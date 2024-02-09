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"Мираторг" увеличил поставки продукции на экспорт на 18 процентов - РИА Новости, 09.02.2024
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16:13 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/miratorg-1926456358.html
"Мираторг" увеличил поставки продукции на экспорт на 18 процентов
"Мираторг" увеличил поставки продукции на экспорт на 18 процентов - РИА Новости, 09.02.2024
"Мираторг" увеличил поставки продукции на экспорт на 18 процентов
Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов, "Мираторг" увеличил поставки продукции на экспорт на 18%, до 191 тысячи тонн, реализовав ее почти на 40... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T16:13
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выставка-форум "россия"
экономика
россия
виктор линник
мираторг
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов, "Мираторг" увеличил поставки продукции на экспорт на 18%, до 191 тысячи тонн, реализовав ее почти на 40 миллиардов рублей, следует из материалов компании. "Мы являемся, думаю, номер один экспортером мяса из России. Это 40 стран присутствия, и в прошлом году мы поставили рекорд – это почти 40 миллиардов рублей выручка", — сообщил в рамках Дня сельского хозяйства на выставке "Россия" президент компании Виктор Линник. Компания, в частности, поставляет продукцию в Юго-Восточную Азию, в страны Персидского залива. Согласно представленным на выставке материалам, выручка от экспорта составила 39,2 миллиарда рублей; представительства компании размещены в Саудовской Аравии, ОАЭ, Китае, Вьетнаме. Позже компания уточнила в пресс-релизе, что объём экспортных поставок продукции "Мираторга" в 2023 году составил 191 тысячу тонн, увеличившись на 18% по сравнению с прошлым годом; в этом списке, в частности, сырье, жиры, мясокостная мука, мясные полуфабрикаты корма для домашних питомцев. Линник заметил, что таких результатов невозможно было бы достигнуть без поддержки государства, и в целом благодаря этому громадный прорыв за последние 20 лет совершило все российское животноводство. "С 2003 года производство всех видов мяса увеличилось с 5 до 12 миллиона тонн (в убойном весе), это прирост в 140%. Если в начале века на Россию приходилось 2% мирового производства мяса, то сейчас наша доля выросла до 3,3%. Мы вошли в мировые лидеры по производству свинины, мяса курицы и индейки", - подчеркнул он. Агрохолдинг "Мираторг" — крупнейший производитель свинины и говядины в России. Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов в фирменной розничной сети. Основные владельцы холдинга — Виктор и Александр Линники.
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экономика, россия, виктор линник, мираторг, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Виктор Линник, Мираторг, Выставка-форум "Россия"
"Мираторг" увеличил поставки продукции на экспорт на 18 процентов

"Мираторг" увеличил поставки продукции на экспорт на 18% до 191 тысячи тонн

© Фото предоставлено пресс-службой АПХ "Мираторг"Производства на заводе компании "Мираторг"
Производства на заводе компании Мираторг
© Фото предоставлено пресс-службой АПХ "Мираторг"
Производства на заводе компании "Мираторг". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов, "Мираторг" увеличил поставки продукции на экспорт на 18%, до 191 тысячи тонн, реализовав ее почти на 40 миллиардов рублей, следует из материалов компании.
"Мы являемся, думаю, номер один экспортером мяса из России. Это 40 стран присутствия, и в прошлом году мы поставили рекорд – это почти 40 миллиардов рублей выручка", — сообщил в рамках Дня сельского хозяйства на выставке "Россия" президент компании Виктор Линник.
Ключевые результаты и достижения страны: выставка-форум "Россия"
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Масштаб мероприятий на международной выставке-форуме "России" поражает.

Руководитель Лаборатории Молодежной Робототехники Университета ИТМО Игорь Лосицкий и умный Робот Роботецкий

Масштаб мероприятий на международной выставке-форуме "России" поражает.

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1 из 17
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Прошел концерт "Большой зимний детский День Рождения". Праздник отметил 101 ребенок.

Праздничный концерт Большой зимний детский День Рождения

Прошел концерт "Большой зимний детский День Рождения". Праздник отметил 101 ребенок.

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Состоялась торжественная церемония открытия новой экспозиции "Аллеи славы".

Торжественная церемония открытия новой экспозиции Аллеи славы

Состоялась торжественная церемония открытия новой экспозиции "Аллеи славы".

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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил на пленарной сессии "Главные достижения цифровой экономики России".

Пленарная сессия Главные достижения цифровой экономики России

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил на пленарной сессии "Главные достижения цифровой экономики России".

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Российский дизайнер Артемий Лебедев рассказал о роли нейросетей и о том, почему они никогда не заменят человека.

Дизайнер Артемий Лебедев

Российский дизайнер Артемий Лебедев рассказал о роли нейросетей и о том, почему они никогда не заменят человека.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 17
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На ВДНХ гости узнают о разных отраслях национальной экономики, в том числе промышленном производстве, сельском хозяйстве, науке, культуре и туризме.

Международная выставка-форум Россия

На ВДНХ гости узнают о разных отраслях национальной экономики, в том числе промышленном производстве, сельском хозяйстве, науке, культуре и туризме.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники также подготовили различные активности.

