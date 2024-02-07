https://ria.ru/20240207/psb-1925876037.html

Конкурс "Верим в настоящее" от ПСБ стартовал в рамках выставки "Россия"

Конкурс "Верим в настоящее" от ПСБ стартовал в рамках выставки "Россия" - РИА Новости, 07.02.2024

Конкурс "Верим в настоящее" от ПСБ стартовал в рамках выставки "Россия"

ПСБ запустил Всероссийский онлайн-конкурс для школьников и студентов "Верим в настоящее", посвященный истории и будущему российской инженерии, сообщает... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T11:06

2024-02-07T11:06

2024-02-07T11:06

псб (банк псб)

россия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ПСБ запустил Всероссийский онлайн-конкурс для школьников и студентов "Верим в настоящее", посвященный истории и будущему российской инженерии, сообщает пресс-служба банка. Участникам предлагается снять видеосюжеты о российских ученых и конструкторах, рассказать об изобретениях, которые повлияли на развитие страны, а также порассуждать о технологиях будущего. Формат видеоработы участники определяют сами – это может быть фильм, интервью, клип или другой визуальный контент. Поучаствовать в конкурсе могут команды из трех человек в возрастных категориях 10-14 лет, 15-17 лет, 18-21 год. Прием заявок продлится до 20 февраля, говорится в сообщении. В рамках конкурса пройдут мастер-классы от известных блогеров, режиссеров и специалистов в области видеографии, на которых участники конкурса смогут поучиться техническим тонкостям процесса съемки, попрактикуются в том, как презентовать себя в кадре, и проч. Все видеоработы будут опубликованы на официальном сайте конкурса для последующего открытого онлайн-голосования и отбора шорт-листа финалистов. На втором этапе за лучшие проекты проголосует экспертное жюри. Все участники победивших команд получат ценные призы – технику, которая позволит им и дальше развивать навыки видеографии. Награждение состоится 16 марта на площадке Международной выставки-форума "Россия", пояснили в пресс-службе. "Задача конкурса - поощрить интерес молодого поколения к истории российской науки и технической мысли, вдохновить молодежь примерами наших великих ученых и изобретателей и популяризировать историю российской инженерии в обществе. Через историю у подрастающего поколения формируется образ нового героя, актуальный в наше время бурного развития технологий, - образ инженера, ИТ-разработчика, технологического предпринимателя. Подобные просветительские проекты - это наш вклад в развитие кадрового потенциала отечественной промышленности и инноваций, где главную ценность представляют люди, человеческие ресурсы, талантливые инженеры и разработчики", - отметила старший вице-президент – директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, слова которой приводятся в сообщении. Она выразила уверенность, что, вдохновившись именами великих российских изобретателей, юные участники конкурса создадут фильмы и ролики, которые разбудят интерес к техническим профессиям у многих их сверстников.

https://ria.ru/20240202/psb-1925015651.html

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россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

псб (банк псб), россия