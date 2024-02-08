https://ria.ru/20240208/ssha-1926185018.html

Путин и Си Цзиньпин выразили обоюдное неприятие курса США

Путин и Си Цзиньпин выразили обоюдное неприятие курса США - РИА Новости, 08.02.2024

Путин и Си Цзиньпин выразили обоюдное неприятие курса США

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выразили обоюдное неприятие курса США, направленного на вмешательство во внутренние дела других... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:05

2024-02-08T15:05

2024-02-08T15:05

юрий ушаков

сша

россия

китай

си цзиньпин

владимир путин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выразили обоюдное неприятие курса США, направленного на вмешательство во внутренние дела других стран, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. В беседе с журналистами Ушаков рассказал, что в ходе разговора лидеров большое внимание уделялось российско-китайскому сотрудничеству в ООН, ШОС, БРИКС и других многосторонних площадках. "Си Цзиньпин заявил о поддержке приоритетов российского председательства в БРИКС в текущем году и подтвердил готовность к конструктивному взаимодействию с Россией в расширенном составе объединения", - сказал Ушаков. "Выражено обоюдное неприятие курса США, направленного на вмешательство во внутренние дела других государств. Политическое и военное давление со стороны США тоже наши страны не принимают и не приемлют. И главное, что лидеры двух стран понимают, что США практически осуществляют политику двойного сдерживания как России, так и Китая. Об этом лидеры разговаривали и подчеркнули этот момент", - добавил он.

https://ria.ru/20240208/intervyu-1926060760.html

сша

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

юрий ушаков, сша, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин