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В Кабардино-Балкарии впервые прооперировали пациента с донорским сердцем - РИА Новости, 12.02.2024
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16:15 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/operatsiya-1926888037.html
В Кабардино-Балкарии впервые прооперировали пациента с донорским сердцем
В Кабардино-Балкарии впервые прооперировали пациента с донорским сердцем - РИА Новости, 12.02.2024
В Кабардино-Балкарии впервые прооперировали пациента с донорским сердцем
Врачи в Кабардино-Балкарии впервые прооперировали пациента с донорским сердцем, такие операции в мире проводятся очень редко, пациент чувствует себя хорошо,... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:15
2024-02-12T16:15
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НАЛЬЧИК, 12 фев – РИА Новости. Врачи в Кабардино-Балкарии впервые прооперировали пациента с донорским сердцем, такие операции в мире проводятся очень редко, пациент чувствует себя хорошо, сообщил региональный Минздрав. По данным министерства, пациент поступил в кардиодиспансер республики 1 февраля с жалобами на боли в сердце, у него диагностировали прогрессирующую стенокардию. В 2017 году мужчина перенес операцию по пересадке донорского сердца, этот факт осложнял клинический случай. Было принято решение о проведении коронарографии со стентированием. "В ходе проведения коронарографии хирурги обнаружили локальный стеноз передней нисходящей артерии, после были проведены ангиопластика и стентирование с установкой стента, покрытого лекарственным веществом. Уникальность операции заключается в том, что в мировой практике хирургические вмешательства на донорском сердце проводятся исключительно редко", — говорится в сообщении. Отмечается, что после операции мужчина чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.
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В Кабардино-Балкарии впервые прооперировали пациента с донорским сердцем

Минздрав: в КБР впервые прооперировали пациента с донорским сердцем

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач готовится к операции
Врач готовится к операции - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач готовится к операции. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 12 фев – РИА Новости. Врачи в Кабардино-Балкарии впервые прооперировали пациента с донорским сердцем, такие операции в мире проводятся очень редко, пациент чувствует себя хорошо, сообщил региональный Минздрав.
По данным министерства, пациент поступил в кардиодиспансер республики 1 февраля с жалобами на боли в сердце, у него диагностировали прогрессирующую стенокардию. В 2017 году мужчина перенес операцию по пересадке донорского сердца, этот факт осложнял клинический случай. Было принято решение о проведении коронарографии со стентированием.
"В ходе проведения коронарографии хирурги обнаружили локальный стеноз передней нисходящей артерии, после были проведены ангиопластика и стентирование с установкой стента, покрытого лекарственным веществом. Уникальность операции заключается в том, что в мировой практике хирургические вмешательства на донорском сердце проводятся исключительно редко", — говорится в сообщении.
Отмечается, что после операции мужчина чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.
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