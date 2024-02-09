Российские мусульмане пригласили Карлсона отдохнуть в Сибири "как Путин"
Российские мусульмане пообещали показать Карлсону горы и устроить охоту в Сибири
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
Американский журналист Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Представители мусульманских организаций РФ, опрошенные РИА Новости, заявили о готовности гостеприимно принять американского журналиста Такера Карлсона в разных регионах и подарить ему папаху, показать Соборную мечеть Москвы, отвезти в горы Северного Кавказа, а также устроить охоту в Сибири.
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 12 часов в X оно набрало более 90 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 4,5 миллиона, при этом оно занимает второе место в разделе трендов видеосервиса.
"Приглашаем журналиста Карлсона в Соборную мечеть Москвы. Мы тоже готовы дать интервью, а еще угостим татарскими пирогами. Он надолго это запомнит, хорошие будут воспоминания", - сказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман РФ Ильдар Аляутдинов.
Имам-хатыб Исторической мечети российской столицы Рамиль Садеков отметил, что Путин ясно довел до мировой общественности российские взгляды, религиозные и исторические устои. "Мы открыты к диалогу с мировым сообществом", - сказал имам.
Глава Духовного управления мусульман Красноярского края Гаяз Фаткуллин отметил, что именно Карлсон в прошлом году поблагодарил российского хоккеиста Ивана Проворова, который отказался выходить на лед в экипировке с символикой в поддержку ЛГБТ*.
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"Тогда Карлсон назвал нашего парня настоящим героем, отметив, что этим героем стал именно россиянин, а не канадцы, американцы, шведы или финны. Приглашаем Карлсона в Сибирь на охоту и рыбалку. Тут Путин тоже отдыхал, на коне по тайге ездил. Карлсона ждет такой же отдых", - сказал Фаткуллин.
Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев пригласил Карлсона в гости в свой регион. "На конях американца покатаем, папаху ему подарим, в горы отвезем. Он нас точно не забудет – настолько у нас хорошо", - сказал Бердиев.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России