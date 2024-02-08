https://ria.ru/20240208/proekty-1926185461.html

Ушаков рассказал о позициях России и КНР по развитию проектов в энергетике

Ушаков рассказал о позициях России и КНР по развитию проектов в энергетике - РИА Новости, 08.02.2024

Ушаков рассказал о позициях России и КНР по развитию проектов в энергетике

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин подтвердили готовность к продвижению совместных проектов в энергетике, несмотря на санкции, сообщил... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:08

2024-02-08T15:08

2024-02-08T15:08

россия

китай

юрий ушаков

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин подтвердили готовность к продвижению совместных проектов в энергетике, несмотря на санкции, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Лидеры стран провели в четверг телефонный разговор. "Большое внимание в ходе беседы уделено вопросам сотрудничества в сфере энергетики, которое является по сути локомотивом нашего практического взаимодействия. В прошлом году поставки в Китай российского энергосырья побили все рекорды - по нефти и углю, трубопроводному и сжиженному природному газу... Обсуждался ход реализации крупных российско-китайских совместных проектов в сфере энергетики", - сказал Ушаков. "Подтверждена готовность к дальнейшей работе по их продвижению, несмотря на попытки западных стран оказать давление путем введения односторонних нелигитимных санкций", - добавил он.

https://ria.ru/20240208/ssha-1926185018.html

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китай

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россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин