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Эксперт Минздрава предложил снизить нагрузку на врачей-гериатров - РИА Новости, 12.02.2024
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18:24 12.02.2024 (обновлено: 18:29 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/minzdrav-1926924252.html
Эксперт Минздрава предложил снизить нагрузку на врачей-гериатров
Эксперт Минздрава предложил снизить нагрузку на врачей-гериатров - РИА Новости, 12.02.2024
Эксперт Минздрава предложил снизить нагрузку на врачей-гериатров
Минздрав планирует снизить нагрузку на врача-гериатра, а также открыть гериатрические кабинеты в стационарах для дополнительного консультирования пациентов и... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T18:24
2024-02-12T18:29
здоровье - общество
россия
ольга ткачева
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Минздрав планирует снизить нагрузку на врача-гериатра, а также открыть гериатрические кабинеты в стационарах для дополнительного консультирования пациентов и медицинских работников, заявила РИА Новости главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологический научно-клинический центр Минздрава России, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ольга Ткачева. Врач-гериатр занимается профилактикой и лечением болезней, которые возникают у пациентов только в пожилом и старческом возрасте. Минздрав предложил изменить порядок оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия", соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Изменение рекомендуемых штатных нормативов гериатрического отделения обусловлено необходимостью снижения нагрузки на одного врача-гериатра, о чем свидетельствует проведенный ЦНИИОИЗ Минздрава России хронометраж рабочего времени врача-гериатра, а также сложившаяся практика оказания медицинской помощи пожилым пациентам, имеющим большое количество возраст-ассоциированных заболеваний и синдромов",- сказала Ткачева. Она уточнила, что проектом также предусмотрено открытие гериатрического кабинета в стационарах медицинских организаций мощностью 400 коек и более. Это нужно для проведения дополнительного консультирования врачом-гериатром пациентов и медицинских работников с целью повышения качества оказания медицинской помощи пациентам с гериатрическими синдромами, а также для своевременного их выявления, пояснила Ткачева.
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здоровье - общество, россия, ольга ткачева, российская академия наук
Здоровье - Общество, Россия, Ольга Ткачева, Российская академия наук
Эксперт Минздрава предложил снизить нагрузку на врачей-гериатров

Ткачева: необходимо снизить нагрузку на врачей-гериатров

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Минздрав планирует снизить нагрузку на врача-гериатра, а также открыть гериатрические кабинеты в стационарах для дополнительного консультирования пациентов и медицинских работников, заявила РИА Новости главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологический научно-клинический центр Минздрава России, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ольга Ткачева.
Врач-гериатр занимается профилактикой и лечением болезней, которые возникают у пациентов только в пожилом и старческом возрасте. Минздрав предложил изменить порядок оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия", соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Изменение рекомендуемых штатных нормативов гериатрического отделения обусловлено необходимостью снижения нагрузки на одного врача-гериатра, о чем свидетельствует проведенный ЦНИИОИЗ Минздрава России хронометраж рабочего времени врача-гериатра, а также сложившаяся практика оказания медицинской помощи пожилым пациентам, имеющим большое количество возраст-ассоциированных заболеваний и синдромов",- сказала Ткачева.
Она уточнила, что проектом также предусмотрено открытие гериатрического кабинета в стационарах медицинских организаций мощностью 400 коек и более. Это нужно для проведения дополнительного консультирования врачом-гериатром пациентов и медицинских работников с целью повышения качества оказания медицинской помощи пациентам с гериатрическими синдромами, а также для своевременного их выявления, пояснила Ткачева.
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