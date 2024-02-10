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Шенген подорожает. Как теперь получать визы в ЕС, Китай и другие страны - РИА Новости, 10.02.2024
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Туризм
 
08:00 10.02.2024 (обновлено: 08:04 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/viza-1926408477.html
Шенген подорожает. Как теперь получать визы в ЕС, Китай и другие страны
Шенген подорожает. Как теперь получать визы в ЕС, Китай и другие страны - РИА Новости, 10.02.2024
Шенген подорожает. Как теперь получать визы в ЕС, Китай и другие страны
К летнему сезону "шенген", вероятнее всего, прибавит в цене. При этом эксперты говорят, что с визами в государства ЕС россиянам стало немного легче. Туристам... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T08:00
2024-02-10T08:04
туризм
актуальное - туризм
проблемы - туризм
шенгенская виза
виза
китай
еврокомиссия
куда можно лететь
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Ольга Распопова. К летнему сезону "шенген", вероятнее всего, прибавит в цене. При этом эксперты говорят, что с визами в государства ЕС россиянам стало немного легче. Туристам также советуют обратить внимание на Китай, Иран и Африку — там с разрешением на въезд проще и зачастую дешевле. О том, какие страны лояльнее и где именно получить наклейку в загранпаспорт, — в материале РИА Новости.Шенген — дороже, но проще?"Большинство стран ЕС не закрыло границы для российских туристов. Однако отдельные государства вместо прямого запрета на въезд ужесточили требования к документам на визу. К счастью, таких немного", — говорят эксперты АТОР.А некоторые даже стали охотнее выдавать россиянам многократные визы, сообщили в РСТ."Первая причина — снижение ажиотажа, потому что тех, кто получал визу впрок и ею не пользовался, резко поубавилось. Если говорить о требованиях и правилах, стабилизировалась ситуация с документальным подтверждением поездки, страхованием жизни путешественников", — признает вице-президент АТОР по выездному туризму, глава Space Travel Артур Мурадян.По его словам, визы в Грецию, Испанию, Италию, Францию можно оформить за две-три недели. "Безусловно, присутствуют элементы, выпадающие из общей практики. Где-то задерживается паспорт, где-то затягивается проверка. Но в основном сейчас укладываются в установленные консульской службой сроки", — подчеркивает эксперт.Еврокомиссия недавно предложила увеличить базовый сбор за шенгенскую визу на 12 процентов — с 80 до 90 евро для взрослых и с 40 до 45 евро для детей. Это коснется стран, с которыми у ЕС нет соглашения об упрощенном визовом режиме, Россия в их числе с сентября 2022-го.&quot;Не думаю, что подорожание снизит спрос, оно не такое ощутимое. Не то, что сможет отпугнуть туриста&quot;, — считает автор телеграм-канала Juliya Visa Юлия Валд.Если инициативу поддержат, россиянам придется платить за оформление визы 135 евро (с увеличенным сервисным сбором) вместо нынешних 120 уже в этом году, до летнего сезона.Кто в Шенгене всех лояльнееВ 2022-м в стране оформили более 600 тысяч шенгенских виз, отказов — порядка десяти процентов. Данных за 2023-й пока нет.Визу выдают обычно на срок поездки. Исключение, как указывают многие, — Франция. При хорошей визовой истории можно рассчитывать на полгода или год. Прежняя роскошь — от трех до пяти лет — теперь редкость. "Ставят полугодовую или годовую и в чистый паспорт. И даже после отказов. Мне кажется, связано это с тем, что у них в августе Олимпиада", — отмечает Юлия Валд.Запись на получение французской визы в Москве и Петербурге стабильная, раз в неделю раздают слоты. "Но этого по-прежнему недостаточно. Практически нереально самостоятельно записаться", — говорит исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев. Иногда рассматривают за семь рабочих дней, но в среднем — 2,5 недели.С Италией тоже все достаточно хорошо, но думать вполне могут месяц и даже больше. "Для жителей регионов запись в Москве закрыта до конца марта", — уточняет эксперт. Выдают в основном, судя по отзывам на форумах, на месяц-два. Хорошая визовая история — также плюс. "У Италии, пожалуй, наиболее низкий процент отказов", — добавляет Сергеев.Испания расширяет сеть визовых центров: помимо столиц, Екатеринбурга, Самары и Нижнего Новгорода, филиал откроется в Казани. Сроки рассмотрения сократились. В Москве и Петербурге была возможность подачи документов без предварительной записи, но всего полтора месяца. "Так они пытались бороться с ботами, которые забирали слоты, создавая ненужный ажиотаж", — поясняет Мурадян."Когда это отменили, многим пришлось либо подавать с доплатой за прайм-тайм, либо записываться на более позднюю дату", — отмечает Сергеев. Испанцы чаще выпускают мультивизы на 90 дней, попадаются и на 30.