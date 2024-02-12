https://ria.ru/20240212/aviasoobschenie-1926921926.html

Россия и Танзания планируют открыть прямое авиасообщение, заявил посол

Россия и Танзания планируют открыть прямое авиасообщение, заявил посол - РИА Новости, 12.02.2024

Россия и Танзания планируют открыть прямое авиасообщение, заявил посол

Между Танзанией и Россией планируется открыть прямое авиасообщение, соответствующее соглашение планируется подписать в ближайшее время, сообщил журналистам... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T18:16

2024-02-12T18:16

2024-02-12T18:16

туризм

танзания

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Между Танзанией и Россией планируется открыть прямое авиасообщение, соответствующее соглашение планируется подписать в ближайшее время, сообщил журналистам посол Танзании в РФ Фредрик Ибрахим Кибута. "Туризм - это очень важный сектор, он очень сильно влияет на нашу экономику. Мы находимся на финальной стадии подписании соглашения о взаимопонимании и сотрудничестве между нашими авиакомпаниями для того, чтобы организовать прямые рейсы из России в Танзанию, даже из Санкт-Петербурга будут прямые рейсы. У нас до этого был достаточно хороший поток российских туристов в Танзанию. Мы надеемся, что сейчас этот интерес не угаснет, а, наоборот, будет подстегнут тем, что будет достаточно просто и быстро до нас добраться", - сказал он. "Все уровни пройдены.... очень скоро будет подписано (соглашение)", - добавил посол. Он отметил существующую потребность в прямых рейсах между странами. "На самом деле потребность в прямых рейсах есть, и запросы у нас идут из очень разных направлений об организации таких рейсов", - сказал дипломат. Посол Танзании в РФ в понедельник принял участие в конференции на тему "Россия-Танзания: возможности взаимовыгодного сотрудничества" в Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате.

https://ria.ru/20240210/aviasoobschenie-1926548355.html

https://ria.ru/20240209/aviatsiya-1926243167.html

танзания

россия

санкт-петербург

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танзания, россия, санкт-петербург