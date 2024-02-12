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Пентагон оценил состояние Остина после госпитализации
Пентагон оценил состояние Остина после госпитализации - РИА Новости, 12.02.2024
Пентагон оценил состояние Остина после госпитализации
Лечащие врачи ожидают, что министр обороны США Ллойд Остин во вторник сможет вернуться к работе, а его очередная госпитализация не будет долгой, сообщил... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T22:35
2024-02-12T22:35
2024-02-12T22:35
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Лечащие врачи ожидают, что министр обороны США Ллойд Остин во вторник сможет вернуться к работе, а его очередная госпитализация не будет долгой, сообщил Пентагон. В пресс-релизе со ссылкой на медицинский центр Уолтера Рида говорится, что Остин, которого в воскресенье вновь доставили в больницу, перенес ряд "нехирургических" процедур по поводу проблем с мочевым пузырем под общим наркозом. "Мы ожидаем успешного выздоровления и будем пристально отслеживать его состояние предстоящей ночью. Продолжительная госпитализация не ожидается. Мы рассчитываем, что министр завтра сможет вернуться к своим нормальным обязанностям", — сказано в сообщении. На время болезни Остин, который продолжает бороться с раком простаты и послеоперационными осложнениями, передал дела своему заместителю Кэтлин Хикс. Шеф Пентагона 22 декабря перенес "малоинвазивную" операцию по поводу рака простаты, а в первый день нового года вернулся на две недели в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.
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в мире, сша, ллойд остин, министерство обороны сша
В мире, США, Ллойд Остин, Министерство обороны США
Пентагон оценил состояние Остина после госпитализации
Пентагон: Остин сможет вернуться к работе во вторник
ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Лечащие врачи ожидают, что министр обороны США Ллойд Остин во вторник сможет вернуться к работе, а его очередная госпитализация не будет долгой, сообщил Пентагон.
В пресс-релизе со ссылкой на медицинский центр Уолтера Рида говорится, что Остин, которого в воскресенье вновь доставили в больницу, перенес ряд "нехирургических" процедур по поводу проблем с мочевым пузырем под общим наркозом.
"Мы ожидаем успешного выздоровления и будем пристально отслеживать его состояние предстоящей ночью. Продолжительная госпитализация не ожидается. Мы рассчитываем, что министр завтра сможет вернуться к своим нормальным обязанностям", — сказано в сообщении.
На время болезни Остин, который продолжает бороться с раком простаты и послеоперационными осложнениями, передал дела своему заместителю Кэтлин Хикс.
Шеф Пентагона 22 декабря перенес "малоинвазивную" операцию по поводу рака простаты, а в первый день нового года вернулся на две недели в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.
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