С Венгрией везет не всем. Выдают в основном на даты поездки. Изредка могут расщедриться на многократные визы — даже пенсионерам. На ожидание надо закладывать не меньше трех недель.Греция — строго под даты тура, зато, сообщают многие путешественники, сложностей со сдачей документов не возникает. Правда, требуют оплаченные отели — как, впрочем, и Швейцария, Венгрия, Австрия (но у австрийцев очень высокий процент отказов даже при оплаченной гостинице и авиабилетах). Срок оформления — от 2,5 недели.Антирекорд, указывают в АТОР, — у Германии: требуют не только туристическую медицинскую страховку, оформленную в странах Евросоюза, но и наличие счета в "поддающемся проверке банке, действующим в странах ЕС".С апреля выдачу краткосрочных шенгенских виз начинают Болгария и Румыния. Для российских туристов это создаст дополнительные сложности, полагают в АТОР. "Во-первых, получателям национальных виз, болгарской и румынской, придется сдавать биометрию. Во-вторых, пребывание в этих странах будет учитываться как дни, проведенные в Шенгенской зоне", — предупреждают эксперты.С Китаем дружим, но виза нужнаМежправительственное соглашение о групповых безвизовых поездках между Россией и КНР полноценно не заработало, говорят туроператоры. Китайские туристы прибывают к нам преимущественно по электронной визе или по традиционной (в паспорт).Впрочем, в Пекине сделали ряд послаблений. Так, на 2024-й продлили оформление без биометрии, а также уменьшили сборы — до 2,5 тысячи рублей.&quot;Визы подтверждают достаточно быстро, но часто возвращаются с уточняющими вопросами. Иногда требуется большой пакет документов. Многое зависит от места рождения туриста, его финансовых гарантий, количества посещений Турции. Почему такое пристальное внимание к этой стране — теряемся в догадках. Подозреваю, проблема — в членстве в НАТО&quot;, — рассказали в пресс-службе Space Travel.Зато на главный курорт Китая виза фактически не нужна. "Россиян, прибывающих на Хайнань прямым рейсом, пустят просто так — на срок до 30 дней. Однако это касается организованных туристов. Тех, кто приобрел путевку у компании, работающей с принимающими партнерами, зарегистрированными на Хайнане. Они подают списки гостей, с которыми сверяются таможенники", — объясняет руководитель по связям с общественностью компании Fun&amp;Sun Ольга Иванова. На границе также могут попросить показать обратный билет и ваучер, поэтому их лучше распечатать.Консульства уходят на каникулы на китайский Новый год с 10 по 18 февраля.Другие страны"По официальной статистике Госдепа США, количество выданных россиянам виз больше, чем в прошлом году. При этом консульства в России закрыты, а сотрудники дипмиссий за границей, куда люди ездят за визами, не всегда готовы взвешенно оценивать заявителей", — считают в Space Travel.&quot;Процент отказов — около сорока, это больше, чем раньше, — отмечает Валд. — Но мы не увидели ухудшения отношения к россиянам. Просто есть направления для интервью более удачные и менее. А одобрение 60 процентов — все равно хороший показатель&quot;.По словам Сергеева, наиболее распространенная причина отказа — неправильный выбор страны и посольства для собеседования. Россияне едут, куда ближе и удобнее: в Казахстан, Кыргызстан, Армению. "Однако ввиду высоких иммиграционных рисков у граждан этих стран там одобрять визы — скорее исключение", — подчеркивает эксперт.На 20 долларов подешевел въезд в Кению. Правда, оплата ETA — только картами зарубежных банков.Иран с февраля в одностороннем порядке отменил визовый режим с 28 странами. России в этом списке, в отличие от Белоруссии, нет: у нас давно "безвиз". Однако, уточняют в "Интуристе", это действует для групп от пяти человек. "Индивидуалам требуется оформление электронного разрешения. Впрочем, получить его, например, в Москве проблем не составляет", — говорит директор по связям с общественностью компании Дарья Домостроева.Недавно Россия предложила "безвиз" Индии. И еще осенью Минэкономразвития обратилось с тем же к Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии. Пока эти вопросы "прорабатываются".Ждут в туротрасли и продления бесплатных виз на Шри-Ланку — их выдают до 31 марта, нужно новое постановление властей.
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Ольга Распопова
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РИА Новости
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актуальное - туризм, проблемы - туризм, шенгенская виза, виза, китай, еврокомиссия, куда можно лететь, куда поехать, туризм, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Актуальное - Туризм, Проблемы - Туризм, Шенгенская виза, Виза, Китай, Еврокомиссия, куда можно лететь, куда поехать, Туризм, Артур Мурадян, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Шенген подорожает. Как теперь получать визы в ЕС, Китай и другие страны

