https://ria.ru/20240208/pomosch-1926198181.html

Костромская область направила в зону СВО новую партию техники

Костромская область направила в зону СВО новую партию техники - РИА Новости, 08.02.2024

Костромская область направила в зону СВО новую партию техники

Костромская область при поддержке фонда "Гордимся тобой" направила в зону специальной военной операции новую партию техники - десять пикапов УАЗ, четыре... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:49

2024-02-08T15:49

2024-02-08T16:02

костромская область

сергей ситников

николай журавлев

андрей турчак

ульяновский автомобильный завод (уаз)

единая россия

совет федерации рф

костромская область

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КОСТРОМА, 8 фев – РИА Новости. Костромская область при поддержке фонда "Гордимся тобой" направила в зону специальной военной операции новую партию техники - десять пикапов УАЗ, четыре квадроцикла и четыре автомобильных прицепа, сообщает администрация региона. В четверг губернатор Костромской области Сергей Ситников, зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев и секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак передали военнослужащим ключи от очередной партии машин и квадроциклов. В ближайшее время они будут направлены в 331-й гвардейский парашютно-десантный ударный Костромской полк. "Техника, а именно десять пикапов УАЗ, четыре квадроцикла и четыре автомобильных прицепа, приобретена при поддержке фонда "Гордимся тобой", одного из самых активных участников благотворительной деятельности", - говорится в сообщении. Вопрос закупки и поставки машин проработан с бойцами и командованием полка. По словам военнослужащих, легкая и маневренная техника незаменима при выполнении боевых задач. В том числе квадроциклы и прицепы необходимы для оперативной эвакуации раненых бойцов до медчасти. Сообщается, что в Костромской области администрация региона в тесном взаимодействии с благотворителями организует системную работу по обеспечению костромских полков дополнительной техникой для выполнения боевых задач. В частности, бойцам уже переданы 59 автомобилей УАЗ, 50 квадроциклов, две машины скорой медпомощи и четыре мини-экскаватора, свыше 29 тысяч единиц комплектов тёплой одежды и обуви, более 700 специальных бездымных печей "Шмель". Также на передовую направлялись антидроновые ружья, тепловизионные камеры, квадрокоптеры, радиостанции, прицелы ночного видения, запчасти и шины для военных авто, оргтехника, дизель-генераторы, спальные мешки.

https://ria.ru/20240207/pomosch-1925945560.html

https://ria.ru/20240207/svo-1925898556.html

костромская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

костромская область, сергей ситников, николай журавлев, андрей турчак, ульяновский автомобильный завод (уаз), единая россия, совет федерации рф