https://ria.ru/20240209/obyski-1926346310.html

СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру

СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 09.02.2024

СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви, сообщил адвокат монастыря Никита... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T08:55

2024-02-09T08:55

2024-02-09T09:52

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви, сообщил адвокат монастыря Никита Чекман в Telegram-канале. "Только что сообщили, что в Киево-Печерскую лавру прибыли работники СБУ с целью проведения обыска", — написал юрист. Информации от СБУ пока не поступало. Киево-Печерская лавра разделена на две части: в нижней расположены пещеры с мощами святых, Киевская духовная академия и семинария, резиденция главы УПЦ, административные постройки и корпуса для монахов, в верхней — государственные музеи, Успенский собор и Трапезная церковь — главные храмы лавры, в которых национальный заповедник в начале 2023 года запретил служить клирикам УПЦ. Весной 2023 года Минкультуры Украины заявило о разрыве договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с монастырем. От монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов, а также с провокациями сторонников раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ). Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен под домашний арест. В августе суд в Киеве удовлетворил иск заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. После этого заповедник прекратил доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Заявляя о ее связях с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925635380.html

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украина, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, в мире