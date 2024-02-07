https://ria.ru/20240207/vsm-1925927989.html
Из Москвы планируют построить пять железнодорожных ВСМ
Из Москвы планируют построить пять железнодорожных ВСМ - РИА Новости, 07.02.2024
Из Москвы планируют построить пять железнодорожных ВСМ
Россия планирует построить пять высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ): из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Адлер, Рязань и Минск, сообщил министр... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:07
2024-02-07T14:07
2024-02-07T14:07
виталий савельев
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия планирует построить пять высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ): из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Адлер, Рязань и Минск, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Министр в среду выступал на правительственном часе в Совете Федерации. "Владимир Владимирович Путин принимает решение, к нему обратились два наших главных партнера - Сбербанк, Герман Оскарович Греф, и Сергей Семенович Собянин, мэр Москвы, о необходимости строительства высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Я хочу сказать, что мы сейчас в части Минтранса - я возглавляю эту рабочую группу по поручению Михаила Владимировича (Мишустина – ред.) - мы очень активно изучаем этот вопрос, потому что вопрос строительства капиталоемкий", - сказал Савельев. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но в целом обсуждается создание сети таких дорог в стране. "Президент Российской Федерации утвердил план развития высокоскоростного движения в нашей стране. И это пять проектов. Первый - это Москва - Санкт-Петербург, дальше у нас есть проект Москва - Казань, Москва - Адлер, у нас есть Москва - Минск и Москва - Рязань. Мы поэтапно будем двигаться с учетом опыта, который мы приобретем на проекте Москва - Санкт-Петербург", - перечислил министр. Гендиректор РЖД Олег Белозеров 17 августа 2023 на открытии движения по МЦД-3 попросил Путина поддержать строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Глава государства высказался за реализацию этого проекта, а также обозначил еще ряд направлений: от Москвы в Казань и уральские регионы, в Адлер и даже в Минск. Президент предложил подумать и о включении в эту систему Луганска и Донецка.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий савельев, москва, ржд
Виталий Савельев, Москва, РЖД
Из Москвы планируют построить пять железнодорожных ВСМ
Из Москвы планируют построить пять железнодорожных ВСМ, в том числе в Рязань
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия планирует построить пять высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ): из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Адлер, Рязань и Минск, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
Министр в среду выступал на правительственном часе в Совете Федерации
.
"Владимир Владимирович Путин принимает решение, к нему обратились два наших главных партнера - Сбербанк
, Герман Оскарович Греф, и Сергей Семенович Собянин, мэр Москвы, о необходимости строительства высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Я хочу сказать, что мы сейчас в части Минтранса - я возглавляю эту рабочую группу по поручению Михаила Владимировича (Мишустина – ред.) - мы очень активно изучаем этот вопрос, потому что вопрос строительства капиталоемкий", - сказал Савельев.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но в целом обсуждается создание сети таких дорог в стране.
Путин анонсировал строительство ВСМ до новых регионов
"Президент Российской Федерации утвердил план развития высокоскоростного движения в нашей стране. И это пять проектов. Первый - это Москва - Санкт-Петербург, дальше у нас есть проект Москва - Казань, Москва - Адлер, у нас есть Москва - Минск и Москва - Рязань. Мы поэтапно будем двигаться с учетом опыта, который мы приобретем на проекте Москва - Санкт-Петербург", - перечислил министр.
Гендиректор РЖД Олег Белозеров
17 августа 2023 на открытии движения по МЦД-3 попросил Путина поддержать строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Глава государства высказался за реализацию этого проекта, а также обозначил еще ряд направлений: от Москвы в Казань и уральские регионы, в Адлер и даже в Минск. Президент предложил подумать и о включении в эту систему Луганска
и Донецка
.