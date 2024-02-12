Рейтинг@Mail.ru
Инок-герой Советского Союза опроверг сообщение, что стал жертвой мошенника - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
11:08 12.02.2024 (обновлено: 11:09 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/inok-1926801310.html
Инок-герой Советского Союза опроверг сообщение, что стал жертвой мошенника
Инок-герой Советского Союза опроверг сообщение, что стал жертвой мошенника - РИА Новости, 12.02.2024
Инок-герой Советского Союза опроверг сообщение, что стал жертвой мошенника
Ветеран афганской войны, герой Советского Союза инок Киприан (Бурков) опроверг РИА Новости информацию о том, что стал жертвой орудующего от имени ФСБ мошенника. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T11:08
2024-02-12T11:09
религия
россия
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894987072_0:264:3079:1996_1920x0_80_0_0_84203c5c3778a8e91246ada5c55ee786.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ветеран афганской войны, герой Советского Союза инок Киприан (Бурков) опроверг РИА Новости информацию о том, что стал жертвой орудующего от имени ФСБ мошенника. Телеграм-канал Mash написал, что мошенник обманом вынудил иеромонаха перевести ему накопления, а также взять кредит, представившись "сотрудником ФСБ". "Враньё", – кратко прокомментировал это РИА Новости инок Киприан. В 2016 году принял монашеский постриг. После начала спецоперации на Украине инок Киприан неоднократно посещал в госпиталях раненых воинов для духовной и психологической поддержки.
https://ria.ru/20230213/moshennichestvo-1851710355.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894987072_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_4f8eb84573472f3c70eb42ebd2f31b04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, москва
Религия, Россия, Общество, Москва
Инок-герой Советского Союза опроверг сообщение, что стал жертвой мошенника

Герой Советского Союза инок Киприан опроверг данные, что его обманули мошенники

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИнок Киприан
Инок Киприан - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Инок Киприан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ветеран афганской войны, герой Советского Союза инок Киприан (Бурков) опроверг РИА Новости информацию о том, что стал жертвой орудующего от имени ФСБ мошенника.
Телеграм-канал Mash написал, что мошенник обманом вынудил иеромонаха перевести ему накопления, а также взять кредит, представившись "сотрудником ФСБ".
"Враньё", – кратко прокомментировал это РИА Новости инок Киприан.

Инок Киприан (в миру Валерий Бурков) — герой Советского Союза, ветеран боевых действий в Афганистане. В 1984 году во время боевой операции в Панджшерском ущелье он потерял обе ноги. После войны он служил в Главном штабе Военно-воздушных сил, работал на добровольных началах во Всероссийском обществе инвалидов, активно участвовал в афганском движении.

В 2016 году принял монашеский постриг. После начала спецоперации на Украине инок Киприан неоднократно посещал в госпиталях раненых воинов для духовной и психологической поддержки.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Мошенники обманули разработчика систем управления для ракет РВСН
13 февраля 2023, 15:05
 
РелигияРоссияОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала