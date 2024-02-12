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Инок-герой Советского Союза опроверг сообщение, что стал жертвой мошенника
Инок-герой Советского Союза опроверг сообщение, что стал жертвой мошенника - РИА Новости, 12.02.2024
Инок-герой Советского Союза опроверг сообщение, что стал жертвой мошенника
Ветеран афганской войны, герой Советского Союза инок Киприан (Бурков) опроверг РИА Новости информацию о том, что стал жертвой орудующего от имени ФСБ мошенника. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T11:08
2024-02-12T11:08
2024-02-12T11:09
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ветеран афганской войны, герой Советского Союза инок Киприан (Бурков) опроверг РИА Новости информацию о том, что стал жертвой орудующего от имени ФСБ мошенника. Телеграм-канал Mash написал, что мошенник обманом вынудил иеромонаха перевести ему накопления, а также взять кредит, представившись "сотрудником ФСБ". "Враньё", – кратко прокомментировал это РИА Новости инок Киприан. В 2016 году принял монашеский постриг. После начала спецоперации на Украине инок Киприан неоднократно посещал в госпиталях раненых воинов для духовной и психологической поддержки.
https://ria.ru/20230213/moshennichestvo-1851710355.html
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Инок-герой Советского Союза опроверг сообщение, что стал жертвой мошенника
Герой Советского Союза инок Киприан опроверг данные, что его обманули мошенники
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ветеран афганской войны, герой Советского Союза инок Киприан (Бурков) опроверг РИА Новости информацию о том, что стал жертвой орудующего от имени ФСБ мошенника.
Телеграм-канал Mash написал, что мошенник обманом вынудил иеромонаха перевести ему накопления, а также взять кредит, представившись "сотрудником ФСБ".
"Враньё", – кратко прокомментировал это РИА Новости инок Киприан.
Инок Киприан (в миру Валерий Бурков) — герой Советского Союза, ветеран боевых действий в Афганистане. В 1984 году во время боевой операции в Панджшерском ущелье он потерял обе ноги. После войны он служил в Главном штабе Военно-воздушных сил, работал на добровольных началах во Всероссийском обществе инвалидов, активно участвовал в афганском движении.
В 2016 году принял монашеский постриг. После начала спецоперации на Украине инок Киприан неоднократно посещал в госпиталях раненых воинов для духовной и психологической поддержки.
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