Эксперты: легче всего шенгенскую визу получить у Франции, Италии и Испании

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСотрудница нового Объединенного визового центра в Москве
Сотрудница нового Объединенного визового центра в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Ольга Распопова. К летнему сезону "шенген", вероятнее всего, прибавит в цене. При этом эксперты говорят, что с визами в государства ЕС россиянам стало немного легче. Туристам также советуют обратить внимание на Китай, Иран и Африку — там с разрешением на въезд проще и зачастую дешевле. О том, какие страны лояльнее и где именно получить наклейку в загранпаспорт, — в материале РИА Новости.

Шенген — дороже, но проще?

"Большинство стран ЕС не закрыло границы для российских туристов. Однако отдельные государства вместо прямого запрета на въезд ужесточили требования к документам на визу. К счастью, таких немного", — говорят эксперты АТОР.
А некоторые даже стали охотнее выдавать россиянам многократные визы, сообщили в РСТ.
"Первая причина — снижение ажиотажа, потому что тех, кто получал визу впрок и ею не пользовался, резко поубавилось. Если говорить о требованиях и правилах, стабилизировалась ситуация с документальным подтверждением поездки, страхованием жизни путешественников", — признает вице-президент АТОР по выездному туризму, глава Space Travel Артур Мурадян.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкУ входа в новый Объединенный визовый центр в Москве
Люди у входа в новый объединенный визовый центр в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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У входа в новый Объединенный визовый центр в Москве
По его словам, визы в Грецию, Испанию, Италию, Францию можно оформить за две-три недели. "Безусловно, присутствуют элементы, выпадающие из общей практики. Где-то задерживается паспорт, где-то затягивается проверка. Но в основном сейчас укладываются в установленные консульской службой сроки", — подчеркивает эксперт.
Еврокомиссия недавно предложила увеличить базовый сбор за шенгенскую визу на 12 процентов — с 80 до 90 евро для взрослых и с 40 до 45 евро для детей. Это коснется стран, с которыми у ЕС нет соглашения об упрощенном визовом режиме, Россия в их числе с сентября 2022-го.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкКафе на площади Сен-Мишель (Saint-Michel) в Париже
Кафе на площади Сен-Мишель (Saint-Michel) в Париже - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Кафе на площади Сен-Мишель (Saint-Michel) в Париже
«

"Не думаю, что подорожание снизит спрос, оно не такое ощутимое. Не то, что сможет отпугнуть туриста", — считает автор телеграм-канала Juliya Visa Юлия Валд.

Если инициативу поддержат, россиянам придется платить за оформление визы 135 евро (с увеличенным сервисным сбором) вместо нынешних 120 уже в этом году, до летнего сезона.

