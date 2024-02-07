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В РПЦ рассказали, могут ли православные отмечать китайский Новый год - РИА Новости, 07.02.2024
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Религия
 
11:24 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/rpts-1925880953.html
В РПЦ рассказали, могут ли православные отмечать китайский Новый год
В РПЦ рассказали, могут ли православные отмечать китайский Новый год - РИА Новости, 07.02.2024
В РПЦ рассказали, могут ли православные отмечать китайский Новый год
В праздновании китайского Нового года нет религиозного измерения, которое могло бы смущать православных верующих, это культурное событие, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:24
2024-02-07T11:24
религия
россия
китай
московская область (подмосковье)
московская патриархия
китайский новый год
религия
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. В праздновании китайского Нового года нет религиозного измерения, которое могло бы смущать православных верующих, это культурное событие, рассказал РИА Новости источник в Московской патриархии.В столице России китайский Новый год отметят с 9 по 18 февраля. В рамках фестиваля "Китайский Новый год в Москве" состоятся красочные шоу с участием творческих коллективов из Китая и России, ярмарки китайской еды и сувениров, тематические экскурсии, выставки и мастер-классы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы."Как представляется, празднование китайского Новый года реализуется в рамках перекстрестного года культуры (Россия - КНР - ред.). Церковь приветствует развитие культурных связей между Россией и Китаем. Мы не видим в праздновании китайского Нового года религиозного измерения, которое могло бы смущать православных верующих", - сказал источник.Ранее муфтий Духовного собрания мусульман Московской области Дауд Мухутдинов заявил, что с религиозной точки зрения в том, что в России отметят китайский Новый год, нет ничего предосудительного, так как Всевышний, согласно аяту Корана, создал людей разными народами для того, чтобы они познавали друг друга.
россия
китай
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россия, китай, московская область (подмосковье), московская патриархия, китайский новый год, религия
Религия, Россия, Китай, Московская область (Подмосковье), Московская Патриархия, Китайский Новый год, Религия
В РПЦ рассказали, могут ли православные отмечать китайский Новый год

Источник в РПЦ: в праздновании китайского Нового года нет религиозного измерения

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПразднование китайского Нового года на ВДНХ
Празднование китайского Нового года на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. В праздновании китайского Нового года нет религиозного измерения, которое могло бы смущать православных верующих, это культурное событие, рассказал РИА Новости источник в Московской патриархии.
В столице России китайский Новый год отметят с 9 по 18 февраля. В рамках фестиваля "Китайский Новый год в Москве" состоятся красочные шоу с участием творческих коллективов из Китая и России, ярмарки китайской еды и сувениров, тематические экскурсии, выставки и мастер-классы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Как представляется, празднование китайского Новый года реализуется в рамках перекстрестного года культуры (Россия - КНР - ред.). Церковь приветствует развитие культурных связей между Россией и Китаем. Мы не видим в праздновании китайского Нового года религиозного измерения, которое могло бы смущать православных верующих", - сказал источник.
Ранее муфтий Духовного собрания мусульман Московской области Дауд Мухутдинов заявил, что с религиозной точки зрения в том, что в России отметят китайский Новый год, нет ничего предосудительного, так как Всевышний, согласно аяту Корана, создал людей разными народами для того, чтобы они познавали друг друга.
 
РелигияРоссияКитайМосковская область (Подмосковье)Московская ПатриархияКитайский Новый годРелигия
 
 
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