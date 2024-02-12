https://ria.ru/20240212/inok-1926801310.html

Инок-герой Советского Союза опроверг сообщение, что стал жертвой мошенника

Инок-герой Советского Союза опроверг сообщение, что стал жертвой мошенника - РИА Новости, 12.02.2024

Инок-герой Советского Союза опроверг сообщение, что стал жертвой мошенника

Ветеран афганской войны, герой Советского Союза инок Киприан (Бурков) опроверг РИА Новости информацию о том, что стал жертвой орудующего от имени ФСБ мошенника. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T11:08

2024-02-12T11:08

2024-02-12T11:09

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ветеран афганской войны, герой Советского Союза инок Киприан (Бурков) опроверг РИА Новости информацию о том, что стал жертвой орудующего от имени ФСБ мошенника. Телеграм-канал Mash написал, что мошенник обманом вынудил иеромонаха перевести ему накопления, а также взять кредит, представившись "сотрудником ФСБ". "Враньё", – кратко прокомментировал это РИА Новости инок Киприан. В 2016 году принял монашеский постриг. После начала спецоперации на Украине инок Киприан неоднократно посещал в госпиталях раненых воинов для духовной и психологической поддержки.

https://ria.ru/20230213/moshennichestvo-1851710355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, общество, москва