Кто в Шенгене всех лояльнее

В 2022-м в стране оформили более 600 тысяч шенгенских виз, отказов — порядка десяти процентов. Данных за 2023-й пока нет.
© Pixabay / Pixabay / Phil RileyЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Pixabay / Pixabay / Phil Riley
Эйфелева башня в Париже
Визу выдают обычно на срок поездки. Исключение, как указывают многие, — Франция. При хорошей визовой истории можно рассчитывать на полгода или год. Прежняя роскошь — от трех до пяти лет — теперь редкость. "Ставят полугодовую или годовую и в чистый паспорт. И даже после отказов. Мне кажется, связано это с тем, что у них в августе Олимпиада", — отмечает Юлия Валд.
Запись на получение французской визы в Москве и Петербурге стабильная, раз в неделю раздают слоты. "Но этого по-прежнему недостаточно. Практически нереально самостоятельно записаться", — говорит исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев. Иногда рассматривают за семь рабочих дней, но в среднем — 2,5 недели.
© РИА Новости / Джузеппе Маффиа | Перейти в медиабанкДевушка у фонтана Треви в Риме
Девушка у фонтана Треви в Риме - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Джузеппе Маффиа
Перейти в медиабанк
Девушка у фонтана Треви в Риме
С Италией тоже все достаточно хорошо, но думать вполне могут месяц и даже больше. "Для жителей регионов запись в Москве закрыта до конца марта", — уточняет эксперт. Выдают в основном, судя по отзывам на форумах, на месяц-два. Хорошая визовая история — также плюс. "У Италии, пожалуй, наиболее низкий процент отказов", — добавляет Сергеев.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБарселона
Барселона - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Барселона
Испания расширяет сеть визовых центров: помимо столиц, Екатеринбурга, Самары и Нижнего Новгорода, филиал откроется в Казани. Сроки рассмотрения сократились. В Москве и Петербурге была возможность подачи документов без предварительной записи, но всего полтора месяца. "Так они пытались бороться с ботами, которые забирали слоты, создавая ненужный ажиотаж", — поясняет Мурадян.
"Когда это отменили, многим пришлось либо подавать с доплатой за прайм-тайм, либо записываться на более позднюю дату", — отмечает Сергеев. Испанцы чаще выпускают мультивизы на 90 дней, попадаются и на 30.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкКупальня Сеченьи в Будапеште
Купальня Сеченьи в Будапеште - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Купальня Сеченьи в Будапеште
С Венгрией везет не всем. Выдают в основном на даты поездки. Изредка могут расщедриться на многократные визы — даже пенсионерам. На ожидание надо закладывать не меньше трех недель.
Греция — строго под даты тура, зато, сообщают многие путешественники, сложностей со сдачей документов не возникает. Правда, требуют оплаченные отели — как, впрочем, и Швейцария, Венгрия, Австрия (но у австрийцев очень высокий процент отказов даже при оплаченной гостинице и авиабилетах). Срок оформления — от 2,5 недели.
© Depositphotos.com / massonforstockДевушка на пляже на острове Крит
Девушка на пляже на острове Крит - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Depositphotos.com / massonforstock
Девушка на пляже на острове Крит
Антирекорд, указывают в АТОР, — у Германии: требуют не только туристическую медицинскую страховку, оформленную в странах Евросоюза, но и наличие счета в "поддающемся проверке банке, действующим в странах ЕС".
С апреля выдачу краткосрочных шенгенских виз начинают Болгария и Румыния. Для российских туристов это создаст дополнительные сложности, полагают в АТОР. "Во-первых, получателям национальных виз, болгарской и румынской, придется сдавать биометрию. Во-вторых, пребывание в этих странах будет учитываться как дни, проведенные в Шенгенской зоне", — предупреждают эксперты.

С Китаем дружим, но виза нужна

Межправительственное соглашение о групповых безвизовых поездках между Россией и КНР полноценно не заработало, говорят туроператоры. Китайские туристы прибывают к нам преимущественно по электронной визе или по традиционной (в паспорт).
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкДевушки в национальных костюмах на улице в Шэньяне
Девушки в национальных костюмах на улице в Шэньяне - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Девушки в национальных костюмах на улице в Шэньяне
Впрочем, в Пекине сделали ряд послаблений. Так, на 2024-й продлили оформление без биометрии, а также уменьшили сборы — до 2,5 тысячи рублей.
«

"Визы подтверждают достаточно быстро, но часто возвращаются с уточняющими вопросами. Иногда требуется большой пакет документов. Многое зависит от места рождения туриста, его финансовых гарантий, количества посещений Турции. Почему такое пристальное внимание к этой стране — теряемся в догадках. Подозреваю, проблема — в членстве в НАТО", — рассказали в пресс-службе Space Travel.

