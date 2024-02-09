https://ria.ru/20240209/karlson-1926465611.html

Российские мусульмане пригласили Карлсона отдохнуть в Сибири "как Путин"

Российские мусульмане пригласили Карлсона отдохнуть в Сибири "как Путин" - РИА Новости, 09.02.2024

Российские мусульмане пригласили Карлсона отдохнуть в Сибири "как Путин"

Представители мусульманских организаций РФ, опрошенные РИА Новости, заявили о готовности гостеприимно принять американского журналиста Такера Карлсона в разных... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T17:04

2024-02-09T17:04

2024-02-09T17:18

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такер карлсон

владимир путин

исмаил бердиев

интервью владимира путина такеру карлсону

религия

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Представители мусульманских организаций РФ, опрошенные РИА Новости, заявили о готовности гостеприимно принять американского журналиста Такера Карлсона в разных регионах и подарить ему папаху, показать Соборную мечеть Москвы, отвезти в горы Северного Кавказа, а также устроить охоту в Сибири. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 12 часов в X оно набрало более 90 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 4,5 миллиона, при этом оно занимает второе место в разделе трендов видеосервиса. "Приглашаем журналиста Карлсона в Соборную мечеть Москвы. Мы тоже готовы дать интервью, а еще угостим татарскими пирогами. Он надолго это запомнит, хорошие будут воспоминания", - сказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман РФ Ильдар Аляутдинов. Имам-хатыб Исторической мечети российской столицы Рамиль Садеков отметил, что Путин ясно довел до мировой общественности российские взгляды, религиозные и исторические устои. "Мы открыты к диалогу с мировым сообществом", - сказал имам.Глава Духовного управления мусульман Красноярского края Гаяз Фаткуллин отметил, что именно Карлсон в прошлом году поблагодарил российского хоккеиста Ивана Проворова, который отказался выходить на лед в экипировке с символикой в поддержку ЛГБТ*. "Тогда Карлсон назвал нашего парня настоящим героем, отметив, что этим героем стал именно россиянин, а не канадцы, американцы, шведы или финны. Приглашаем Карлсона в Сибирь на охоту и рыбалку. Тут Путин тоже отдыхал, на коне по тайге ездил. Карлсона ждет такой же отдых", - сказал Фаткуллин.Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев пригласил Карлсона в гости в свой регион. "На конях американца покатаем, папаху ему подарим, в горы отвезем. Он нас точно не забудет – настолько у нас хорошо", - сказал Бердиев.* Движение признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926341282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, северный кавказ, такер карлсон, владимир путин, исмаил бердиев, интервью владимира путина такеру карлсону