Международная выставка-форум Россия

Участники также подготовили различные активности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 17
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На концерте "В ритме Цифры" выступила певица Клава Кока.

Певица Клава Кока на концерте В ритме Цифры

На концерте "В ритме Цифры" выступила певица Клава Кока.

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8 из 17
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Регионы ярко демонстрируют свои культурные традиции и обычаи.

Работа выставки Россия

Регионы ярко демонстрируют свои культурные традиции и обычаи.

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9 из 17
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Прошла пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства".

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пленарной сессии Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства

Прошла пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства".

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10 из 17
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Каждый стенд на выставке уникален.

Международная выставка-форум Россия

Каждый стенд на выставке уникален.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 17
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Благодаря этому посетители могут сделать необычные фотографии.

Международная выставка-форум Россия

Благодаря этому посетители могут сделать необычные фотографии.

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12 из 17
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Певица Маргарита Позоян поделилась с гостями творческим опытом.

Певица Маргарита Позоян на мастер-классе Уникальное звучание

Певица Маргарита Позоян поделилась с гостями творческим опытом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего на выставке работает 131 экспозиция.

Международная выставка-форум Россия

Всего на выставке работает 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 17
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Для детей организовали творческие мастер-классы "Создаем Герб Семьи" и "Адаптивные игрушки".

Творческие мастер-классы для детей: Создаем Герб Семьи

Для детей организовали творческие мастер-классы "Создаем Герб Семьи" и "Адаптивные игрушки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 17
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Прошла презентация Школьной лиги "Битвы роботов".

Презентация Школьной лиги Битвы роботов

Прошла презентация Школьной лиги "Битвы роботов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетить выставку можно бесплатно.

Международная выставка-форум Россия

Посетить выставку можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 17

Масштаб мероприятий на международной выставке-форуме "России" поражает.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17

Прошел концерт "Большой зимний детский День Рождения". Праздник отметил 101 ребенок.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 17

Состоялась торжественная церемония открытия новой экспозиции "Аллеи славы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 17

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил на пленарной сессии "Главные достижения цифровой экономики России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 17

Российский дизайнер Артемий Лебедев рассказал о роли нейросетей и о том, почему они никогда не заменят человека.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 17

На ВДНХ гости узнают о разных отраслях национальной экономики, в том числе промышленном производстве, сельском хозяйстве, науке, культуре и туризме.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 17

Участники также подготовили различные активности.

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7 из 17

На концерте "В ритме Цифры" выступила певица Клава Кока.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 17

Регионы ярко демонстрируют свои культурные традиции и обычаи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 17

Прошла пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 17

Каждый стенд на выставке уникален.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 17

Благодаря этому посетители могут сделать необычные фотографии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 17

Певица Маргарита Позоян поделилась с гостями творческим опытом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 17

Всего на выставке работает 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17

Для детей организовали творческие мастер-классы "Создаем Герб Семьи" и "Адаптивные игрушки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17

Прошла презентация Школьной лиги "Битвы роботов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17

Посетить выставку можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 17
Компания, в частности, поставляет продукцию в Юго-Восточную Азию, в страны Персидского залива. Согласно представленным на выставке материалам, выручка от экспорта составила 39,2 миллиарда рублей; представительства компании размещены в Саудовской Аравии, ОАЭ, Китае, Вьетнаме.
Позже компания уточнила в пресс-релизе, что объём экспортных поставок продукции "Мираторга" в 2023 году составил 191 тысячу тонн, увеличившись на 18% по сравнению с прошлым годом; в этом списке, в частности, сырье, жиры, мясокостная мука, мясные полуфабрикаты корма для домашних питомцев.
Линник заметил, что таких результатов невозможно было бы достигнуть без поддержки государства, и в целом благодаря этому громадный прорыв за последние 20 лет совершило все российское животноводство.
"С 2003 года производство всех видов мяса увеличилось с 5 до 12 миллиона тонн (в убойном весе), это прирост в 140%. Если в начале века на Россию приходилось 2% мирового производства мяса, то сейчас наша доля выросла до 3,3%. Мы вошли в мировые лидеры по производству свинины, мяса курицы и индейки", - подчеркнул он.
Агрохолдинг "Мираторг" — крупнейший производитель свинины и говядины в России. Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов в фирменной розничной сети. Основные владельцы холдинга — Виктор и Александр Линники.
"Время путешествовать по стране": международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый может познакомиться с ее историей, богатством и разнообразием.

Международная выставка-форум Россия

Выставка "Россия" представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый может познакомиться с ее историей, богатством и разнообразием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 18
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На ВДНХ прошел флешмоб, приуроченный к 81-летию со дня победы в Сталинградской битве.

Заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская

На ВДНХ прошел флешмоб, приуроченный к 81-летию со дня победы в Сталинградской битве.

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2 из 18
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Организатором выступила Волгоградская область.

Торжественное открытие Дня воинской славы России

Организатором выступила Волгоградская область.

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3 из 18
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На катке состоялся мастер-класс от легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова.

