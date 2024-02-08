https://ria.ru/20240208/vybory-1926150876.html

В бюллетенях на президентских выборах будет четыре кандидата

В бюллетенях на президентских выборах будет четыре кандидата - РИА Новости, 08.02.2024

В бюллетенях на президентских выборах будет четыре кандидата

За пост президента России в марте будут бороться четыре кандидата, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T13:25

2024-02-08T13:25

2024-02-08T17:44

выборы президента россии — 2024

политика

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. За пост президента России в марте будут бороться четыре кандидата, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова."Сегодня у нас заканчивается определенный цикл, поскольку по итогу нашего сегодняшнего заседания у нас уже полная ясность о том, что в избирательном бюллетене будет четыре кандидата", — сказала глава комиссии.На заседании в четверг, 8 февраля, члены ЦИК отказали в регистрации Борису Надеждину, Сергею Малинковичу, Анатолию Баташеву и Раде Русских.Надеждин пообещал обжаловать решение в Верховном суде.Таким образом, ЦИК официально зарегистрировал в качестве кандидатов самовыдвиженца Владимира Путина и представителей парламентских партий Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова ("Новые люди") и Николая Харитонова (КПРФ).Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240207/vybory-1924317915.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика