https://ria.ru/20240212/austin-1926966209.html

Пентагон оценил состояние Остина после госпитализации

Пентагон оценил состояние Остина после госпитализации - РИА Новости, 12.02.2024

Пентагон оценил состояние Остина после госпитализации

Лечащие врачи ожидают, что министр обороны США Ллойд Остин во вторник сможет вернуться к работе, а его очередная госпитализация не будет долгой, сообщил... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T22:35

2024-02-12T22:35

2024-02-12T22:35

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сша

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Лечащие врачи ожидают, что министр обороны США Ллойд Остин во вторник сможет вернуться к работе, а его очередная госпитализация не будет долгой, сообщил Пентагон. В пресс-релизе со ссылкой на медицинский центр Уолтера Рида говорится, что Остин, которого в воскресенье вновь доставили в больницу, перенес ряд "нехирургических" процедур по поводу проблем с мочевым пузырем под общим наркозом. "Мы ожидаем успешного выздоровления и будем пристально отслеживать его состояние предстоящей ночью. Продолжительная госпитализация не ожидается. Мы рассчитываем, что министр завтра сможет вернуться к своим нормальным обязанностям", — сказано в сообщении. На время болезни Остин, который продолжает бороться с раком простаты и послеоперационными осложнениями, передал дела своему заместителю Кэтлин Хикс. Шеф Пентагона 22 декабря перенес "малоинвазивную" операцию по поводу рака простаты, а в первый день нового года вернулся на две недели в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.

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в мире, сша, ллойд остин, министерство обороны сша