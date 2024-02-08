https://ria.ru/20240208/aganin-1926150428.html

Айдар Аганин: дипприсутствие России на востоке Ливии в интересах ливийцев

Айдар Аганин: дипприсутствие России на востоке Ливии в интересах ливийцев - РИА Новости, 08.02.2024

Айдар Аганин: дипприсутствие России на востоке Ливии в интересах ливийцев

Базирующееся в Триполи Правительство национального единства пока не готово признавать, что дипломатическое присутствие России на востоке Ливии отвечает... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:00

2024-02-08T15:00

2024-02-08T17:10

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россия

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айдар аганин (посол россии в ливии )

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Базирующееся в Триполи Правительство национального единства пока не готово признавать, что дипломатическое присутствие России на востоке Ливии отвечает интересам всего ливийского народа, и планируемое открытие генконсульства РФ в Бенгази пока откладывается. Однако, по словам посла России в Ливии Айдара Аганина, давшего интервью РИА Новости по случаю празднования Дня дипломатического работника, российская дипмиссия продолжит убеждать власти в Триполи в необходимости открытия генконсульства в Бенгази и рассчитывает на положительный ответ.— Уважаемый господин посол, 10 февраля российские дипломаты отмечают свой профессиональный праздник. Примите искренние поздравления с Днем дипломата, а также, пользуясь случаем, с возвращением посольства России в Ливию.— Добрый день! Благодарю вас за поздравления! Действительно, дата праздника связана с первым упоминанием российского внешнеполитического ведомства. В 1549 году был образован Посольский приказ — ведомство, главной задачей которого стала реализация внешнеполитических задач государства. Официально же в праздничном календаре 10 февраля появилось в 2002 году. Тогда отмечали 200-летие министерства иностранных дел нашей страны, которое в 1802 году наряду с несколькими другими министерствами учредил император Александр I.Профессиональный праздник в этом году для всего коллектива посольства особенный. Дипмиссия начала свое возвращение в Ливию в сентябре 2022 года после восьмилетнего перерыва. В августе прошлого года работа в Триполи была полностью возобновлена. Мы завершили интересный и непростой этап, который начался в августе 2014 года вследствие резкого обострения военно-политической обстановки в стране и эвакуации посольства.— Айдар Рашидович, как проходят дипломатические будни? Насколько интенсивное взаимодействие с Ливией на современном этапе? Есть ли интерес ливийцев к развитию двусторонних отношений?— Должен сказать, что пауза в дипломатическом присутствии, безусловно, сказалась на характере нашего общения с принимающей стороной, как мы называем это на дипломатическом языке. Конечно, режим онлайн, к которому мы привыкли с 2019 года, с одной стороны, сделал это общение более доступным, но с другой стороны, дипломатия в традиционном понимании — это, как говорится, очная наука. Встречи, выступления, беседы, визиты вежливости и другие виды делового и протокольного взаимодействия не должны проходить в режиме видеоконференций. И в этой связи, скажу вам, нами прилагаются весьма серьезные усилия по выводу двустороннего диалога на прежний уровень.Тем не менее общение динамичное. Считаю, что мы не даем скучать нашим уважаемым собеседникам в органах исполнительный власти Правительства национального единства, Президентском совете, Высшем государственном совете. Я неоднократно встречался с премьер-министром Абдельхамидом Дбейбой и членами его кабинета. Сопровождал председателя Президентского совета (ПС) Мухаммеда Менфи во время его поездки в Санкт-Петербург, а главу Высшего государственного совета Мухаммеда Такалу – в Москву. Регулярно общаемся с миссией ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) и лично со спецпредставителем генсекретаря ООН Абдулаем Батили и его офисом по тематике ведущегося в стране политического процесса. Налажены связи с целым рядом общественно-политических организаций, ливийскими политическими партиями и родоплеменными структурами всех трех исторических регионов.Интерес не только есть, он очень высокий. Посудите сами. В прошлом году второй саммит Россия-Африка (состоялся в Санкт-Петербурге 27-28 июля 2023 года) посетил глава ПС Мухаммед Менфи, который "на полях" мероприятия встретился с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Их диалог не только придал мощный импульс активизации наших двусторонних контактов, но и стал отправной точкой в вопросе возобновления работы двусторонней межправительственной комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.Нашу страну в прошлом году посетили советник по национальной безопасности Ибрагим Бушнаф (в мае и ноябре), министр молодежи ПНЕ Фатхалла Зунни (Молодежный форум в Казани в августе), министр культуры и развития знаний ПНЕ Мабрука Туги Усман (IX Международный культурный форум в Санкт-Петербурге в ноябре), делегация ВГС во главе с Мухаммедом Такалой по приглашению председателя Совета Федерации России Валентины Ивановны Матвиенко (Москва, ноябрь). Кстати, по итогам последнего в верхних палатах парламентов наших стран сформированы так называемые группы дружбы. И это только, что называется, вершина айсберга. Диалог развивается, ежедневно наполняясь более глубоким содержанием.— Господин посол, а как обстоят дела в общении с востоком Ливии? Посольство же, как я понимаю, аккредитовано на всей территории государства, вне зависимости от его внутреннего разделения?