Зато на главный курорт Китая виза фактически не нужна. "Россиян, прибывающих на Хайнань прямым рейсом, пустят просто так — на срок до 30 дней. Однако это касается организованных туристов. Тех, кто приобрел путевку у компании, работающей с принимающими партнерами, зарегистрированными на Хайнане. Они подают списки гостей, с которыми сверяются таможенники", — объясняет руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Иванова. На границе также могут попросить показать обратный билет и ваучер, поэтому их лучше распечатать.
© Фото : Александр АндреевХайнань. Китай
Хайнань. Китай
Хайнань. Китай
© Фото : Александр Андреев
1 из 5
© Фото : Александр Андреев

Хайнань

Хайнань. Китай

Хайнань

© Фото : Александр Андреев
2 из 5
© Фото : Александр Андреев

На Хайнане. Китай

Хайнань. Китай

На Хайнане. Китай

© Фото : Александр Андреев
3 из 5
© Фото : Александр Андреев

Хайнань. КНР

Хайнань. Китай

Хайнань. КНР

© Фото : Александр Андреев
4 из 5
© Фото : Александр Андреев

Китай

Хайнань. Китай

Китай

© Фото : Александр Андреев
5 из 5
Хайнань. Китай
© Фото : Александр Андреев
1 из 5

Хайнань

© Фото : Александр Андреев
2 из 5

На Хайнане. Китай

© Фото : Александр Андреев
3 из 5

Хайнань. КНР

© Фото : Александр Андреев
4 из 5

Китай

© Фото : Александр Андреев
5 из 5
Консульства уходят на каникулы на китайский Новый год с 10 по 18 февраля.

Другие страны

"По официальной статистике Госдепа США, количество выданных россиянам виз больше, чем в прошлом году. При этом консульства в России закрыты, а сотрудники дипмиссий за границей, куда люди ездят за визами, не всегда готовы взвешенно оценивать заявителей", — считают в Space Travel.
«

"Процент отказов — около сорока, это больше, чем раньше, — отмечает Валд. — Но мы не увидели ухудшения отношения к россиянам. Просто есть направления для интервью более удачные и менее. А одобрение 60 процентов — все равно хороший показатель".

По словам Сергеева, наиболее распространенная причина отказа — неправильный выбор страны и посольства для собеседования. Россияне едут, куда ближе и удобнее: в Казахстан, Кыргызстан, Армению. "Однако ввиду высоких иммиграционных рисков у граждан этих стран там одобрять визы — скорее исключение", — подчеркивает эксперт.
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкТуристы наблюдают за дикими животными в национальном заповеднике Масаи-Мара в Кении
Туристы наблюдают за дикими животными в национальном заповеднике Масаи-Мара в Кении - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в медиабанк
Туристы наблюдают за дикими животными в национальном заповеднике Масаи-Мара в Кении
На 20 долларов подешевел въезд в Кению. Правда, оплата ETA — только картами зарубежных банков.
Иран с февраля в одностороннем порядке отменил визовый режим с 28 странами. России в этом списке, в отличие от Белоруссии, нет: у нас давно "безвиз". Однако, уточняют в "Интуристе", это действует для групп от пяти человек. "Индивидуалам требуется оформление электронного разрешения. Впрочем, получить его, например, в Москве проблем не составляет", — говорит директор по связям с общественностью компании Дарья Домостроева.
© Pixabay / icenordicЖенщины в Тегеране
Женщины в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Pixabay / icenordic
Женщины в Тегеране
Недавно Россия предложила "безвиз" Индии. И еще осенью Минэкономразвития обратилось с тем же к Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии. Пока эти вопросы "прорабатываются".
Ждут в туротрасли и продления бесплатных виз на Шри-Ланку — их выдают до 31 марта, нужно новое постановление властей.
Девушка в новом здании аэропорта имени А. П. Чехова в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Новые рейсы и правила путешествий: что изменится для туристов в 2024 году
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ТуризмАктуальное - ТуризмПроблемы - ТуризмШенгенская визаВизаКитайЕврокомиссиякуда можно лететькуда поехатьТуризмАртур МурадянАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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