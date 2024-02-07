https://ria.ru/20240207/rpts-1925880953.html

В РПЦ рассказали, могут ли православные отмечать китайский Новый год

В РПЦ рассказали, могут ли православные отмечать китайский Новый год - РИА Новости, 07.02.2024

В РПЦ рассказали, могут ли православные отмечать китайский Новый год

В праздновании китайского Нового года нет религиозного измерения, которое могло бы смущать православных верующих, это культурное событие, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T11:24

2024-02-07T11:24

2024-02-07T11:24

религия

россия

китай

московская область (подмосковье)

московская патриархия

китайский новый год

религия

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. В праздновании китайского Нового года нет религиозного измерения, которое могло бы смущать православных верующих, это культурное событие, рассказал РИА Новости источник в Московской патриархии.В столице России китайский Новый год отметят с 9 по 18 февраля. В рамках фестиваля "Китайский Новый год в Москве" состоятся красочные шоу с участием творческих коллективов из Китая и России, ярмарки китайской еды и сувениров, тематические экскурсии, выставки и мастер-классы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы."Как представляется, празднование китайского Новый года реализуется в рамках перекстрестного года культуры (Россия - КНР - ред.). Церковь приветствует развитие культурных связей между Россией и Китаем. Мы не видим в праздновании китайского Нового года религиозного измерения, которое могло бы смущать православных верующих", - сказал источник.Ранее муфтий Духовного собрания мусульман Московской области Дауд Мухутдинов заявил, что с религиозной точки зрения в том, что в России отметят китайский Новый год, нет ничего предосудительного, так как Всевышний, согласно аяту Корана, создал людей разными народами для того, чтобы они познавали друг друга.

россия

китай

московская область (подмосковье)

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, китай, московская область (подмосковье), московская патриархия, китайский новый год, религия