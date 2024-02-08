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Ушаков рассказал о позициях России и КНР по развитию проектов в энергетике - РИА Новости, 08.02.2024
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15:08 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/proekty-1926185461.html
Ушаков рассказал о позициях России и КНР по развитию проектов в энергетике
Ушаков рассказал о позициях России и КНР по развитию проектов в энергетике - РИА Новости, 08.02.2024
Ушаков рассказал о позициях России и КНР по развитию проектов в энергетике
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин подтвердили готовность к продвижению совместных проектов в энергетике, несмотря на санкции, сообщил... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:08
2024-02-08T15:08
россия
китай
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин подтвердили готовность к продвижению совместных проектов в энергетике, несмотря на санкции, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Лидеры стран провели в четверг телефонный разговор. "Большое внимание в ходе беседы уделено вопросам сотрудничества в сфере энергетики, которое является по сути локомотивом нашего практического взаимодействия. В прошлом году поставки в Китай российского энергосырья побили все рекорды - по нефти и углю, трубопроводному и сжиженному природному газу... Обсуждался ход реализации крупных российско-китайских совместных проектов в сфере энергетики", - сказал Ушаков. "Подтверждена готовность к дальнейшей работе по их продвижению, несмотря на попытки западных стран оказать давление путем введения односторонних нелигитимных санкций", - добавил он.
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россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Ушаков рассказал о позициях России и КНР по развитию проектов в энергетике

Ушаков: России и КНР готовы продвигать проекты в энергетике, несмотря на санкции

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков . Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин подтвердили готовность к продвижению совместных проектов в энергетике, несмотря на санкции, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Лидеры стран провели в четверг телефонный разговор.
«
"Большое внимание в ходе беседы уделено вопросам сотрудничества в сфере энергетики, которое является по сути локомотивом нашего практического взаимодействия. В прошлом году поставки в Китай российского энергосырья побили все рекорды - по нефти и углю, трубопроводному и сжиженному природному газу... Обсуждался ход реализации крупных российско-китайских совместных проектов в сфере энергетики", - сказал Ушаков.
«
"Подтверждена готовность к дальнейшей работе по их продвижению, несмотря на попытки западных стран оказать давление путем введения односторонних нелигитимных санкций", - добавил он.
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