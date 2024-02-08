https://ria.ru/20240208/risunki-1926227686.html

Ученые изучат рисунки саамских детей, сделанные сто лет назад и в наши дни

Ученые изучат рисунки саамских детей, сделанные сто лет назад и в наши дни - РИА Новости, 08.02.2024

Ученые изучат рисунки саамских детей, сделанные сто лет назад и в наши дни

Учёные Российской академии наук и мурманского областного краеведческого музея сравнят рисунки детей саамского села Ловозеро, живших 100 лет назад, и современных РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T17:28

2024-02-08T17:28

2024-02-08T17:28

наука

ловозеро

мурманск

мурманская область

российская академия наук

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МУРМАНСК, 8 фев – РИА Новости. Учёные Российской академии наук и мурманского областного краеведческого музея сравнят рисунки детей саамского села Ловозеро, живших 100 лет назад, и современных детей для того, чтобы сделать выводы об изменениях в традиционном укладе жизни и хозяйственной деятельности, сообщили в министерстве культуры Мурманской области. "Рисунки маленьких жителей Ловозера сто лет назад и современных детей будут сравниваться учёными РАН и Мурманского областного краеведческого музея. Исследования проводятся в рамках экспедиции РАН "Чистая Арктика – Восток – 77", - говорится в сообщении. Как отметили в министерстве, учёные под руководством участника экспедиции, сотрудника Мурманского областного краеведческого музея Константина Коткина обнаружили в архивах несколько десятков рисунков саамских детей, живших в Ловозере более века назад. "Дети по заданию учителя рисовали своё окружение в процессе традиционной хозяйственной деятельности, и мы планируем погрузить современных ловозерских ребят в выполнение рисунков в аналогичной манере и тематике", – рассказал исследователь, слова которого приводятся в сообщении. Учёные не только планируют сравнить рисунки и комментарии к рисункам прапрадедов и их праправнуков, но и провести интервьюирование саамов в рамках комплексного исследования, которое проводится участниками экспедиции "Чистая Арктика – Восток – 77" на территории проживания 19 народов Севера от Мурманска до Уэлена. Задачей экспедиции является сбор данных о современном состоянии сообществ коренных малочисленных народов, изменениях в их традиционной деятельности, сохранности языка и культурного наследия. В частности, по итогам исследований будет создан ряд научных статей, проливающих свет на развитие современных сообществ кольских саамов. Кроме того, после завершения экспедиции планируется провести выставки рисунков маленьких саамов в Мурманске, Москве и Санкт-Петербурге. Экспедиция "Чистая Арктика – Восток – 77" стартовала из Мурманска 15 августа 2023 года и проводит научные исследования по всей Арктике в рамках госзаданий или грантов ряда институтов Российской академии наук. Эта экспедиция выполняет задачи по разведке маршрутов и проведению установочных исследований для цикла экспедиций РАН в 2024-2030 годах. Участники экспедиции проводят испытания российской техники, средств связи, экипировки и материалов-утеплителей в рамках программ импортозамещения для Арктической зоны РФ. Публикации по итогам экспедиции должны стать базой для новой волны научного освоения российской Арктики и демонстрации исследовательскому сообществу новых методик и технологий проведения континентальных научных экспедиций.

https://ria.ru/20240208/antarktida-1926211534.html

https://ria.ru/20231102/izobrazheniya-1906964370.html

ловозеро

мурманск

мурманская область

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ловозеро, мурманск, мурманская область, российская академия наук