце, у него диагностировали прогрессирующую стенокардию. В 2017 году мужчина перенес операцию по пересадке донорского сердца, этот факт осложнял клинический случай. Было принято решение о проведении коронарографии со стентированием. "В ходе проведения коронарографии хирурги обнаружили локальный стеноз передней нисходящей артерии, после были проведены ангиопластика и стентирование с установкой стента, покрытого лекарственным веществом. Уникальность операции заключается в том, что в мировой практике хирургические вмешательства на донорском сердце проводятся исключительно редко", — говорится в сообщении. Отмечается, что после операции мужчина чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.
https://ria.ru/20240117/operatsiya-1921817758.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862184277_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_a47b2b9f2c77186f9ef81d294af91da6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество
Хорошие новости, Общество, Здоровье - Общество
В Кабардино-Балкарии впервые прооперировали пациента с донорским сердцем
Минздрав: в КБР впервые прооперировали пациента с донорским сердцем
НАЛЬЧИК, 12 фев – РИА Новости.
Врачи в Кабардино-Балкарии впервые прооперировали пациента с донорским сердцем, такие операции в мире проводятся очень редко, пациент чувствует себя хорошо, сообщил региональный Минздрав
.
По данным министерства, пациент поступил в кардиодиспансер республики 1 февраля с жалобами на боли в сердце, у него диагностировали прогрессирующую стенокардию. В 2017 году мужчина перенес операцию по пересадке донорского сердца, этот факт осложнял клинический случай. Было принято решение о проведении коронарографии со стентированием.
"В ходе проведения коронарографии хирурги обнаружили локальный стеноз передней нисходящей артерии, после были проведены ангиопластика и стентирование с установкой стента, покрытого лекарственным веществом. Уникальность операции заключается в том, что в мировой практике хирургические вмешательства на донорском сердце проводятся исключительно редко", — говорится в сообщении.
Отмечается, что после операции мужчина чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.
В Новосибирске врачи исправили врожденный порок сердца у 82-летней женщины