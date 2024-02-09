https://ria.ru/20240209/miratorg-1926456358.html

"Мираторг" увеличил поставки продукции на экспорт на 18 процентов

"Мираторг" увеличил поставки продукции на экспорт на 18 процентов - РИА Новости, 09.02.2024

"Мираторг" увеличил поставки продукции на экспорт на 18 процентов

Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов, "Мираторг" увеличил поставки продукции на экспорт на 18%, до 191 тысячи тонн, реализовав ее почти на 40... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T16:13

2024-02-09T16:13

2024-02-09T16:13

выставка-форум "россия"

экономика

россия

виктор линник

мираторг

выставка-форум "россия"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783540694_0:156:3070:1883_1920x0_80_0_0_aabc34a36d0283666fceae13c50ad3c6.jpg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов, "Мираторг" увеличил поставки продукции на экспорт на 18%, до 191 тысячи тонн, реализовав ее почти на 40 миллиардов рублей, следует из материалов компании. "Мы являемся, думаю, номер один экспортером мяса из России. Это 40 стран присутствия, и в прошлом году мы поставили рекорд – это почти 40 миллиардов рублей выручка", — сообщил в рамках Дня сельского хозяйства на выставке "Россия" президент компании Виктор Линник. Компания, в частности, поставляет продукцию в Юго-Восточную Азию, в страны Персидского залива. Согласно представленным на выставке материалам, выручка от экспорта составила 39,2 миллиарда рублей; представительства компании размещены в Саудовской Аравии, ОАЭ, Китае, Вьетнаме. Позже компания уточнила в пресс-релизе, что объём экспортных поставок продукции "Мираторга" в 2023 году составил 191 тысячу тонн, увеличившись на 18% по сравнению с прошлым годом; в этом списке, в частности, сырье, жиры, мясокостная мука, мясные полуфабрикаты корма для домашних питомцев. Линник заметил, что таких результатов невозможно было бы достигнуть без поддержки государства, и в целом благодаря этому громадный прорыв за последние 20 лет совершило все российское животноводство. "С 2003 года производство всех видов мяса увеличилось с 5 до 12 миллиона тонн (в убойном весе), это прирост в 140%. Если в начале века на Россию приходилось 2% мирового производства мяса, то сейчас наша доля выросла до 3,3%. Мы вошли в мировые лидеры по производству свинины, мяса курицы и индейки", - подчеркнул он. Агрохолдинг "Мираторг" — крупнейший производитель свинины и говядины в России. Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов в фирменной розничной сети. Основные владельцы холдинга — Виктор и Александр Линники.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, виктор линник, мираторг, выставка-форум "россия"