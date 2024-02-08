https://ria.ru/20240208/pomosch-1926198181.html
Костромская область направила в зону СВО новую партию техники
Костромская область направила в зону СВО новую партию техники - РИА Новости, 08.02.2024
Костромская область направила в зону СВО новую партию техники
Костромская область при поддержке фонда "Гордимся тобой" направила в зону специальной военной операции новую партию техники - десять пикапов УАЗ, четыре... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:49
2024-02-08T15:49
2024-02-08T16:02
костромская область
сергей ситников
николай журавлев
андрей турчак
ульяновский автомобильный завод (уаз)
единая россия
совет федерации рф
костромская область
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КОСТРОМА, 8 фев – РИА Новости. Костромская область при поддержке фонда "Гордимся тобой" направила в зону специальной военной операции новую партию техники - десять пикапов УАЗ, четыре квадроцикла и четыре автомобильных прицепа, сообщает администрация региона. В четверг губернатор Костромской области Сергей Ситников, зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев и секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак передали военнослужащим ключи от очередной партии машин и квадроциклов. В ближайшее время они будут направлены в 331-й гвардейский парашютно-десантный ударный Костромской полк. "Техника, а именно десять пикапов УАЗ, четыре квадроцикла и четыре автомобильных прицепа, приобретена при поддержке фонда "Гордимся тобой", одного из самых активных участников благотворительной деятельности", - говорится в сообщении. Вопрос закупки и поставки машин проработан с бойцами и командованием полка. По словам военнослужащих, легкая и маневренная техника незаменима при выполнении боевых задач. В том числе квадроциклы и прицепы необходимы для оперативной эвакуации раненых бойцов до медчасти. Сообщается, что в Костромской области администрация региона в тесном взаимодействии с благотворителями организует системную работу по обеспечению костромских полков дополнительной техникой для выполнения боевых задач. В частности, бойцам уже переданы 59 автомобилей УАЗ, 50 квадроциклов, две машины скорой медпомощи и четыре мини-экскаватора, свыше 29 тысяч единиц комплектов тёплой одежды и обуви, более 700 специальных бездымных печей "Шмель". Также на передовую направлялись антидроновые ружья, тепловизионные камеры, квадрокоптеры, радиостанции, прицелы ночного видения, запчасти и шины для военных авто, оргтехника, дизель-генераторы, спальные мешки.
https://ria.ru/20240207/pomosch-1925945560.html
https://ria.ru/20240207/svo-1925898556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
костромская область, сергей ситников, николай журавлев, андрей турчак, ульяновский автомобильный завод (уаз), единая россия, совет федерации рф
Костромская область, Сергей Ситников, Николай Журавлев, Андрей Турчак, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Единая Россия, Совет Федерации РФ, Костромская область
Костромская область направила в зону СВО новую партию техники
Костромская область направила в зону СВО десять пикапов УАЗ и четыре квадроцикла
КОСТРОМА, 8 фев – РИА Новости.
Костромская область при поддержке фонда "Гордимся тобой" направила в зону специальной военной операции новую партию техники - десять пикапов УАЗ, четыре квадроцикла и четыре автомобильных прицепа, сообщает администрация региона
.
В четверг губернатор Костромской области Сергей Ситников
, зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев
и секретарь генсовета партии "Единая Россия
" Андрей Турчак
передали военнослужащим ключи от очередной партии машин и квадроциклов. В ближайшее время они будут направлены в 331-й гвардейский парашютно-десантный ударный Костромской полк.
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"Техника, а именно десять пикапов УАЗ, четыре квадроцикла и четыре автомобильных прицепа, приобретена при поддержке фонда "Гордимся тобой", одного из самых активных участников благотворительной деятельности", - говорится в сообщении.
Вопрос закупки и поставки машин проработан с бойцами и командованием полка. По словам военнослужащих, легкая и маневренная техника незаменима при выполнении боевых задач. В том числе квадроциклы и прицепы необходимы для оперативной эвакуации раненых бойцов до медчасти.
Сообщается, что в Костромской области администрация региона в тесном взаимодействии с благотворителями организует системную работу по обеспечению костромских полков дополнительной техникой для выполнения боевых задач. В частности, бойцам уже переданы 59 автомобилей УАЗ, 50 квадроциклов, две машины скорой медпомощи и четыре мини-экскаватора, свыше 29 тысяч единиц комплектов тёплой одежды и обуви, более 700 специальных бездымных печей "Шмель". Также на передовую направлялись антидроновые ружья, тепловизионные камеры, квадрокоптеры, радиостанции, прицелы ночного видения, запчасти и шины для военных авто, оргтехника, дизель-генераторы, спальные мешки.
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