— Да, безусловно очень важный вопрос. Посольство в Ливии, которая, к всеобщему сожалению, является разделенной как минимум на две части страной, также общается и с ее востоком. Это пока не является простым мероприятием. Власти в Триполи на сегодняшний день не готовы признавать, что российское дипломатическое присутствие на востоке отвечает интересам всего ливийского народа. Открытие генерального консульства в Бенгази пока по причинам, которые нам до конца не озвучивают, откладывается. Однако мы не теряем оптимизма, прилагаем энергичные усилия для получения на это согласия. Продолжаем убеждать ливийских руководителей, что такая необходимость велика и рассчитываем на положительный ответ в скором будущем.Более того, печальные события прошлого сентября на северо-востоке Ливии говорят в поддержку нашей логики. Российская Федерация приняла активнейшее участие в устранении последствий циклона "Даниель", вызвавшего мощный ливень, обрушившийся в ночь с 10 на 11 сентября на целый ряд населенных пунктов на востоке страны, в частности город Дерну. На сегодняшний день уже семь бортов МЧС и Минобороны России доставили на восток гуманитарную и медицинскую помощь. Я лично был в лагере группировки МЧС в Дерне, а это 65 спасателей и 35 человек медперсонала. Консульское учреждение в городе Бенгази в значительной мере упростило бы модальности взаимодействия по этому важнейшему гуманитарному вопросу. Тем более, что гумподдержка пострадавшего населения продолжается.Не скрою, по итогам проделанной нами и российскими специалистами работы Мухаммед Менфи и Абдельхамид Дбейба высказали благодарность за данную акцию. Вместе с тем, хотелось бы надеяться, что понимание практической необходимости для нас официального учреждения на востоке страны также имеется. Общение с востоком и с югом так или иначе идет, и, если бы власти на западе помогли его упростить с логистической точки зрения, это было бы здорово.— Айдар Рашидович, было бы интересно узнать, в каких еще сферах, кроме политической и гуманитарной, которые действительно весьма насыщены, вы видите потенциал?— Сфер много. Торговля и экономика, например. Как я уже говорил, работаем над запуском процесса по возобновлению работы двусторонней межправкомиссии. Перспективы самые радужные. В нашем товарообороте продовольствие и сельхозсырье, минеральные и нефтепродукты. В период с июля 2022 года по июль 2023 года до 86% выросла доля закупок российской пшеницы. Ливийцы говорят нам о потребностях в молочной продукции, подсолнечном масле. Кстати, на прошедшей на днях в Триполи выставке "Фудэкспо" присутствовали представители России. Российские компании, которые, как вы знаете, работают в Ливии, в настоящее время заняты вопросами урегулирования форс-мажорных обстоятельств и полноценного возобновления деятельности в Ливии. Это энергетические компании "Газпром Интернешнл Б.В." и ПАО "Татнефть", а также представительство ОАО "Российские железные дороги".Еще одна сфера, которая представляет взаимный интерес — медицина: имеется в виду как поездки на лечение в Россию, так и выезды российских специалистов в ливийские медучреждения. Упомянутое мной ранее посещение министра культуры Мабруки Туги Усман Культурного форума в Санкт-Петербурге сильно стимулировало развитие взаимодействия по культурной линии. Обсуждается вопрос подписания меморандума о взаимопонимании в области культуры. Похожие документы имеются также по линии генеральных прокуратур, министерств здравоохранения, других ведомств.Из практических дел ожидаем в текущем году запуск работы консульского отдела. Это значительно упростит многие вопросы, в частности, выдачу российских виз ливийцам, которые в настоящее время получают их в Тунисе.— Скажите, поддерживаете ли вы контакты с российскими соотечественниками?— Конечно. Мы продолжаем взаимодействовать с организацией российских соотечественников в Ливии "Олива", которая составляет костяк русскоязычной общины. Несмотря на относительно немногочисленный состав, они очень активны. Проводят различные культурные мероприятия, организуют просветительские акции, направленные на популяризацию русской культуры и искусства. Недавно открыли школу русского языка.Посольство уже скоро — в марте — планирует провести выборы президента Российской Федерации на территории Ливии. Нами сформирована участковая избирательная комиссия, отработан формат организации голосования на территории избирательного участка в Триполи, а также выездной группы в городе Бенгази. В этом процессе полагаемся не только на содействие ливийских властей, но и наших граждан.— Господин посол, было бы интересно узнать о планах посольства на текущий год.— Многими планами я уже поделился, но и к этой насыщенной повестке есть, что добавить. Например, мы готовимся к празднованию 70-летия установления дипломатических отношений между странами в сентябре 2025 года. Работаем над увеличением квоты обучающихся в России ливийцев. Интерес к этому высокий и, соответственно, конкурс. Кроме того, в России в текущем году пройдут мероприятия, в которых хотели бы принять участие представители Ливии. Резюмирую: планов очень много. Будем прикладывать максимум усилий для их воплощения в жизнь.Пользуясь случаем, хотел бы поздравить наших коллег с профессиональным праздником, пожелать продолжить развивать традиции, которыми всегда славилась наша дипломатия: патриотизм, высокая профессиональная культура, глубокое понимание национальных интересов России. Благодарю вас за поздравления, интересные вопросы и возможность рассказать о работе вверенного мне посольства!

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Артем Смирнов

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