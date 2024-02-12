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Экс-гендиректору клиники "Медицина 24/7" предъявили обвинение - РИА Новости, 12.02.2024
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17:49 12.02.2024 (обновлено: 17:55 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/klinika-1926915233.html
Экс-гендиректору клиники "Медицина 24/7" предъявили обвинение
Экс-гендиректору клиники "Медицина 24/7" предъявили обвинение - РИА Новости, 12.02.2024
Экс-гендиректору клиники "Медицина 24/7" предъявили обвинение
Бывшему гендиректору и главному врачу московской частной клиники "Медицина 24/7" Олегу Серебрянскому предъявили обвинение в оказании услуг, повлекших смерть... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:49
2024-02-12T17:55
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
олег серебрянский
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Бывшему гендиректору и главному врачу московской частной клиники "Медицина 24/7" Олегу Серебрянскому предъявили обвинение в оказании услуг, повлекших смерть человека, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Как установило следствие, в июле 2019 года Серебрянский с коллегами ради получения прибыли госпитализировали в клинику пациентку с острым инфарктом миокарда и острой сердечно-сосудистой недостаточностью, при этом не имея врачей и оборудования для помощи больным с подобными заболеваниями. Женщина впоследствии умерла, было возбуждено уголовное дело, а Серебрянский скрылся от следствия за рубежом. В субботу СК РФ объявил о задержании медицинского управленца после нескольких лет поисков."Следственным комитетом России предъявлено обвинение бывшему генеральному директору частной московской клиники "Медицина 24/7" Олегу Серебрянскому. Ему инкриминируется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека (статья 238 УК РФ)", - говорится в релизе.Претензии к клинике у Росздравнадзора возникли еще в 2019 году, ей было выдано предписание об устранении нарушений. В 2021 году ведомство провело контрольную закупку и выявило, что "Медицина 24/7" продолжает принимать больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, несмотря на отсутствие соответствующих лицензии, отделения и оборудования.
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, олег серебрянский, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Олег Серебрянский, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Здоровье - Общество
Экс-гендиректору клиники "Медицина 24/7" предъявили обвинение

СК предъявил обвинение экс-гендиректору клиники "Медицина 24/7" Серебрянскому

© Medica24Олег Серебрянский
Олег Серебрянский
© Medica24
Олег Серебрянский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Бывшему гендиректору и главному врачу московской частной клиники "Медицина 24/7" Олегу Серебрянскому предъявили обвинение в оказании услуг, повлекших смерть человека, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Как установило следствие, в июле 2019 года Серебрянский с коллегами ради получения прибыли госпитализировали в клинику пациентку с острым инфарктом миокарда и острой сердечно-сосудистой недостаточностью, при этом не имея врачей и оборудования для помощи больным с подобными заболеваниями. Женщина впоследствии умерла, было возбуждено уголовное дело, а Серебрянский скрылся от следствия за рубежом. В субботу СК РФ объявил о задержании медицинского управленца после нескольких лет поисков.
"Следственным комитетом России предъявлено обвинение бывшему генеральному директору частной московской клиники "Медицина 24/7" Олегу Серебрянскому. Ему инкриминируется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека (статья 238 УК РФ)", - говорится в релизе.
Претензии к клинике у Росздравнадзора возникли еще в 2019 году, ей было выдано предписание об устранении нарушений. В 2021 году ведомство провело контрольную закупку и выявило, что "Медицина 24/7" продолжает принимать больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, несмотря на отсутствие соответствующих лицензии, отделения и оборудования.
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