https://ria.ru/20240209/ukraina-1926368497.html
Сенатор заявил, что Запад толкнул русских на Украине к войне с Россией
Сенатор заявил, что Запад толкнул русских на Украине к войне с Россией - РИА Новости, 09.02.2024
Сенатор заявил, что Запад толкнул русских на Украине к войне с Россией
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил РИА Новости, что западные страны фактически толкнули русских, живущих на... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T10:47
2024-02-09T10:47
2024-02-09T10:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил РИА Новости, что западные страны фактически толкнули русских, живущих на Украине, к войне с Россией. Украинцы до сих пор ощущают себя русскими, то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. "Происходящее на Украине действительно сродни гражданской войне. Русских людей на Украине фактически толкнули на войну с Россией. И их готовили к этому с 1991 года – первых дней независимости Украины", - сказал Цеков. При этом сенатор подчеркнул, что несмотря на усилия Запада посеять ненависть и вражду, российский и украинский народы все равно договорятся и будут жить вместе. "Русские люди, живущие на Украине, хоть они и называют себя украинцами, переосмыслят происходящие и будут жить дальше с Россией в мире и согласии", - уверен сенатор.
https://ria.ru/20240209/putin-1926291307.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сергей цеков, совет федерации рф
В мире, Украина, Россия, Сергей Цеков, Совет Федерации РФ
Сенатор заявил, что Запад толкнул русских на Украине к войне с Россией
Сенатор Цеков: русских на Украине с 1991 года готовили к войне против России
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил РИА Новости, что западные страны фактически толкнули русских, живущих на Украине, к войне с Россией.
Украинцы до сих пор ощущают себя русскими, то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны, заявил президент РФ Владимир Путин
в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
.
"Происходящее на Украине действительно сродни гражданской войне. Русских людей на Украине фактически толкнули на войну с Россией. И их готовили к этому с 1991 года – первых дней независимости Украины", - сказал Цеков.
При этом сенатор подчеркнул, что несмотря на усилия Запада посеять ненависть и вражду, российский и украинский народы все равно договорятся и будут жить вместе. "Русские люди, живущие на Украине, хоть они и называют себя украинцами, переосмыслят происходящие и будут жить дальше с Россией в мире и согласии", - уверен сенатор.
Украинцы до сих пор ощущают себя русскими, заявил Путин