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Конкурс "Верим в настоящее" от ПСБ стартовал в рамках выставки "Россия" - РИА Новости, 07.02.2024
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11:06 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/psb-1925876037.html
Конкурс "Верим в настоящее" от ПСБ стартовал в рамках выставки "Россия"
Конкурс "Верим в настоящее" от ПСБ стартовал в рамках выставки "Россия" - РИА Новости, 07.02.2024
Конкурс "Верим в настоящее" от ПСБ стартовал в рамках выставки "Россия"
ПСБ запустил Всероссийский онлайн-конкурс для школьников и студентов "Верим в настоящее", посвященный истории и будущему российской инженерии, сообщает... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:06
2024-02-07T11:06
псб (банк псб)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ПСБ запустил Всероссийский онлайн-конкурс для школьников и студентов "Верим в настоящее", посвященный истории и будущему российской инженерии, сообщает пресс-служба банка. Участникам предлагается снять видеосюжеты о российских ученых и конструкторах, рассказать об изобретениях, которые повлияли на развитие страны, а также порассуждать о технологиях будущего. Формат видеоработы участники определяют сами – это может быть фильм, интервью, клип или другой визуальный контент. Поучаствовать в конкурсе могут команды из трех человек в возрастных категориях 10-14 лет, 15-17 лет, 18-21 год. Прием заявок продлится до 20 февраля, говорится в сообщении. В рамках конкурса пройдут мастер-классы от известных блогеров, режиссеров и специалистов в области видеографии, на которых участники конкурса смогут поучиться техническим тонкостям процесса съемки, попрактикуются в том, как презентовать себя в кадре, и проч. Все видеоработы будут опубликованы на официальном сайте конкурса для последующего открытого онлайн-голосования и отбора шорт-листа финалистов. На втором этапе за лучшие проекты проголосует экспертное жюри. Все участники победивших команд получат ценные призы – технику, которая позволит им и дальше развивать навыки видеографии. Награждение состоится 16 марта на площадке Международной выставки-форума "Россия", пояснили в пресс-службе. "Задача конкурса - поощрить интерес молодого поколения к истории российской науки и технической мысли, вдохновить молодежь примерами наших великих ученых и изобретателей и популяризировать историю российской инженерии в обществе. Через историю у подрастающего поколения формируется образ нового героя, актуальный в наше время бурного развития технологий, - образ инженера, ИТ-разработчика, технологического предпринимателя. Подобные просветительские проекты - это наш вклад в развитие кадрового потенциала отечественной промышленности и инноваций, где главную ценность представляют люди, человеческие ресурсы, талантливые инженеры и разработчики", - отметила старший вице-президент – директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, слова которой приводятся в сообщении. Она выразила уверенность, что, вдохновившись именами великих российских изобретателей, юные участники конкурса создадут фильмы и ролики, которые разбудят интерес к техническим профессиям у многих их сверстников.
https://ria.ru/20240202/psb-1925015651.html
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Артем Смирнов
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РИА Новости
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псб (банк псб), россия
ПСБ (Банк ПСБ), Россия

Конкурс "Верим в настоящее" от ПСБ стартовал в рамках выставки "Россия"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Здание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ПСБ запустил Всероссийский онлайн-конкурс для школьников и студентов "Верим в настоящее", посвященный истории и будущему российской инженерии, сообщает пресс-служба банка.
Участникам предлагается снять видеосюжеты о российских ученых и конструкторах, рассказать об изобретениях, которые повлияли на развитие страны, а также порассуждать о технологиях будущего. Формат видеоработы участники определяют сами – это может быть фильм, интервью, клип или другой визуальный контент. Поучаствовать в конкурсе могут команды из трех человек в возрастных категориях 10-14 лет, 15-17 лет, 18-21 год. Прием заявок продлится до 20 февраля, говорится в сообщении.
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
ПСБ: российские компании становятся субъектами демографической политики
2 февраля, 13:08
В рамках конкурса пройдут мастер-классы от известных блогеров, режиссеров и специалистов в области видеографии, на которых участники конкурса смогут поучиться техническим тонкостям процесса съемки, попрактикуются в том, как презентовать себя в кадре, и проч. Все видеоработы будут опубликованы на официальном сайте конкурса для последующего открытого онлайн-голосования и отбора шорт-листа финалистов. На втором этапе за лучшие проекты проголосует экспертное жюри. Все участники победивших команд получат ценные призы – технику, которая позволит им и дальше развивать навыки видеографии. Награждение состоится 16 марта на площадке Международной выставки-форума "Россия", пояснили в пресс-службе.
"Задача конкурса - поощрить интерес молодого поколения к истории российской науки и технической мысли, вдохновить молодежь примерами наших великих ученых и изобретателей и популяризировать историю российской инженерии в обществе. Через историю у подрастающего поколения формируется образ нового героя, актуальный в наше время бурного развития технологий, - образ инженера, ИТ-разработчика, технологического предпринимателя. Подобные просветительские проекты - это наш вклад в развитие кадрового потенциала отечественной промышленности и инноваций, где главную ценность представляют люди, человеческие ресурсы, талантливые инженеры и разработчики", - отметила старший вице-президент – директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, слова которой приводятся в сообщении.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
ПСБ предложил вклад в юанях с доходностью до 4% годовых
1 февраля, 16:31
Она выразила уверенность, что, вдохновившись именами великих российских изобретателей, юные участники конкурса создадут фильмы и ролики, которые разбудят интерес к техническим профессиям у многих их сверстников.
 
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