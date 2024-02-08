Рейтинг@Mail.ru
Путин и Си Цзиньпин выразили обоюдное неприятие курса США - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/ssha-1926185018.html
Путин и Си Цзиньпин выразили обоюдное неприятие курса США
Путин и Си Цзиньпин выразили обоюдное неприятие курса США - РИА Новости, 08.02.2024
Путин и Си Цзиньпин выразили обоюдное неприятие курса США
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выразили обоюдное неприятие курса США, направленного на вмешательство во внутренние дела других... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:05
2024-02-08T15:05
юрий ушаков
сша
россия
китай
си цзиньпин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917248700_0:86:3344:1966_1920x0_80_0_0_4f135bfc9b23854e5cffa6942fbb8381.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выразили обоюдное неприятие курса США, направленного на вмешательство во внутренние дела других стран, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. В беседе с журналистами Ушаков рассказал, что в ходе разговора лидеров большое внимание уделялось российско-китайскому сотрудничеству в ООН, ШОС, БРИКС и других многосторонних площадках. "Си Цзиньпин заявил о поддержке приоритетов российского председательства в БРИКС в текущем году и подтвердил готовность к конструктивному взаимодействию с Россией в расширенном составе объединения", - сказал Ушаков. "Выражено обоюдное неприятие курса США, направленного на вмешательство во внутренние дела других государств. Политическое и военное давление со стороны США тоже наши страны не принимают и не приемлют. И главное, что лидеры двух стран понимают, что США практически осуществляют политику двойного сдерживания как России, так и Китая. Об этом лидеры разговаривали и подчеркнули этот момент", - добавил он.
https://ria.ru/20240208/intervyu-1926060760.html
сша
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917248700_520:0:3252:2048_1920x0_80_0_0_ee462993e89906c8bab038b28771c1b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юрий ушаков, сша, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин
Юрий Ушаков, США, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Путин и Си Цзиньпин выразили обоюдное неприятие курса США

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин выразили неприятие курса США и их давлению

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выразили обоюдное неприятие курса США, направленного на вмешательство во внутренние дела других стран, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В беседе с журналистами Ушаков рассказал, что в ходе разговора лидеров большое внимание уделялось российско-китайскому сотрудничеству в ООН, ШОС, БРИКС и других многосторонних площадках.
"Си Цзиньпин заявил о поддержке приоритетов российского председательства в БРИКС в текущем году и подтвердил готовность к конструктивному взаимодействию с Россией в расширенном составе объединения", - сказал Ушаков.
"Выражено обоюдное неприятие курса США, направленного на вмешательство во внутренние дела других государств. Политическое и военное давление со стороны США тоже наши страны не принимают и не приемлют. И главное, что лидеры двух стран понимают, что США практически осуществляют политику двойного сдерживания как России, так и Китая. Об этом лидеры разговаривали и подчеркнули этот момент", - добавил он.
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Путин знает. В США испугались выхода интервью Карлсону
Вчера, 04:40
 
Юрий УшаковСШАРоссияКитайСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала