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В бюллетенях на президентских выборах будет четыре кандидата - РИА Новости, 08.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:25 08.02.2024 (обновлено: 17:44 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/vybory-1926150876.html
В бюллетенях на президентских выборах будет четыре кандидата
В бюллетенях на президентских выборах будет четыре кандидата - РИА Новости, 08.02.2024
В бюллетенях на президентских выборах будет четыре кандидата
За пост президента России в марте будут бороться четыре кандидата, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:25
2024-02-08T17:44
выборы президента россии — 2024
политика
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. За пост президента России в марте будут бороться четыре кандидата, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова."Сегодня у нас заканчивается определенный цикл, поскольку по итогу нашего сегодняшнего заседания у нас уже полная ясность о том, что в избирательном бюллетене будет четыре кандидата", — сказала глава комиссии.На заседании в четверг, 8 февраля, члены ЦИК отказали в регистрации Борису Надеждину, Сергею Малинковичу, Анатолию Баташеву и Раде Русских.Надеждин пообещал обжаловать решение в Верховном суде.Таким образом, ЦИК официально зарегистрировал в качестве кандидатов самовыдвиженца Владимира Путина и представителей парламентских партий Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова ("Новые люди") и Николая Харитонова (КПРФ).Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика
Выборы президента России — 2024, Политика
В бюллетенях на президентских выборах будет четыре кандидата

Памфилова: в бюллетенях на президентских выборах будет четыре кандидата

© РИА Новости / Евгений БиятовЗаседание ЦИК РФ
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Заседание ЦИК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. За пост президента России в марте будут бороться четыре кандидата, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Сегодня у нас заканчивается определенный цикл, поскольку по итогу нашего сегодняшнего заседания у нас уже полная ясность о том, что в избирательном бюллетене будет четыре кандидата", — сказала глава комиссии.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
7 февраля, 15:22
На заседании в четверг, 8 февраля, члены ЦИК отказали в регистрации Борису Надеждину, Сергею Малинковичу, Анатолию Баташеву и Раде Русских.
Надеждин пообещал обжаловать решение в Верховном суде.
Таким образом, ЦИК официально зарегистрировал в качестве кандидатов самовыдвиженца Владимира Путина и представителей парламентских партий Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова ("Новые люди") и Николая Харитонова (КПРФ).
Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
 
Выборы президента России — 2024Политика
 
 
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