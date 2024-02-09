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СБУ завела дело против священника УПЦ за акцию возле Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 09.02.2024
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Религия
 
14:50 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/delo-1926430274.html
СБУ завела дело против священника УПЦ за акцию возле Киево-Печерской лавры
СБУ завела дело против священника УПЦ за акцию возле Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 09.02.2024
СБУ завела дело против священника УПЦ за акцию возле Киево-Печерской лавры
СБУ сообщила, что предъявила обвинение священнослужителю канонической Украинской православной церкви, выступавшему в защиту УПЦ во время протестов возле... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:50
2024-02-09T14:50
религия
россия
украина
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. СБУ сообщила, что предъявила обвинение священнослужителю канонической Украинской православной церкви, выступавшему в защиту УПЦ во время протестов возле Киево-Печерской лавры. Адвокат монастыря Никита Чекман ранее в пятницу сообщил, что СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру. Агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах уточняло, что сотрудники спецслужбы пришли к священнослужителю, который якобы связан с акциями протеста во время "возвращения имущества лавры государству". Позднее Чекман сообщил, что им оказался архидиакон Павел (Музычук), его увезли на допрос. "СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ, организовывавшем (акции) в Киево-Печерской лавре", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным следствия, он принимал участие в акциях в поддержку УПЦ во время протестов возле Киевской лавры весной 2023 года. СБУ имени подозреваемого не называет, однако, по данным Союза православных журналистов, речь идет об архидиаконе Павле (Музычуке). Ему предъявлено обвинение по статье "оправдание, признание правомерными действия РФ против Украины". Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240126/zakhvaty-1923579931.html
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россия, украина, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь
Религия, Россия, Украина, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь
СБУ завела дело против священника УПЦ за акцию возле Киево-Печерской лавры

СБУ завела дело против священника УПЦ за акции у киевской лавры весной 2023 года

© Фото : СБУСотрудники СБУ на территории Киево-Печорской Лавры
Сотрудники СБУ на территории Киево-Печорской Лавры - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ на территории Киево-Печорской Лавры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. СБУ сообщила, что предъявила обвинение священнослужителю канонической Украинской православной церкви, выступавшему в защиту УПЦ во время протестов возле Киево-Печерской лавры.
Адвокат монастыря Никита Чекман ранее в пятницу сообщил, что СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру. Агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах уточняло, что сотрудники спецслужбы пришли к священнослужителю, который якобы связан с акциями протеста во время "возвращения имущества лавры государству". Позднее Чекман сообщил, что им оказался архидиакон Павел (Музычук), его увезли на допрос.
Свято-Георгиевский храм Украинской православной церкви - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Захваты храмов УПЦ на Украине происходят по плану США, заявил экс-премьер
26 января, 09:59
"СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ, организовывавшем (акции) в Киево-Печерской лавре", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
По данным следствия, он принимал участие в акциях в поддержку УПЦ во время протестов возле Киевской лавры весной 2023 года. СБУ имени подозреваемого не называет, однако, по данным Союза православных журналистов, речь идет об архидиаконе Павле (Музычуке). Ему предъявлено обвинение по статье "оправдание, признание правомерными действия РФ против Украины".
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Купола - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Раскольники ПЦУ избили прихожанина при захвате храма в Черновицкой области
Вчера, 12:18
 
РелигияРоссияУкраинаСлужба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковь
 
 
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