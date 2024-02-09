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Названы страны G20, где пицца стоит дороже всего - РИА Новости, 09.02.2024
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07:37 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/pitstsa-1926339570.html
Названы страны G20, где пицца стоит дороже всего
Названы страны G20, где пицца стоит дороже всего - РИА Новости, 09.02.2024
Названы страны G20, где пицца стоит дороже всего
Дороже всего среди стран "Большой двадцатки" пицца обойдется жителям Великобритании - 1,9 тысячи рублей, при этом в Южной Африке за нее просят лишь 460 рублей,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T07:37
2024-02-09T07:37
большая двадцатка
южная корея
франция
япония
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Дороже всего среди стран "Большой двадцатки" пицца обойдется жителям Великобритании - 1,9 тысячи рублей, при этом в Южной Африке за нее просят лишь 460 рублей, выяснило РИА Новости, изучив стоимость этого блюда в государствах G20. Пицца является одним из самых популярных блюд в мире, ей даже посвящен отдельный день - 9 февраля. РИА Новости изучило стоимость средней пиццы пепперони в столицах стран "Большой двадцатки" на основе данных крупной международной сети или местных заведений, если не было иностранного присутствия. Цены представлены в рублевом эквиваленте. Так, свыше тысячи рублей за пиццу пепперони придется отдать жителям восьми стран G20. Британцы должны будут заплатить 1906 рублей, а канадцы и американцы - около 1430 рублей. Далее идут Южная Корея (1370 рублей), Франция (1270 рублей) и Япония (1220 рублей). В Китае блюдо обойдется в 1100 рублей, а в Германии - в 1070 рублей. В середине рейтинга расположились Австралия, где пицца стоит 889 рублей, Аргентина (871 рубль), Саудовская Аравия (806 рублей), Мексика (797 рублей) и Россия (759 рублей). На родине пиццы, в Италии, цены на нее оказались одними из самых скромных - 690 рублей. Кроме того, бюджетно поесть пиццу можно в Бразилии (677 рублей), а также Индии - там доступна версия такого блюда с колбасками из курицы за 672 рубля. В Турции пицца будет стоить 655 рублей, в Индонезии - 604 рубля, а в ЮАР - лишь 458 рублей.
https://ria.ru/20230627/pitstsa-1880560915.html
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60
большая двадцатка, южная корея, франция, япония
Большая двадцатка, Южная Корея, Франция, Япония
Названы страны G20, где пицца стоит дороже всего

Дороже всего среди стран G20 пицца обойдется жителям Великобритании

© Fotolia / elnarizМясная пицца
Мясная пицца - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Fotolia / elnariz
Мясная пицца. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Дороже всего среди стран "Большой двадцатки" пицца обойдется жителям Великобритании - 1,9 тысячи рублей, при этом в Южной Африке за нее просят лишь 460 рублей, выяснило РИА Новости, изучив стоимость этого блюда в государствах G20.
Пицца является одним из самых популярных блюд в мире, ей даже посвящен отдельный день - 9 февраля. РИА Новости изучило стоимость средней пиццы пепперони в столицах стран "Большой двадцатки" на основе данных крупной международной сети или местных заведений, если не было иностранного присутствия. Цены представлены в рублевом эквиваленте.
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Так, свыше тысячи рублей за пиццу пепперони придется отдать жителям восьми стран G20. Британцы должны будут заплатить 1906 рублей, а канадцы и американцы - около 1430 рублей. Далее идут Южная Корея (1370 рублей), Франция (1270 рублей) и Япония (1220 рублей). В Китае блюдо обойдется в 1100 рублей, а в Германии - в 1070 рублей.
В середине рейтинга расположились Австралия, где пицца стоит 889 рублей, Аргентина (871 рубль), Саудовская Аравия (806 рублей), Мексика (797 рублей) и Россия (759 рублей).
На родине пиццы, в Италии, цены на нее оказались одними из самых скромных - 690 рублей. Кроме того, бюджетно поесть пиццу можно в Бразилии (677 рублей), а также Индии - там доступна версия такого блюда с колбасками из курицы за 672 рубля. В Турции пицца будет стоить 655 рублей, в Индонезии - 604 рубля, а в ЮАР - лишь 458 рублей.
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Большая двадцаткаЮжная КореяФранцияЯпония
 
 
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