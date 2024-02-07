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В Госдуме допустили замедление доступа к YouTube - РИА Новости, 07.02.2024
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16:11 07.02.2024 (обновлено: 16:13 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/youtube-1925963224.html
В Госдуме допустили замедление доступа к YouTube
В Госдуме допустили замедление доступа к YouTube - РИА Новости, 07.02.2024
В Госдуме допустили замедление доступа к YouTube
Замедление доступа к YouTube, предусмотренное "законом о приземлении", может быть ответной мерой на блокировку региональных каналов ВГТРК, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:11
2024-02-07T16:13
общество
технологии
россия
санкт-петербург
ростов-на-дону
антон горелкин
владимир путин
youtube
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Замедление доступа к YouTube, предусмотренное "законом о приземлении", может быть ответной мерой на блокировку региональных каналов ВГТРК, заявил РИА Новости зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин. Как сообщил ранее телеканал RT, YouTube заблокировал около 40 региональных каналов ГТРК. В их числе аккаунты ГТРК Петербурга, Ростова-на-Дону, Белгорода, Читы, Мурманска, Пскова и Вологды. "Что касается ответных мер, это может быть замедление доступа к YouTube, предусмотренное "законом о приземлении", который платформа также демонстративно игнорирует", - сказал Горелкин. Он напомнил, что это уже "вторая или третья волна блокировки каналов региональных филиалов ВГТРК и часть последовательной политики YouTube по зачистке пророссийского контента". "Разумеется, никаких правил платформы эти каналы не нарушали. Американский хостинг закрывает глаза на прямые призывы к уничтожению России, способствует распространению противоправного и деструктивного контента, при этом находит мнимые нарушения в материалах региональных телекомпаний", - отметил Горелкин. По его словам, многие из них прогнозировали такой исход и дублировали контент на российских площадках, куда в итоге и будет перетекать их аудитория. В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий оборотные штрафы для иностранных IT-ресурсов за неисполнение норм закона "о приземлении", в частности, предусматривается штраф в размере до 1/10 общего размера суммы выручки за их работу в РФ без создания филиала или открытия официальных представительств в стране. С 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов, он касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей. Закон обязывает владельцев таких информресурсов для работы в РФ создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Такие обязанности распространяются и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.
https://ria.ru/20240207/tsenzura-1925958963.html
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общество, технологии, россия, санкт-петербург, ростов-на-дону, антон горелкин, владимир путин, youtube, госдума рф, вгтрк
Общество, Технологии, Россия, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Антон Горелкин, Владимир Путин, YouTube, Госдума РФ, ВГТРК
В Госдуме допустили замедление доступа к YouTube

Депутат: замедление доступа к YouTube может быть ответом на блокировку ВГТРК

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Замедление доступа к YouTube, предусмотренное "законом о приземлении", может быть ответной мерой на блокировку региональных каналов ВГТРК, заявил РИА Новости зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин.
Как сообщил ранее телеканал RT, YouTube заблокировал около 40 региональных каналов ГТРК. В их числе аккаунты ГТРК Петербурга, Ростова-на-Дону, Белгорода, Читы, Мурманска, Пскова и Вологды.
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"Что касается ответных мер, это может быть замедление доступа к YouTube, предусмотренное "законом о приземлении", который платформа также демонстративно игнорирует", - сказал Горелкин.
Он напомнил, что это уже "вторая или третья волна блокировки каналов региональных филиалов ВГТРК и часть последовательной политики YouTube по зачистке пророссийского контента".
«
"Разумеется, никаких правил платформы эти каналы не нарушали. Американский хостинг закрывает глаза на прямые призывы к уничтожению России, способствует распространению противоправного и деструктивного контента, при этом находит мнимые нарушения в материалах региональных телекомпаний", - отметил Горелкин.
По его словам, многие из них прогнозировали такой исход и дублировали контент на российских площадках, куда в итоге и будет перетекать их аудитория.
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В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий оборотные штрафы для иностранных IT-ресурсов за неисполнение норм закона "о приземлении", в частности, предусматривается штраф в размере до 1/10 общего размера суммы выручки за их работу в РФ без создания филиала или открытия официальных представительств в стране.
С 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов, он касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей. Закон обязывает владельцев таких информресурсов для работы в РФ создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Такие обязанности распространяются и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.
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ОбществоТехнологииРоссияСанкт-ПетербургРостов-на-ДонуАнтон ГорелкинВладимир ПутинYouTubeГосдума РФВГТРК
 
 
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