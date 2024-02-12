https://ria.ru/20240212/epilepsiya-1926771332.html

Врач рассказал, что может спровоцировать приступ эпилепсии

Врач рассказал, что может спровоцировать приступ эпилепсии - РИА Новости, 12.02.2024

Врач рассказал, что может спровоцировать приступ эпилепсии

Просмотр телевизора и работа за компьютером более 1,5 часа, ранние пробуждения, физические и психологические нагрузки могут спровоцировать приступ у людей с... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T07:16

2024-02-12T07:16

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Просмотр телевизора и работа за компьютером более 1,5 часа, ранние пробуждения, физические и психологические нагрузки могут спровоцировать приступ у людей с эпилепсией, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в Международный день борьбы с эпилепсией. По его словам, длительный просмотр телевизора и продолжительная работа за компьютером могут спровоцировать развитие судорожных приступов. "Смотреть телевизор следует не более 1-1,5 часа, а расстояние до телевизора не должно составлять менее 2 метров. Продолжительность работы или игры на компьютере - не более 1-1,5 часа с перерывом каждые 30 минут на 10-15 минут", - рассказал Тяжельников. Врач добавил, что расстояние до монитора во время работы или игры на компьютере должно быть не менее 70 сантиметров. "Также пациентам с эпилепсией необходимо избегать нарушений сна, ранних или внезапных пробуждений, физических и психических перегрузок", - пояснил специалист. Тяжельников уточнил, что приступ могут спровоцировать резкие вспышки, например, как на танцполе, а также кофе и алкоголь. Врач подчеркнул, что люди с эпилепсией не должны находиться без страховки на высоте, одни у края платформ железнодорожных станций, около огня, вблизи водоемов, у движущихся механизмом и нагревательных приборов. "В таких обстоятельствах возможны травмы, ушибы, несчастные случаи", - добавил специалист.

https://ria.ru/20240103/kalorii-1919543681.html

https://ria.ru/20231122/zdorove-1910974221.html

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москва, андрей тяжельников, общество, здоровье - общество, россия