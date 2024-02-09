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Российские мусульмане пригласили Карлсона отдохнуть в Сибири "как Путин" - РИА Новости, 09.02.2024
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Религия
 
17:04 09.02.2024 (обновлено: 17:18 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/karlson-1926465611.html
Российские мусульмане пригласили Карлсона отдохнуть в Сибири "как Путин"
Российские мусульмане пригласили Карлсона отдохнуть в Сибири "как Путин" - РИА Новости, 09.02.2024
Российские мусульмане пригласили Карлсона отдохнуть в Сибири "как Путин"
Представители мусульманских организаций РФ, опрошенные РИА Новости, заявили о готовности гостеприимно принять американского журналиста Такера Карлсона в разных... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T17:04
2024-02-09T17:18
общество
россия
северный кавказ
такер карлсон
владимир путин
исмаил бердиев
интервью владимира путина такеру карлсону
религия
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Представители мусульманских организаций РФ, опрошенные РИА Новости, заявили о готовности гостеприимно принять американского журналиста Такера Карлсона в разных регионах и подарить ему папаху, показать Соборную мечеть Москвы, отвезти в горы Северного Кавказа, а также устроить охоту в Сибири. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 12 часов в X оно набрало более 90 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 4,5 миллиона, при этом оно занимает второе место в разделе трендов видеосервиса. "Приглашаем журналиста Карлсона в Соборную мечеть Москвы. Мы тоже готовы дать интервью, а еще угостим татарскими пирогами. Он надолго это запомнит, хорошие будут воспоминания", - сказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман РФ Ильдар Аляутдинов. Имам-хатыб Исторической мечети российской столицы Рамиль Садеков отметил, что Путин ясно довел до мировой общественности российские взгляды, религиозные и исторические устои. "Мы открыты к диалогу с мировым сообществом", - сказал имам.Глава Духовного управления мусульман Красноярского края Гаяз Фаткуллин отметил, что именно Карлсон в прошлом году поблагодарил российского хоккеиста Ивана Проворова, который отказался выходить на лед в экипировке с символикой в поддержку ЛГБТ*. &quot;Тогда Карлсон назвал нашего парня настоящим героем, отметив, что этим героем стал именно россиянин, а не канадцы, американцы, шведы или финны. Приглашаем Карлсона в Сибирь на охоту и рыбалку. Тут Путин тоже отдыхал, на коне по тайге ездил. Карлсона ждет такой же отдых&quot;, - сказал Фаткуллин.Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев пригласил Карлсона в гости в свой регион. "На конях американца покатаем, папаху ему подарим, в горы отвезем. Он нас точно не забудет – настолько у нас хорошо", - сказал Бердиев.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926341282.html
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общество, россия, северный кавказ, такер карлсон, владимир путин, исмаил бердиев, интервью владимира путина такеру карлсону
Общество, Россия, Северный Кавказ, Такер Карлсон, Владимир Путин, Исмаил Бердиев, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Религия
Российские мусульмане пригласили Карлсона отдохнуть в Сибири "как Путин"

Российские мусульмане пообещали показать Карлсону горы и устроить охоту в Сибири

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
Американский журналист Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Американский журналист Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Представители мусульманских организаций РФ, опрошенные РИА Новости, заявили о готовности гостеприимно принять американского журналиста Такера Карлсона в разных регионах и подарить ему папаху, показать Соборную мечеть Москвы, отвезти в горы Северного Кавказа, а также устроить охоту в Сибири.
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 12 часов в X оно набрало более 90 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 4,5 миллиона, при этом оно занимает второе место в разделе трендов видеосервиса.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
Вчера, 04:28
"Приглашаем журналиста Карлсона в Соборную мечеть Москвы. Мы тоже готовы дать интервью, а еще угостим татарскими пирогами. Он надолго это запомнит, хорошие будут воспоминания", - сказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман РФ Ильдар Аляутдинов.
Имам-хатыб Исторической мечети российской столицы Рамиль Садеков отметил, что Путин ясно довел до мировой общественности российские взгляды, религиозные и исторические устои. "Мы открыты к диалогу с мировым сообществом", - сказал имам.
Глава Духовного управления мусульман Красноярского края Гаяз Фаткуллин отметил, что именно Карлсон в прошлом году поблагодарил российского хоккеиста Ивана Проворова, который отказался выходить на лед в экипировке с символикой в поддержку ЛГБТ*.
«

"Тогда Карлсон назвал нашего парня настоящим героем, отметив, что этим героем стал именно россиянин, а не канадцы, американцы, шведы или финны. Приглашаем Карлсона в Сибирь на охоту и рыбалку. Тут Путин тоже отдыхал, на коне по тайге ездил. Карлсона ждет такой же отдых", - сказал Фаткуллин.

Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев пригласил Карлсона в гости в свой регион. "На конях американца покатаем, папаху ему подарим, в горы отвезем. Он нас точно не забудет – настолько у нас хорошо", - сказал Бердиев.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Медведев похвалил Такера Карлсона за интервью с Путиным
Вчера, 07:52
 
РелигияОбществоРоссияСеверный КавказТакер КарлсонВладимир ПутинИсмаил БердиевИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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