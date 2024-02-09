https://ria.ru/20240209/zakharyaev-1926344778.html

Глава еврейского фонда Захарьяев: Россия – одно из самых безопасных мест

Глава еврейского фонда Захарьяев: Россия – одно из самых безопасных мест - РИА Новости, 09.02.2024

Глава еврейского фонда Захарьяев: Россия – одно из самых безопасных мест

Прошедший в Москве съезд Федерации еврейских общин России (ФЕОР) заявил о росте антисемитизма по всему миру после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T10:00

2024-02-09T10:00

2024-02-09T10:00

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интервью

россия

федерация еврейских общин россии

герман захарьяев

центр "холокост"

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Прошедший в Москве съезд Федерации еврейских общин России (ФЕОР) заявил о росте антисемитизма по всему миру после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и ответных действий израильской армии ЦАХАЛ в секторе Газа. Один из активных участников съезда, вице-президент Российского еврейского конгресса и президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев рассказал в интервью РИА Новости, какова сейчас ситуация в России, и как можно и нужно бороться с антисемитизмом.– Герман Рашбилович, в сложившихся условиях возможно ли в принципе бороться с мировой волной антисемитизма?– Вы знаете, более 80 лет назад делегация Еврейского антифашистского комитета во главе с художественным руководителем московского еврейского театра Соломоном Михоэлсом совершала поездку по США, Канаде, Мексике и Великобритании для сбора средств у еврейских общин на нужды Красной армии. В США Михоэлс встречался с Эйнштейном, спросившим у него, как обстоят дела с антисемитизмом в СССР. Михоэлс ответил, что в Советской стране нет и не может быть антисемитизма. После этих слов Эйнштейн замолчал и погрустнел, будто стыдясь за гостя. После долгой паузы он сказал: "Этого не может быть. Антисемитизм – тень еврейского народа". И у данной точки зрения есть серьезные основания, как идущие из глубины еврейской традиции, так и современные социологические. Однако это не означает, конечно, что с антисемитизмом невозможно и не нужно бороться.– Как это делать, и что для этого делают и могут делать еврейские общины РФ?– Мне кажется, есть некоторые установки, которые уже применяются и следует их усиливать для борьбы с этим явлением. Еврейские общины могут активно сотрудничать с правительством и правоохранительными органами, предоставляя информацию о потенциальных угрозах и содействуя в расследовании антисемитских инцидентов. Необходимо проводить просветительские мероприятия и образовательные программы по борьбе с предрассудками и стереотипами, а также для повышения осведомленности о еврейской культуре и истории, в чем еврейские организации тоже могут активно участвовать. Поддержка межнационального диалога и содействие созданию толерантной общественной среды также могут помочь в борьбе с антисемитизмом.– Как съезд ФЕОР и вы лично оцениваете ситуацию с антисемитизмом в России? Удалось ли изолировать вспышку на Кавказе в прошлом году?– Я рассматриваю ситуацию очень серьезно, но тем не менее могу ответственно сказать, что в масштабах РФ какого-то заметного роста антисемитизма не наблюдаю. Да, осенью имели место отвратительные инциденты в Дагестане и Карачаево-Черкесии, но это специфические на общероссийском фоне регионы, особенно Дагестан. И сегодня мы знаем, что этот инцидент был спровоцирован внешними силами, которые пытались использовать ситуацию в политических целях против российской государственности. Однако я убежден, что и в Дагестане этих погромщиков поддержал крайне незначительный процент населения. Я поддерживаю постоянный контакт с еврейскими общинами Махачкалы, Дербента, других городов Северного Кавказа. Да, проблемы есть, но ни о каких подобных проявлениях за последние месяцы мне слышать не приходилось.– Безопасно ли евреи чувствуют себя в России?– Я слежу за новостями из разных стран мира и могу с уверенностью сказать, что Россия является одним из самых безопасных мест для евреев в мире. Более того, здесь мы можем свободно соблюдать наши традиции, ходить в кипе, есть кошерную еду, собираться на молитвы и праздники без опасений, что кто-то сможет помешать нам это делать. Конечно, в этом заслуга руководства страны и президента России Владимира Путина, который придерживается взвешенной политики в развитии межнациональных и межконфессиональных отношений.– Можно ли с помощью культурных и просветительских программ повлиять на настроения в области межэтнических отношений и добиться того, чтобы антисемитские инциденты не повторялись?– Повлиять, конечно, можно. Такое влияние и оказывается путем проведения разного рода мероприятий, направленных на укрепление межнациональной дружбы и взаимопонимания. Подобные мероприятия активно проводятся у нас в стране и на федеральном, и на региональном, и на местном уровнях.– Каковы результаты этих усилий, особенно среди молодежи?– Мы видим, что не только градус антисемитизма значительно снизился (хотя и не исчез полностью, вспомним Эйнштейна), но, напротив, в молодежной среде даже стало "модно" быть евреем. Молодежь без каких-либо еврейских корней участвует в просветительских программах Центра "Холокост" и Центра "Сэфер" ("книга" на иврите). Мы видим это и на примере магистратуры по горско-еврейской культуре и языку, уже несколько лет работающей при поддержке возглавляемого мной фонда СТМЭГИ в РГУ им. Косыгина в Москве. В будущем учебном году подобная программа откроется в Европейском университете в Петербурге. Так что просвещение, образование и наука играют, безусловно, важную роль в борьбе с антисемитизмом.

https://ria.ru/20240127/osventsim-1923868589.html

https://ria.ru/20231208/besporyadki-1914510856.html

https://ria.ru/20240122/osventsim-1922840979.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью - авторы, интервью, россия, федерация еврейских общин россии, герман захарьяев, центр "холокост"