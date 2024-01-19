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Эксперты объяснили, почему россиянам стали чаще отказывать в визе в США

Эксперты объяснили, почему россиянам стали чаще отказывать в визе в США - РИА Новости, 19.01.2024

Эксперты объяснили, почему россиянам стали чаще отказывать в визе в США

Госдепартамент США обнародовал статистику по визам, 39,49 процента россиян в прошлом году получили отказ. Эксперты объяснили РИА Новости, почему так происходит, РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T15:45

2024-01-19T15:45

2024-01-19T15:47

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Госдепартамент США обнародовал статистику по визам, 39,49 процента россиян в прошлом году получили отказ. Эксперты объяснили РИА Новости, почему так происходит, а также рассказали, стоит ли получать сейчас шенген на лето.Отказов стало больше"В прошлом году россиянам визы одобряли примерно в 60 процентах случаев. Тогда как в 2022-м эта цифра составляла 74 процента, 2021 году – в 70. Визовая статистика считается за фискальный год. В США фискальный год – это период с 1 октября по 30 сентября", – сообщила РИА Новости автор телеграм-канала Juliya Visa Юлия Валд.Она пояснила, что в статистику входят визы категории В, это не только туризм, но и посещение родственников, друзей, краткосрочное лечение, учеба – например, краткосрочные курсы."В этом году процент отказов – около сорока, это выше, чем раньше, – отметила Валд. – Но мы не увидели ухудшения отношения к россиянам. Просто есть направления для прохождения интервью более удачные и менее удачные. А процент одобрения 60 – все равно хорошая цифра".По ее словам, при правильном поведении на интервью шанс получить разрешение на въезд высок. "У сотрудников консульства нет цели не дать визу, – уточнила Юлия Валд. – Их цель – выяснить, не останется гражданин РФ в США".Эксперт напомнила, что иммиграционная политика Штатов позволяет по туристической визе получать некоторые документы, пойти учиться, устроить детей в школу или сад. Многие приезжают по турвизе и остаются, поэтому стало больше и отказов, считает Юлия Валд.По ее словам, универсального совета, как получить визу в США, нет, все зависит от многих факторов: возраста, пола, плана путешествия, профессии. Лучше проработать форму заполнения анкеты, основательно подготовиться к интервью."Сложность в том, что не только нужно собрать документы, но и пройти интервью в консульстве, лично приехать, в другую страну. Беседа короткая, но важная", – добавила эксперт."Со статистикой не поспоришь, отказов в визе в США для граждан России стало действительно больше, – объясняет исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев. – Но мы не считаем, что американцы начали больше придираться к россиянам".По его словам, самая распространенная причина отказа – неправильный выбор страны и посольства для прохождения собеседования. Россияне выбирают самые близкие и удобные консульства: Казахстан, Кыргызстан, Армения. "Однако, ввиду высоких иммиграционных рисков у граждан этих стран, там одобрять визы – это скорее исключение, – подчеркнул эксперт. – Мы рекомендуем лететь в те государства, где статистика лучше".С шенгеном проблем нетС шенгенскими визами, по словам экспертов, проблем нет. "Выдают от однократных до пяти лет, рассмотрение – от трех до шести недель. За последние полгода ничего не изменилось", – пояснил Даниил Сергеев. Основной поток заявлений приходится на Италию, Испанию, Францию, так как там есть шанс получить многократную визу. Хорошо выдает Венгрия, но только однократные визы, подчеркивает Сергеев. Если планируется летняя поездка, эксперты советуют подаваться уже сейчас. "Пока низкий сезон, поток меньше, сроки рассмотрения стандартные", – уточнила Юлия Валд. Напомним, подавать документы можно не ранее, чем за шесть месяцев до поездки.Говоря о других странах, Даниил Сергеев отметил, что Болгария перестала выдавать многократные визы. Много отказов у Великобритании. Зато стало проще с КНР. "Китай упростил процедуру подачи, отменив обязательную запись. Теперь после заполнения онлайн-анкеты и подготовки документов можно сразу ехать в визовый центр, – отметил эксперт. – Определенные сложности возникают с гражданами РФ, родившимися в Средней Азии, так как для них требуется расширенный список документов, включая справку о несудимости".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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