Мастер-класс от хоккеиста Вячеслава Фетисова, каток на ВДНХ

На катке состоялся мастер-класс от легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова.

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4 из 18
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Для посетителей выступила рок-группа "Сурганова и Оркестр".

Концерт Сурганова и Оркестр

Для посетителей выступила рок-группа "Сурганова и Оркестр".

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5 из 18
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Прошел показ фильмов из программы I Международного фестиваля документального кино "RТ. Док: Время героев".

Показ документальных фильмов из программы I Международного фестиваля документального кино RТ. Док: Время героев

Прошел показ фильмов из программы I Международного фестиваля документального кино "RТ. Док: Время героев".

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6 из 18
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Состоялась презентация первого сборника рассказов о ветеранах спецоперации.

Презентация первого сборника рассказов о ветеранах специальной военной операции

Состоялась презентация первого сборника рассказов о ветеранах спецоперации.

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7 из 18
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Для гостей организовали семейный интерактивный праздник "Здоровье — всему голова".

Семейный интерактивный праздник - концерт Здоровье - всему голова

Для гостей организовали семейный интерактивный праздник "Здоровье — всему голова".

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8 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Каждый день проходит множество различных мероприятий, включая лекции и мастер-классы.

Международная выставка-форум Россия

Каждый день проходит множество различных мероприятий, включая лекции и мастер-классы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 18
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Чтобы выставка надолго осталась в памяти, на ВДНХ обустроили необычные локации для ярких снимков.

Стенд Вологодской области на Международной выставке-форуме Россия

Чтобы выставка надолго осталась в памяти, на ВДНХ обустроили необычные локации для ярких снимков.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла встреча с Дмитрием Ющенко. Он стал первым человеком в России, кто пробежал марафонскую дистанцию на протезе.

Дмитрий Ющенко, ветеран боевых действий, спортсмен Паралимпийской сборной Москвы по велоспорту, первый человек в России, кто пробежал марафонскую дистанцию на протезе

Прошла встреча с Дмитрием Ющенко. Он стал первым человеком в России, кто пробежал марафонскую дистанцию на протезе.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители смогли пообщаться с певицей Дианой Гурцкой.

Встреча с амбассадором Санкт-Петербурга, певицей Дианой Гурцкой

Посетители смогли пообщаться с певицей Дианой Гурцкой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День туризма состоялась пленарная сессия "Почувствуй Россию. Время путешествовать по стране".

Пленарная сессия Почувствуй Россию. Время путешествовать по стране

В День туризма состоялась пленарная сессия "Почувствуй Россию. Время путешествовать по стране".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники обсудили достижения и перспективы развития отрасли.

Международная выставка-форум Россия

Участники обсудили достижения и перспективы развития отрасли.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетителям рассказали об обрядах, обычаях и играх, в которых отражается духовная красота и сила народов России.

Семейный интерактивный праздник - концерт Здоровье - всему голова

Посетителям рассказали об обрядах, обычаях и играх, в которых отражается духовная красота и сила народов России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День воинской славы организовали световое шоу.

Торжественное открытие Дня воинской славы России

В День воинской славы организовали световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел паблик-ток с путешественником и тревел-блогером Владом Повеликиным, который за 97 дней обошел пешком озеро Байкал.

Паблик-ток Вокруг Байкала

Прошел паблик-ток с путешественником и тревел-блогером Владом Повеликиным, который за 97 дней обошел пешком озеро Байкал.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставку посетили уже более 6 миллионов человек.

Международная выставка-форум Россия

Выставку посетили уже более 6 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 18

Выставка "Россия" представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый может познакомиться с ее историей, богатством и разнообразием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 18

На ВДНХ прошел флешмоб, приуроченный к 81-летию со дня победы в Сталинградской битве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 18

Организатором выступила Волгоградская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 18

На катке состоялся мастер-класс от легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 18

Для посетителей выступила рок-группа "Сурганова и Оркестр".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 18

Прошел показ фильмов из программы I Международного фестиваля документального кино "RТ. Док: Время героев".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 18

Состоялась презентация первого сборника рассказов о ветеранах спецоперации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 18

Для гостей организовали семейный интерактивный праздник "Здоровье — всему голова".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 18

Каждый день проходит множество различных мероприятий, включая лекции и мастер-классы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 18

Чтобы выставка надолго осталась в памяти, на ВДНХ обустроили необычные локации для ярких снимков.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 18

Прошла встреча с Дмитрием Ющенко. Он стал первым человеком в России, кто пробежал марафонскую дистанцию на протезе.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18

Посетители смогли пообщаться с певицей Дианой Гурцкой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18

В День туризма состоялась пленарная сессия "Почувствуй Россию. Время путешествовать по стране".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18

Участники обсудили достижения и перспективы развития отрасли.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 18

Посетителям рассказали об обрядах, обычаях и играх, в которых отражается духовная красота и сила народов России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 18

В День воинской славы организовали световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 18

Прошел паблик-ток с путешественником и тревел-блогером Владом Повеликиным, который за 97 дней обошел пешком озеро Байкал.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 18

Выставку посетили уже более 6 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 18
 
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