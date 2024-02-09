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Монаха Киево-Печерской лавры увезли на допрос в СБУ

Монаха Киево-Печерской лавры увезли на допрос в СБУ - РИА Новости, 09.02.2024

Монаха Киево-Печерской лавры увезли на допрос в СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) после обысков в Киево-Печерской лавре увезли архидиакона Павла (Музычука) на допрос, сообщил в пятницу адвокат... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:48

2024-02-09T12:48

2024-02-09T12:50

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) после обысков в Киево-Печерской лавре увезли архидиакона Павла (Музычука) на допрос, сообщил в пятницу адвокат монастыря Никита Чекман. Чекман ранее в пятницу сообщал, что СБУ пришли с обысками в Киево-Печерскую лавру. Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в спецслужбах в свою очередь уточнило, что Служба безопасности пришла к священнослужителю, который якобы связан с акциями протеста во время "возвращения имущества лавры государству". "Утром 9 февраля 2024 года сотрудники СБУ вывезли на допрос насельника Киево-Печерской лавры архидиакона Павла (Музычука) после проведенных у него в келье обысков", - приводит слова Чекмана Союз православных журналистов. По словам Чекмана, вместе с монахом на допросе присутствует адвокат. Никаких других подробностей, в частности, по какому делу допрашивают насельника монастыря, адвокат монастыря не сообщил. Киево-Печерская лавра разделена на две части: в нижней расположены пещеры с мощами святых, Киевская духовная академия и семинария, резиденция главы канонической Украинской православной церкви (УПЦ), административные постройки и корпуса для монахов, в верхней - государственные музеи, Успенский собор и Трапезная церковь - главные храмы лавры, в которых национальный заповедник в начале 2023 года запретил служить клирикам УПЦ. Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ), а наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест. В августе суд в Киеве удовлетворил иск заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. После этого заповедник прекратил доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://radiosputnik.ru/20231130/obyski-1912902563.html

https://ria.ru/20231127/zoloto-1912096374.html

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киев, россия, служба безопасности украины, украина, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц