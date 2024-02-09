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Путин указал США на непонимание единства русских и украинцев, заявил ВРНС - РИА Новости, 09.02.2024
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15:00 09.02.2024 (обновлено: 15:03 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926434482.html
Путин указал США на непонимание единства русских и украинцев, заявил ВРНС
Путин указал США на непонимание единства русских и украинцев, заявил ВРНС - РИА Новости, 09.02.2024
Путин указал США на непонимание единства русских и украинцев, заявил ВРНС
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону указал американцам на их полное непонимание ключевого фактора... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:00
2024-02-09T15:03
сша
украина
владимир путин
александр щипков
такер карлсон
русская православная церковь
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону указал американцам на их полное непонимание ключевого фактора взаимоотношений населяющего Россию и Украину народа, единство которого основано на каноническом православии, сказал РИА Новости ректор Российского православного университета святого Иоанна Богослова, заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Александр Щипков. Путин, сказал Щипков, повторил для американской аудитории тезисы своей программной статьи "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной за полгода до начала СВО. "Путин сказал, что именно благодаря тому, что у нас одна вера, разъединить нас не удастся. Он говорит англосаксам: вы не понимаете элементарных вещей - пытаетесь расколоть православие на Украине, но ничего не получится, потому что у вас и у нас – противоположные характеры религиозности", - сказал Щипков РИА Новости, комментируя интервью. Он пояснил, что США – "протестантская империя", а протестантизм постоянно делится на всевозможные течения и деноминации, "для них это естественно, потому что у них нет единого цементирующего богословского основания". "Православие, напротив, зиждется на незыблемых канонических и догматических фундаментах и на мистическом ощущении благодати Божией, которая передается Церкви сквозь епископские хиротонии. Протестантские геополитики думают, что создавая параллельные церковные организации, они ослабляют православие на Украине. Напротив – они его усиливают и укрепляют, потому что народ, опираясь на многовековое чувство правды в апостольской преемственности своего епископата, воспринимает новые структуры как безблагодатные. Политические технологии, которые работают на протестантских территориях, совсем не работают на территориях православных. Это и пытается им объяснить наш президент", – сказал Щипков. Такер Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за девять часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. Президент завершил интервью словами о том, что украинские власти "растаскивают" Русскую православную церковь, потому что она объединяет не территорию, а душу, и никому не удастся ее разделить.
https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
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сша, украина, владимир путин, александр щипков, такер карлсон, русская православная церковь, в мире
США, Украина, Владимир Путин, Александр Щипков, Такер Карлсон, Русская православная церковь, В мире
Путин указал США на непонимание единства русских и украинцев, заявил ВРНС

Замглавы ВРНС: Путин указал США на непонимание единства русских и украинцев

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТрансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону указал американцам на их полное непонимание ключевого фактора взаимоотношений населяющего Россию и Украину народа, единство которого основано на каноническом православии, сказал РИА Новости ректор Российского православного университета святого Иоанна Богослова, заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Александр Щипков.
Путин, сказал Щипков, повторил для американской аудитории тезисы своей программной статьи "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной за полгода до начала СВО.
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"Путин сказал, что именно благодаря тому, что у нас одна вера, разъединить нас не удастся. Он говорит англосаксам: вы не понимаете элементарных вещей - пытаетесь расколоть православие на Украине, но ничего не получится, потому что у вас и у нас – противоположные характеры религиозности", - сказал Щипков РИА Новости, комментируя интервью.
Он пояснил, что США – "протестантская империя", а протестантизм постоянно делится на всевозможные течения и деноминации, "для них это естественно, потому что у них нет единого цементирующего богословского основания".
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"Православие, напротив, зиждется на незыблемых канонических и догматических фундаментах и на мистическом ощущении благодати Божией, которая передается Церкви сквозь епископские хиротонии. Протестантские геополитики думают, что создавая параллельные церковные организации, они ослабляют православие на Украине. Напротив – они его усиливают и укрепляют, потому что народ, опираясь на многовековое чувство правды в апостольской преемственности своего епископата, воспринимает новые структуры как безблагодатные. Политические технологии, которые работают на протестантских территориях, совсем не работают на территориях православных. Это и пытается им объяснить наш президент", – сказал Щипков.
Такер Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за девять часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. Президент завершил интервью словами о том, что украинские власти "растаскивают" Русскую православную церковь, потому что она объединяет не территорию, а душу, и никому не удастся ее разделить.
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СШАУкраинаВладимир ПутинАлександр ЩипковТакер КарлсонРусская православная церковьВ мире
 
 
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