https://ria.ru/20240211/podzhog-1926703703.html

В Петербурге двоих подростков заподозрили в поджоге шин в доме

В Петербурге двоих подростков заподозрили в поджоге шин в доме - РИА Новости, 11.02.2024

В Петербурге двоих подростков заподозрили в поджоге шин в доме

Двоих подростков подозревают в поджоге автопокрышек в подъезде жилого дома в Санкт-Петербурге, где в результате пожара пострадали три человека, сообщает... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T15:46

2024-02-11T15:46

2024-02-11T15:46

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев — РИА Новости. Двоих подростков подозревают в поджоге автопокрышек в подъезде жилого дома в Санкт-Петербурге, где в результате пожара пострадали три человека, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Пожар в подъезде дома 10 по улице Фрунзе в Московском районе Санкт-Петербурга произошел 8 февраля. В ходе тушения пожара было эвакуировано 22 человека. В медицинское учреждение с ингаляционным отравлением в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована семейная пара - женщина 55 лет и ее 61-летний супруг, а также их соседка – 74-летняя женщина. "Полицейскими установлено, что пожар произошел в результате поджога автомобильных покрышек у входной двери на лестничной клетке, на месте происшествия были обнаружены их фрагменты. Одна из квартир выгорела полностью, в момент пожара жильцов в квартире не было. Дверь второй квартиры, в которой проживали пострадавшие супруги, сильно повреждена", — говорится в сообщении. Правоохранительными органами были возбуждены уголовные дела по статье "умышленное уничтожение или порча имущества" и "покушение на убийство". "Вечером 9 февраля в ходе оперативно-розыскных мероприятий по местам жительства были задержаны двое подозреваемых: 15-летний ученик 9 класса, проживающий в Выборгском районе города, и 14-летний семиклассник из деревни Вартемяги Ленинградской области. Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ", отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240210/arest-1926597132.html

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия